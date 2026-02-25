Perú

Cada vez más adolescentes consumen vapeadores en el Perú, advierte experto del Minsa: más de 200 mil escolares los han probado

Los dispositivos electrónicos con sabores llamativos y empaques coloridos han hecho que los jóvenes los prueben con frecuencia, ya que suelen pensar que son poco dañinos, según Miguel Hinojosa Mendoza, psicólogo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud

El consumo de cigarrillos electrónicos entre adolescentes es una preocupante realidad en los colegios peruanos. Un especialista detalla las cifras alarmantes y el rol de los padres ante este hábito dañino. Fuente: Exitosa Noticias

El uso de vapeadores en adolescentes ha mostrado un incremento preocupante en el Perú, con 208.000 escolares entre 12 y 21 años que ya han consumido estos dispositivos, según un reciente estudio citado por Miguel Hinojosa Mendoza, psicólogo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud.

El auge del uso de vapeadores entre adolescentes se atribuye, en parte, a tácticas de la industria que buscan seducir a este grupo de edad. Hinojosa Mendoza detalló en Exitosa Noticias que los dispositivos se comercializan con presentaciones llamativas, diseñadas incluso con los logos de dibujos animados clásicos y en una amplia variedad de colores, sabores y olores artificiales, lo que contribuye a la percepción de inocuidad y a su normalización en el entorno escolar.

Los resultados del estudio presentado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) revelan que el 10,8 % de los estudiantes de secundaria ha tenido contacto o consumo de vape. Esta proporción implica la presencia de dispositivos en mochilas y bolsillos, e, incluso, su venta cerca de los colegios, lo que da cuenta de la facilidad con la que los adolescentes acceden a estos productos.

Un joven utiliza un cigarrillo
Un joven utiliza un cigarrillo electrónico, generando una densa nube de vapor. El uso de vapeadores ha aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes, lo que ha encendido el debate sobre los riesgos para la salud y la regulación de estos dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista advirtió que la industria del vapeo promueve el dispositivo como una opción “menos dañina” que el cigarrillo tradicional. Esta narrativa, sumada a la falta de información y una aparente permisividad, ha llevado a que incluso algunos padres compren el vapeador para sus hijos, desconociendo sus riesgos.

Composición y riesgos para la salud asociados a los vapeadores

Los vapeadores son dispositivos electrónicos que funcionan mediante la combustión de un líquido cuya composición puede incluir nicotina y otras sustancias químicas dañinas. El psicólogo del Ministerio de Salud recalcó que, aunque estos líquidos puedan parecer inofensivos, su combustión libera compuestos que afectan directamente los pulmones y pueden provocar daños graves en la salud de los jóvenes.

El uso de vapeadores no solo facilita el consumo de nicotina, sino que también puede ser empleado para inhalar otras sustancias, como cannabis o productos de origen ilícito, elevando aún más el nivel de riesgo. Hinojosa Mendoza mencionó que “la combustión del líquido afecta en gran manera la salud, afectan los pulmones. Además, estos dispositivos podrían contener sustancias cancerígenas capaces de provocar daños no solo pulmonares, sino también en cavidades bucales”.

Una joven utiliza un cigarrillo
Una joven utiliza un cigarrillo electrónico, generando una densa nube de vapor. El uso de vapeadores ha crecido significativamente en los últimos años, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes, generando debate sobre sus riesgos y regulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la percepción de inocuidad, el especialista recordó que existen leyes específicas para proteger la salud pública, como la ley 32.159, que prohíbe fumar y vapear en espacios públicos, incluidas las escuelas. La intervención estatal busca limitar el acceso y el consumo, pero la vigilancia y la prevención en el ámbito familiar siguen siendo determinantes.

Desinformación, mitos y consecuencias del vapeo en adolescentes

Diversos adolescentes sostienen que los vapeadores representan una alternativa “más saludable” al cigarrillo convencional. Esta noción, según Hinojosa Mendoza en Exitosa Noticias, responde a una campaña de desinformación impulsada por la industria tabacalera, que busca reorientar el consumo ante la disminución de fumadores convencionales.

El psicólogo del Ministerio de Salud alertó que “todo lo que viene de afuera, que no es natural, como el oxígeno que respiran los pulmones, provoca daño. Y es más dañino cuando estas sustancias están accesibles a un adolescente”. Advierte que la exposición a la nicotina y químicos durante la adolescencia ocurre en un momento crítico en el desarrollo del sistema nervioso central, lo que puede conducir a una mayor vulnerabilidad a la adicción y a problemas físicos y cognitivos de difícil reversión.

Ximena Fernández vapea mientras trabaja
Ximena Fernández vapea mientras trabaja remotamente desde su casa en la Ciudad de México, el viernes 30 de enero de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

El contacto temprano con el vapeo facilita la transición hacia otras drogas, incrementando el riesgo de intoxicaciones y hasta, en casos extremos, la muerte. El propio especialista recalcó: “Uno no sabe en qué momento puede una persona engancharse con una sustancia, porque no todos los adolescentes son iguales. Hay algunos a los que les puede afectar más que a otros… podrían llegar a una intoxicación, llegar a hospitales e inclusive fallecer”.

El papel de los padres y estrategias de manejo ante casos de vapeo en casa

Detectar que un hijo adolescente consume vapeadores puede representar un desafío para las familias. Hinojosa Mendoza recomendó a los padres evitar respuestas violentas, priorizando el diálogo y la apertura para hablar sobre los riesgos asociados a estas conductas. Según indicó en Exitosa Noticias, es esencial generar espacios de confianza donde los adolescentes se sientan escuchados y puedan expresar sus razones, permitiendo así una intervención informada y empática.

09/09/2019 Persona usando un vapeador.
09/09/2019 Persona usando un vapeador. (Foto de archivo). SALUD MAR&GEN

Frente a la alta prevalencia del consumo y a la presión social que enfrentan los jóvenes, el psicólogo sugiere que los padres amplíen sus conocimientos sobre los vapeadores, aprovechando recursos oficiales y manteniéndose atentos a señales de inicio en el consumo. En caso de identificar problemas, Hinojosa Mendoza aconseja buscar orientación profesional de inmediato, acudiendo al centro de salud más cercano o llamando al teléfono de ayuda habilitado por el Ministerio de Salud.

El especialista señaló la importancia de la información y la prevención. Recalcó la necesidad de acompañar a los adolescentes en “conciliar espacios entre padres e hijos, para poder hablar de aquellas amenazas, que parecen algunas cosas buenas, pero que podrían ser el ingreso para realidades que pueden poner en perjuicio nuestra salud”.

