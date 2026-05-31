Debate presidencial 2026: ¿Dónde ver hoy 31 de mayo en vivo el versus entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial de segunda vuelta en Perú 2026 se celebra el 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima con transmisión en vivo. (Infobae Perú)

El debate presidencial de segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2026 se desarrolla hoy domingo 31 de mayo, desde las 20:00 horas, en el Centro de Convenciones de Lima. En las horas previas, numerosas personas se preguntan cómo sintonizarlo.

El evento representa uno de los momentos políticos más relevantes de la campaña, ya que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) presentan sus propuestas ante millones de ciudadanos, de cara a la definición electoral del próximo domingo 7 de junio.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha coordinado una cobertura multiplataforma que asegura el acceso al debate en todo el territorio nacional. La transmisión se realizará por TV Perú (Canal 7), señal abierta que cubre el país y será replicada por América Televisión, Latina, Panamericana Televisión y ATV. Estas cadenas retransmiten la señal oficial, permitiendo que el evento llegue a audiencias diversas sin necesidad de televisión por cable.

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En el ámbito digital, la señal en vivo se ofrece a través de JNE TV / JNE Media (Canal 552 de Movistar TV), así como en las cuentas oficiales del JNE en Facebook y TikTok. Esto amplía el alcance a usuarios que prefieren seguir el evento por internet o dispositivos móviles.

La difusión también incluye las plataformas de Radio Nacional y el canal de YouTube del JNE, lo que garantiza que la ciudadanía pueda informarse desde distintas ubicaciones y formatos.

Además de la transmisión central, varios espacios informativos brindan análisis previo y comentarios posteriores, con el objetivo de ampliar la comprensión de los temas tratados por los candidatos y ofrecer contexto sobre las posturas expuestas.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debaten acaloradamente con el Palacio de Gobierno de fondo, en un tenso encuentro presidencial que marca la campaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horarios según países y regiones

El debate presidencial inicia a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para quienes siguen la jornada desde otros países, los horarios son:

Venezuela y Bolivia: 21:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 22:00 horas

México: 19:00 horas

España: 02:00 horas del lunes 1 de junio

Estados Unidos: 21:00 horas en Miami / Este y 18:00 horas en Los Ángeles / Pacífico

La cobertura internacional permite que peruanos residentes en el extranjero y audiencias regionales tengan acceso simultáneo a la señal oficial del evento.

Participantes y dinámica del debate

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha confirmado la presencia de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los dos únicos candidatos que alcanzaron la segunda vuelta electoral. La moderación estará a cargo de los periodistas Angélica Valdéz y Carlos Villarreal, quienes guían el desarrollo de la jornada bajo el formato oficial.

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El debate tiene una duración máxima de una hora y cuarenta minutos. Ambos aspirantes a la presidencia disponen de bloques temáticos para presentar y sustentar sus propuestas de gobierno, de acuerdo con el reglamento establecido por el JNE.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en un debate presidencial para las elecciones de 2026, discutiendo sus propuestas frente a la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bloques temáticos y orden de intervención

La estructura del debate contempla cuatro bloques temáticos principales, donde el orden de intervención fue sorteado previamente. Según el esquema oficial publicado por el JNE y citado por Gestión, los temas y turnos son los siguientes:

1. Seguridad ciudadana: inicia Keiko Fujimori (Fuerza Popular), seguido por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

2. Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos: comienza Roberto Sánchez, luego interviene Keiko Fujimori.

3. Educación y salud: expone primero Keiko Fujimori, después Roberto Sánchez.

4. Economía, empleo y reducción de la pobreza: abre Roberto Sánchez, cierra Keiko Fujimori.

Esta organización permite que cada candidato presente sus propuestas en igualdad de condiciones y aborde los temas centrales del debate público, según lo dispuesto por el JNE.

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Así se desarrollará el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez hoy 31 de mayo. Canal N

Contexto y proyección

La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 7 de junio, fecha en la que la ciudadanía elegirá al próximo presidente o presidenta de la República, así como a los dos vicepresidentes para el periodo gubernamental de cinco años.

El debate, según expertos, representa una oportunidad crucial para que el electorado conozca de primera mano los planteamientos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez antes de emitir su voto.

La transmisión abierta y gratuita, junto con la presencia de los principales canales y plataformas digitales, responde a la alta expectativa social por el desenlace de la contienda y busca fortalecer la transparencia y la información pública en un momento decisivo del proceso electoral.