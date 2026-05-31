Estación San Marcos de la Línea 2 ya está casi lista: obras alcanzan 95 % de avance cerca de la UNMSM

La estación San Marcos registra un importante avance estructural y se prepara para etapas clave de implementación. Difusión

La expansión de la infraestructura de transporte subterráneo en Lima continúa con avances en uno de los puntos estratégicos del trazado de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Dentro de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), las obras de la futura estación San Marcos muestran progresos que acercan la puesta en marcha de un servicio destinado a transformar los desplazamientos de miles de personas.

La ejecución de esta estación forma parte de un proyecto que busca integrar distintos sectores de Lima y el Callao mediante una red de transporte de alta capacidad. La ubicación dentro del campus sanmarquino convierte a esta infraestructura en un caso particular dentro del sistema ferroviario peruano, debido a su relación directa con una de las principales instituciones académicas del país.

De acuerdo con la empresa concesionaria, la estación registra importantes niveles de avance en distintas áreas constructivas, mientras las entidades involucradas mantienen mecanismos de coordinación para acompañar el desarrollo de las obras.

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Obras civiles alcanzan su etapa final

La estación San Marcos, identificada como E-07 dentro de la Línea 2, registra un avance del 95 % en la fase de obra civil y del 10 % en arquitectura, según información proporcionada por la concesionaria del proyecto.

Actualmente, los trabajos se concentran en las tres losas que conforman la infraestructura: cubierta, vestíbulo y andén. En la zona del vestíbulo, donde funcionará la boletería, se ejecutan labores de enchape y colocación de pisos. De manera paralela, en el área de andén destinada al embarque de pasajeros también se desarrolla la instalación de pisos.

La empresa informó además que las losas de cubierta, vestíbulo y fondo ya concluyeron, mientras continúan las tareas relacionadas con la construcción de las escaleras internas que conectarán los distintos niveles de la estación.

Una vez terminada la fase estructural, la obra ingresará a las etapas de arquitectura y equipamiento electromecánico, componentes necesarios para el funcionamiento operativo del sistema ferroviario.

Coordinación institucional para impulsar el proyecto

La futura estación promete transformar la movilidad de miles de estudiantes y trabajadores universitarios. Difusión

El avance de la estación coincidió con el 475 aniversario de fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, celebrado el 12 de mayo. En ese contexto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y la universidad suscribieron una adenda de colaboración interinstitucional.

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El acuerdo busca fortalecer las acciones conjuntas relacionadas con la implementación de la Línea 2. Según lo informado, esta coordinación permitirá mantener el trabajo entre las instituciones involucradas y facilitar el desarrollo de la infraestructura vinculada al sistema de transporte.

La estación San Marcos constituye uno de los puntos más representativos de la segunda etapa del proyecto debido a su localización dentro de un espacio universitario que concentra diariamente a miles de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.

Una estación dentro del campus universitario

La futura estación será la primera construida dentro de un campus universitario en el Perú. Según los datos difundidos por la concesionaria, más de 45 mil estudiantes de la UNMSM tendrán acceso directo a este sistema de transporte.

La infraestructura busca facilitar el ingreso y salida de la comunidad universitaria mediante una conexión directa con la red ferroviaria subterránea. Además, formará parte del corredor que unirá Ate con el Callao en aproximadamente 45 minutos.

El proyecto contempla beneficios para cerca de 2,5 millones de personas a lo largo de toda la ruta de la Línea 2, una de las principales obras de transporte urbano que actualmente se ejecutan en el país.

Expectativas por la reducción de los tiempos de viaje

El avance de la infraestructura refuerza expectativas por una reducción significativa en tiempos de traslado. Difusión

La rectora de la UNMSM, Jerí Ramón, destacó los avances registrados en la construcción de la estación y señaló a la agencia Andina que existe expectativa dentro de la comunidad universitaria respecto al desarrollo de la obra.

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La autoridad universitaria indicó que la universidad observa el trabajo de las tuneladoras que avanzan desde distintos sectores y manifestó su confianza en que las labores puedan acelerarse para concretar el proyecto hacia finales de 2027.

Asimismo, sostuvo que la estación permitirá reducir de manera significativa los tiempos de traslado de miles de estudiantes. Explicó que actualmente numerosos jóvenes emplean entre tres y cuatro horas para llegar a la ciudad universitaria desde diversos distritos de Lima.

Según Ramón, la operación de la Línea 2 podría disminuir esos recorridos a cerca de 45 minutos, especialmente para estudiantes procedentes de zonas como Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

La rectora también señaló que la llegada del metro forma parte de un proceso más amplio de modernización institucional que contempla iniciativas como la vivienda universitaria, una clínica universitaria y nuevas edificaciones dentro del campus.

La estación San Marcos integra la Etapa 2 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Este segmento comprende además las estaciones Puerto del Callao, Buenos Aires, Juan Pablo II, Insurgentes y Carmen de la Legua en el Callao.

En Lima Cercado, el mismo tramo incluye las estaciones Óscar Benavides, Elio, La Alborada, Tingo María y Parque Murillo.

Otro momento relevante para la construcción ocurrió el 21 de diciembre de 2025, cuando la tuneladora Delia llegó a la estación San Marcos, hecho que permitió continuar el desarrollo del túnel que conectará distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao mediante el futuro sistema ferroviario subterráneo.

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