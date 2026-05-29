Perú

Cáncer, infartos y daño cerebral: los riesgos del tabaco y los cigarrillos electrónicos, según EsSalud

El especialista estimó que uno de cada 10 fumadores o usuarios de vape desarrolla enfisema pulmonar de forma progresiva y aumenta su probabilidad de cáncer, con asociación reportada con hasta 15 tipos

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Los efectos abarcan más que el sistema respiratorio e incluyen hipertensión arterial, daños cardiovasculares, infartos y afectación cerebral por exposición a nicotina desde edades tempranas - Créditos: AFP.
Los efectos abarcan más que el sistema respiratorio e incluyen hipertensión arterial, daños cardiovasculares, infartos y afectación cerebral por exposición a nicotina desde edades tempranas - Créditos: AFP.

El Seguro Social del Perú (Essalud) alertó sobre los daños del tabaco y el vapeo en jóvenes y adultos y advirtió que los cigarrillos electrónicos pueden provocar efectos similares a los del consumo tradicional. En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo, la institución señaló que el denominado vape expone a los usuarios a nicotina y a sustancias tóxicas asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.

El médico neumólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins José Pineda explicó que, aunque el Perú presenta menores índices de tabaquismo frente a países de Norteamérica y Europa, el riesgo sanitario se mantiene. Según el especialista, la menor prevalencia no implica que el impacto se reduzca, sobre todo por el aumento del uso de dispositivos electrónicos en población joven.

El galeno sostuvo que, aproximadamente, uno de cada 10 fumadores o usuarios de vape desarrolla de forma progresiva enfisema pulmonar y eleva de manera considerable la probabilidad de padecer cáncer.

“El primer órgano que recibe el humo del cigarro y del vape es la vía aérea. Existen riesgos de cáncer de laringe, pulmón y esófago, pero también puede afectar otros órganos como la vejiga y la próstata. Incluso se ha identificado relación con hasta quince tipos de cáncer”, afirmó.

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La mayoría de cigarrillos electrónicos contiene nicotina altamente adictiva, lo que facilita dependencia y dificulta el abandono del hábito - Créditos: AFP.
La mayoría de cigarrillos electrónicos contiene nicotina altamente adictiva, lo que facilita dependencia y dificulta el abandono del hábito - Créditos: AFP.

Riesgos de cáncer y afectación multisistémica

El especialista detalló que el daño no se limita al sistema respiratorio. El consumo frecuente de cigarrillos y dispositivos electrónicos se asocia, según indicó, con hipertensión arterial, alteraciones cardiovasculares e infartos. También mencionó efectos sobre el sistema nervioso central. “La nicotina empieza a afectar el cerebro desde edades tempranas y, a largo plazo, puede ocasionar daño cerebral y hasta derrames cerebrales”, precisó.

En esa línea, Essalud remarcó que el impacto sanitario incluye el deterioro de la vía aérea y de los pulmones, además de consecuencias en vasos sanguíneos y órganos expuestos a sustancias tóxicas que ingresan con el humo o el aerosol.

Vapeadores, nicotina y percepción de bajo riesgo

Pineda advirtió sobre una idea extendida entre usuarios, en especial adolescentes y adultos jóvenes, que considera al cigarrillo electrónico como una alternativa menos dañina. En su evaluación, esa percepción resulta incorrecta porque la mayoría de estos productos contiene nicotina, una sustancia con alto potencial adictivo, además de compuestos que afectan la vía aérea y órganos vitales.

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El neumólogo señaló que en los vapeadores se identifican elementos nocivos, entre ellos alquitrán y químicos que pueden perjudicar pulmones, corazón y cerebro. Añadió que el atractivo de estos dispositivos creció por factores sociales y por la presencia de sabores dulces o frutales.

“El vapeo ha aumentado especialmente entre jóvenes debido a factores sociales, la moda y la falsa idea de que no produce daño. Además, los sabores como fresa, frutas o dulces generan una sensación placentera que favorece el consumo y la dependencia”, sostuvo.

El aumento del vapeo en jóvenes se asocia con factores sociales, moda y la oferta de sabores dulces o frutales que incrementan el atractivo del producto - Créditos: AFP.
El aumento del vapeo en jóvenes se asocia con factores sociales, moda y la oferta de sabores dulces o frutales que incrementan el atractivo del producto - Créditos: AFP.

Beneficios tras dejar el consumo

El especialista indicó que abandonar el tabaco o el vape trae beneficios para el organismo en plazos cortos, porque se detiene la exposición continua a nicotina y a sustancias que agreden bronquios, pulmones y vasos sanguíneos.

Reconoció que pueden aparecer molestias temporales vinculadas a la abstinencia, aunque remarcó que los efectos favorables se consolidan con el paso del tiempo, a medida que el cuerpo reduce el impacto de la exposición previa.

La normativa peruana, mediante la Ley 32159 promulgada en 2024, restringe el uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos y fortalece las acciones de prevención dirigidas a colegios y hogares.

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