Perú

Estación San Marcos de la Línea 2 ya está casi lista: obras alcanzan 95 % de avance cerca de la UNMSM

Más de 45 mil estudiantes de la UNMSM accederán directamente al sistema subterráneo que conectará Ate con el Callao

Guardar
Google icon
La estación San Marcos registra un importante avance estructural y se prepara para etapas clave de implementación. Difusión
La estación San Marcos registra un importante avance estructural y se prepara para etapas clave de implementación. Difusión

La expansión de la infraestructura de transporte subterráneo en Lima continúa con avances en uno de los puntos estratégicos del trazado de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Dentro de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), las obras de la futura estación San Marcos muestran progresos que acercan la puesta en marcha de un servicio destinado a transformar los desplazamientos de miles de personas.

La ejecución de esta estación forma parte de un proyecto que busca integrar distintos sectores de Lima y el Callao mediante una red de transporte de alta capacidad. La ubicación dentro del campus sanmarquino convierte a esta infraestructura en un caso particular dentro del sistema ferroviario peruano, debido a su relación directa con una de las principales instituciones académicas del país.

De acuerdo con la empresa concesionaria, la estación registra importantes niveles de avance en distintas áreas constructivas, mientras las entidades involucradas mantienen mecanismos de coordinación para acompañar el desarrollo de las obras.

PUBLICIDAD

Obras civiles alcanzan su etapa final

La estación San Marcos, identificada como E-07 dentro de la Línea 2, registra un avance del 95 % en la fase de obra civil y del 10 % en arquitectura, según información proporcionada por la concesionaria del proyecto.

Actualmente, los trabajos se concentran en las tres losas que conforman la infraestructura: cubierta, vestíbulo y andén. En la zona del vestíbulo, donde funcionará la boletería, se ejecutan labores de enchape y colocación de pisos. De manera paralela, en el área de andén destinada al embarque de pasajeros también se desarrolla la instalación de pisos.

La empresa informó además que las losas de cubierta, vestíbulo y fondo ya concluyeron, mientras continúan las tareas relacionadas con la construcción de las escaleras internas que conectarán los distintos niveles de la estación.

Una vez terminada la fase estructural, la obra ingresará a las etapas de arquitectura y equipamiento electromecánico, componentes necesarios para el funcionamiento operativo del sistema ferroviario.

Coordinación institucional para impulsar el proyecto

La futura estación promete transformar la movilidad de miles de estudiantes y trabajadores universitarios. Difusión
La futura estación promete transformar la movilidad de miles de estudiantes y trabajadores universitarios. Difusión

El avance de la estación coincidió con el 475 aniversario de fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, celebrado el 12 de mayo. En ese contexto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y la universidad suscribieron una adenda de colaboración interinstitucional.

PUBLICIDAD

El acuerdo busca fortalecer las acciones conjuntas relacionadas con la implementación de la Línea 2. Según lo informado, esta coordinación permitirá mantener el trabajo entre las instituciones involucradas y facilitar el desarrollo de la infraestructura vinculada al sistema de transporte.

La estación San Marcos constituye uno de los puntos más representativos de la segunda etapa del proyecto debido a su localización dentro de un espacio universitario que concentra diariamente a miles de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.

Una estación dentro del campus universitario

La futura estación será la primera construida dentro de un campus universitario en el Perú. Según los datos difundidos por la concesionaria, más de 45 mil estudiantes de la UNMSM tendrán acceso directo a este sistema de transporte.

La infraestructura busca facilitar el ingreso y salida de la comunidad universitaria mediante una conexión directa con la red ferroviaria subterránea. Además, formará parte del corredor que unirá Ate con el Callao en aproximadamente 45 minutos.

El proyecto contempla beneficios para cerca de 2,5 millones de personas a lo largo de toda la ruta de la Línea 2, una de las principales obras de transporte urbano que actualmente se ejecutan en el país.

Expectativas por la reducción de los tiempos de viaje

El avance de la infraestructura refuerza expectativas por una reducción significativa en tiempos de traslado. Difusión
El avance de la infraestructura refuerza expectativas por una reducción significativa en tiempos de traslado. Difusión

La rectora de la UNMSM, Jerí Ramón, destacó los avances registrados en la construcción de la estación y señaló a la agencia Andina que existe expectativa dentro de la comunidad universitaria respecto al desarrollo de la obra.

La autoridad universitaria indicó que la universidad observa el trabajo de las tuneladoras que avanzan desde distintos sectores y manifestó su confianza en que las labores puedan acelerarse para concretar el proyecto hacia finales de 2027.

