Día Mundial Sin Tabaco: el peligro del vapeo en adolescentes por su potencial adictivo y el daño respiratorio

La AAMR advirtió que los cigarrillos electrónicos “producen adicción” y pueden afectar el desarrollo cerebral durante la adolescencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora este domingo 31 de mayo, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) advierte sobre el aumento del vapeo en adolescentes y sostiene que estos dispositivos “producen adicción, afectan el desarrollo cerebral adolescente y exponen a sustancias potencialmente tóxicas” para el sistema respiratorio y cardiovascular, con una edad de inicio ubicada entre los 12 y 15 años.

Una encuesta realizada por la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina) en jóvenes de 13 a 18 años de la Ciudad de Buenos Aires registró que el 38,7% probó alguna vez productos de tabaco o nicotina; el 19,4% consume actualmente alguno de estos productos y el 8,9% utiliza cigarrillos electrónicos.

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Especialistas en salud respiratoria advierten que no solo creció el vapeo en adolescentes, sino también el consumo de productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina, impulsados por estrategias de marketing y una percepción errónea de “menor riesgo”.

Consultado por Infobae, el médico neumonólogo infantil Maximiliano Salim (MP 111.148 - MN 94176), miembro del comité de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), señaló que “el crecimiento es un fenómeno mundial” y que se consolidó en un contexto de descenso del consumo del cigarrillo convencional.

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El avance del vapeo y otros productos en adolescentes

Una encuesta en jóvenes de 13 a 18 años de la Ciudad de Buenos Aires registró que el 38,7% probó alguna vez productos de tabaco o nicotina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, el fenómeno ya impactó en adolescentes, según datos citados por la AAMR. La encuesta realizada por FIC Argentina reveló otro aspecto relevante: la edad de inicio, que se ubicó entre los 12 y los 15 años.

Salim coincidió en que el contacto comienza temprano: “Las estadísticas muestran que entre los 12 y los 14 años ya hay un público que consume o al menos tiene contacto con estos productos”. Para el especialista, ese punto es central por el efecto de la nicotina sobre el desarrollo: “Más del 80% de las personas que se inician en el hábito de consumir tabaco lo hacen antes de los 18 años, momento crítico del desarrollo cerebral donde la adicción a la nicotina es mucho más dañina”.

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Por qué crece el consumo: marketing, sabores y “menor daño” sin respaldo

La OMS impulsó una campaña para “desenmascarar” estrategias de marketing que presentan estos productos como de “menor riesgo” (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) orientó su campaña de este año a desenmascarar estrategias de una industria que “se reinventa constantemente para captar nuevos consumidores” mediante productos presentados como modernos, tecnológicos o de “menor riesgo”, según el comunicado de la AAMR.

Salim explicó el mecanismo, haciendo foco en la comunicación comercial: “La industria tabacalera registró este dato y, a través de estrategias de marketing y publicidad, promovió mensajes como ‘bajo daño, libre de humo, buen sabor, entre otros atractivos’. Sin respaldo científico, lograron orientar el consumo hacia un nuevo público: los jóvenes”.

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El especialista también señaló que esa estrategia facilita la captación temprana, ya que “apuntan a quienes pueden incorporar rápidamente a la adicción”, en un rango etario especialmente vulnerable por la etapa de maduración neurológica.

Qué son las bolsas de nicotina y por qué preocupan

Dispositivos de vapeo, tabaco calentado y bolsas de nicotina ganaron presencia entre adolescentes y jóvenes, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del vapeo, el consumo de bolsas de nicotina comenzó a aparecer con mayor frecuencia en el radar de los especialistas. Salim explicó qué son y cómo actúan: “Las bolsas de nicotina o ‘pouches’, como suelen mencionarse en la literatura anglosajona, son pequeños saquitos del tamaño de un caramelo, como un saquito de té, pero más pequeño. Están confeccionados de un material atóxico y biodegradable, y rellenos de estabilizantes, conservantes, nicotina natural o sintética y saborizantes”.

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El modo de uso, de acuerdo con su descripción, contribuye a una absorción rápida: se colocan entre el labio superior y la encía y, mediante la presión del labio y la acción disolvente de la saliva, liberan el contenido. Salim precisó el circuito: “Una vez liberada y diluida se absorbe rápidamente en la mucosa bucal que tiene altísima irrigación y, penetrando en el torrente sanguíneo, llegan rápidamente al cerebro”.

Por qué no reemplaza al cigarrillo y puede aumentar el riesgo

La AAMR alertó por el consumo combinado de cigarrillos tradicionales y electrónicos en un mismo usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado de la AAMR señaló que la evidencia científica muestra que muchos usuarios no reemplazan el cigarrillo tradicional por estos productos, sino que los usan en conjunto. La entidad alertó que el consumo dual —uso combinado de cigarrillos tradicionales y electrónicos— se asocia a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas, además de incrementar la exposición a nicotina y otros compuestos dañinos.

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Salim reforzó esa advertencia y vinculó el inicio con una escalada posterior: “Está científicamente demostrado que las personas que se inician en el consumo de cigarrillos electrónicos luego pasan a consumir cigarrillo tradicional, lo que se denomina consumo dual, sumando daños”. Además, sostuvo que “la adicción a la nicotina genera cambios cerebrales que promoverían al consumo de otras sustancias de abuso”.