Asimismo, sostuvo que la estación permitirá reducir de manera significativa los tiempos de traslado de miles de estudiantes. Explicó que actualmente numerosos jóvenes emplean entre tres y cuatro horas para llegar a la ciudad universitaria desde diversos distritos de Lima.

Según Ramón, la operación de la Línea 2 podría disminuir esos recorridos a cerca de 45 minutos, especialmente para estudiantes procedentes de zonas como Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

La rectora también señaló que la llegada del metro forma parte de un proceso más amplio de modernización institucional que contempla iniciativas como la vivienda universitaria, una clínica universitaria y nuevas edificaciones dentro del campus.

La estación San Marcos integra la Etapa 2 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Este segmento comprende además las estaciones Puerto del Callao, Buenos Aires, Juan Pablo II, Insurgentes y Carmen de la Legua en el Callao.

En Lima Cercado, el mismo tramo incluye las estaciones Óscar Benavides, Elio, La Alborada, Tingo María y Parque Murillo.

Otro momento relevante para la construcción ocurrió el 21 de diciembre de 2025, cuando la tuneladora Delia llegó a la estación San Marcos, hecho que permitió continuar el desarrollo del túnel que conectará distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao mediante el futuro sistema ferroviario subterráneo.

Temas Relacionados

UNMSMEstación San Marcosla Línea 2peru-noticias

Más Noticias

Debate presidencial HOY: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en un último cara a cara por la presidencia de Perú

Aspirantes presidenciales detallarán hoy 31 de mayo sus planes en seguridad, democracia, salud y economía, bajo un formato diseñado para garantizar equidad y transparencia en la recta final de la campaña

Debate presidencial HOY: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en un último cara a cara por la presidencia de Perú

Lima: este es el precio de la gasolina este domingo 31 de mayo

Aquí está la lista de los precios más bajos de los carburantes y también los más altos en la ciudad peruana

Lima: este es el precio de la gasolina este domingo 31 de mayo

Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: temas, orden y bloques que se tocarán en el versus de hoy 31 de mayo

La confrontación de ideas entre los aspirantes se realizará en el Centro de Convenciones de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció cuáles son los medios que transmitirán en vivo

Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: temas, orden y bloques que se tocarán en el versus de hoy 31 de mayo

Turismo de reuniones: el segmento MICE en Lima se impone, ¿Cómo influye la oferta gastronómica y de entretenimiento de alto nivel?

Un reciente informe de la ICCA señala a Lima como la tercera ciudad más activa de América en turismo de reuniones, un segmento que registra un gasto promedio por visitante superior al del turismo vacacional tradicional

Turismo de reuniones: el segmento MICE en Lima se impone, ¿Cómo influye la oferta gastronómica y de entretenimiento de alto nivel?

Dictan más de 2 años de prisión suspendida contra conductor informal por agredir a fiscalizador de la ATU en San Borja

La sentencia, que incluye el pago de una reparación civil, se emitió tras un proceso por violencia contra la autoridad en un operativo de control realizado en el distrito limeño

Dictan más de 2 años de prisión suspendida contra conductor informal por agredir a fiscalizador de la ATU en San Borja
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez este 31 de mayo

Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez este 31 de mayo

Elecciones 2026: prohibición de difusión de encuestas electorales y otras entran en efecto desde mañana

Elecciones 2026: mañana termina el traslado de material electoral al interior del Perú, según informe de ONPE

Debate presidencial 2026: ¿Dónde ver hoy 31 de mayo en vivo el versus entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Transparencia anuncia el despliegue de 5000 observadores durante la Segunda Vuelta Electoral

ENTRETENIMIENTO

Jessica Newton aplaude la fortaleza de Suheyn Cipriani tras el MGI All Stars 2026: “Mi reina lo hiciste espectacular”

Jessica Newton aplaude la fortaleza de Suheyn Cipriani tras el MGI All Stars 2026: “Mi reina lo hiciste espectacular”

Exesposa de Miguel Trauco habla de su ruptura y confiesa más infidelidades: “Lo mejor que hice fue separarme”

Rodrigo González y Yahaira Plasencia lamentan el fallecimiento de su abogado Iván Paredes

Suheyn Cipriani revela el incidente que vivió antes de desfilar en traje de gala en el MGI All Stars: “Se me rompió el vestido”

Alessia Rovegno sorprende con su casting presencial para Victoria’s Secret: “Qué emoción estar aquí”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El mea culpa de Edison Flores en Universitario tras el cierre del Apertura: “Queda hablar menos y trabajar más”

Alianza Lima vs FC Cajamarca 1-1: goles y resumen del empate por la última fecha del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Apertura

Golazo de Federico Girotti tras fuerte disparo en Alianza Lima vs FC Cajamarca por Liga 1 2026