Para la AAMR, el riesgo incluye una dinámica de “puerta de entrada al tabaquismo, ya que muchos de los jóvenes que se inician en el vapeo nunca habían fumado”.

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Efectos en la salud: del daño respiratorio al cuadro EVALI

Salim mencionó síntomas respiratorios vinculados al consumo, como tos crónica y bronquitis, y peor tolerancia al ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estos productos no son inocuos”, subrayó Salim, al describir el impacto documentado por publicaciones médicas “con rigor y sustento científico”. En su enumeración, el daño abarcó la dependencia y síntomas respiratorios: “Un mayor porcentaje de jóvenes con tos crónica, bronquitis, recaídas más frecuentes en aquellos que tienen asma bronquial, menos tolerancia al ejercicio y peores resultados en las pruebas de ejercicio y consumo de oxígeno”.

En el nivel más grave, mencionó una entidad clínica identificada en Estados Unidos en 2019: “Se detectó una enfermedad denominada EVALI, que se traduce como ‘injuria pulmonar aguda por cigarrillo electrónico’”. Según detalló, se trata de “un cuadro severo del aparato respiratorio, con serio compromiso de la oxigenación y falla respiratoria”. En algunos casos, fue necesario el ingreso a unidades de terapia intensiva y la asistencia ventilatoria mecánica, y se registraron muertes asociadas al evento.

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La AAMR, por su parte, sostuvo que estos dispositivos exponen a “sustancias potencialmente tóxicas” que impactan sobre el sistema respiratorio y cardiovascular, además de generar adicción.

Por qué el impacto es mayor en adolescentes

Especialistas ubicaron la edad de inicio del consumo entre los 12 y los 15 años (Freepik)

El especialista señaló que el riesgo aumenta cuanto más temprano comienza el consumo: “El impacto de la nicotina en cerebros de niños, adolescentes y adultos jóvenes —hasta los 24 o 25 años, cuando finaliza la maduración cerebral— es mucho más perjudicial”. Detalló efectos sobre las funciones cognitivas y la conducta: “Produce alteraciones en la atención, la memoria, la conducta y la presión arterial”.

También advirtió sobre el consumo durante el embarazo: “Puede causar daño al feto si se utiliza en esa etapa”. Además, relacionó el tiempo de exposición con el riesgo futuro: “Como estos dispositivos y productos llevan menos de 20 años en el mercado, se desconoce su potencial de daño en consumidores de largo plazo. Consideramos que, cuanto mayor sea el tiempo de uso, mayor será el riesgo de daño”.

Señales pueden observar los adultos y estrategias de especialistas

Especialistas recomiendan abordar el tema con conversaciones en familia y acciones de prevención en escuelas, clubes y ámbitos comunitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salim describió por qué a las familias les cuesta detectar el consumo: “Es un tema complejo porque los adolescentes suelen buscar mucho la ‘privacidad’ pero al mismo tiempo tienen la avidez por lo nuevo y lo desconocido”. También señaló que son productos fáciles de ocultar: “En general no dejan olor en la ropa ni en el ambiente”.

Ante ese escenario, propuso un enfoque de conversación y trabajo comunitario: “Lo importante es que se exponga el problema en la charla padres-hijos y se abran espacios de discusión en los sitios de ‘pertenencia’ como escuelas, clubes, centros sociales y religiosos”. Además, recomendó intervenir en los entornos digitales donde circula la promoción.

En su descripción, señaló que la industria amplifica sus mensajes mediante figuras públicas: “La industria tabacalera se anticipó y desde hace tiempo recurre a influencers, modelos y deportistas como imagen para incentivar la imitación entre los jóvenes”. En cuanto al abordaje en el consultorio, agregó: “En la práctica médica, la consulta es el espacio para interactuar, pero no siempre resulta sencillo, ya que muchas veces los adolescentes niegan el consumo en presencia de adultos”.

Regulación en Argentina: rechazo a la habilitación y pedido de suspensión

La AAMR reclamó controles más estrictos y pidió la suspensión de la Resolución N° 549/2026 y la Disposición ANMAT N° 2543/2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AAMR cuestionó una decisión reciente del Ministerio de Salud de la Nación: la derogación de la prohibición y la habilitación de un régimen de registro y comercialización de cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina. Se trata de una medida que, según el comunicado, generó “un fuerte rechazo” de organizaciones científicas y de la sociedad civil.

La entidad indicó que se elaboró y presentó un documento intersociedades al ministerio, con el argumento de que la medida representó “un retroceso” en políticas de prevención y control del tabaquismo, “especialmente en relación con la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la adicción a la nicotina”, y que todavía no hubo respuesta. La AAMR y otras sociedades solicitaron la suspensión de la Resolución N° 549/2026 y de la Disposición ANMAT N° 2543/2026: “Exigimos un sistema de control estricto y protector que prevenga la adicción en las nuevas generaciones”.

Al abordar cómo desalentar el consumo, Salim centró su enfoque en la prevención y la comunicación: “Hay que hablar mucho, comunicar a través de los canales que ellos utilizan, como las redes sociales, y mostrar de manera directa que estos productos son dañinos; que el aspecto atractivo o el buen sabor no los hace inocuos”. Además, subrayó la importancia de anticiparse al inicio del consumo: “La prevención debe comenzar antes del primer contacto, porque una vez que se desarrolla la adicción el abordaje es mucho más difícil”.