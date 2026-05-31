Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez este 31 de mayo

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se enfrentan este domingo 31 de mayo a las 20:00 horas en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, en el último debate presidencial antes de las elecciones del 7 de junio. El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se transmitirá en señal abierta por TV Perú (canal 7) y en los canales digitales del JNE en YouTube y Facebook.
El formato: cuatro bloques, tres minutos por candidato
El debate presidencial tendrá una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos y estará estructurado en cuatro bloques temáticos, precedidos por una presentación individual de un minuto por candidato. Los temas confirmados por el JNE son:
- Seguridad ciudadana
- Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos
- Educación y salud
- Economía, empleo y reducción de la pobreza
Cada ronda temática tendrá una duración de tres minutos por candidato, con un sistema de “bolsón de tiempo” que permite distribuir los turnos con flexibilidad. El mensaje final de cierre será de dos minutos para cada uno.
El orden de intervención fue definido mediante sorteo público. Fujimori abrirá los bloques de seguridad ciudadana y educación y salud. Sánchez iniciará los bloques de Estado democrático y economía. En la presentación inicial del debate, Sánchez hablará primero; en la pregunta del moderador sobre por qué debe ser elegido presidente, Fujimori responderá antes.
El país que llega al debate: paro agrario, muerte y extorsión en el transporte público
El Perú llega al último debate presidencial con tres crisis activas. El paro agrario indefinido convocado por Conveagro cumple su tercer día con bloqueos en nueve regiones. Los agricultores arroceros, que invierten cerca de S/ 15.000 por hectárea pero venden su cosecha entre S/ 45 y S/ 50 el saco, exigen la declaratoria de emergencia del sector, la suspensión de importaciones de arroz y medidas frente al alza de fertilizantes. La respuesta del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) —un comunicado con tres líneas de acción y sin plazos concretos— no convenció a los gremios.
En Piura, agricultores lanzaron piedras contra camiones y obligaron a la Policía Nacional a replegarse en El Trébol. En Ucayali, la carretera Federico Basadre permanece cortada. En Lambayeque, más de 32.000 productores marcharon hacia el Gobierno Regional. El impacto ya afecta el abastecimiento de mercados, el transporte de pasajeros y los servicios educativos en varias regiones.
La segunda crisis es la extorsión al sector transporte. En Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura, conductores de mototaxis, taxistas y operadores de carga reciben amenazas de organizaciones criminales que exigen cupos semanales o diarios. Quienes se niegan reciben la respuesta con un disparo. Los gremios anunciaron un paro nacional de transportistas para el 2 de junio si el gobierno no presenta un plan concreto. Con las carreteras ya bloqueadas por el paro agrario, una paralización simultánea del transporte podría generar un desabastecimiento sin precedentes en años recientes.
Formato, bloques y orden de intervención
El debate presidencial tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos y se estructurará en una presentación inicial de un minuto por candidato, seguida de cuatro bloques temáticos: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza. Cada ronda tendrá tres minutos por candidato bajo un sistema de “bolsón de tiempo” que permite distribuir los turnos con flexibilidad. El cierre será de dos minutos para cada uno.
El orden de intervención se definió mediante sorteo público. Fujimori abrirá los bloques de seguridad ciudadana y educación y salud. Sánchez iniciará los de Estado democrático y economía. En la presentación inicial, Sánchez hablará primero; en la pregunta del moderador sobre por qué debe ser elegido presidente, Fujimori responderá antes.
La conducción estará a cargo de Angélica Valdés, directora periodística de Canal N y conductora del noticiero Primero a las 8, y Carlos Villarreal, conductor de La Rotativa del Aire en RPP, con más de tres décadas de trayectoria. El JNE incorporará preguntas ciudadanas seleccionadas en el marco de la campaña “Participa y decide”.
Indecisos y voto en blanco preocupa en esta segunda vuelta
Fujimori llega al debate con ventaja en los sondeos pero sin margen para cantar victoria. La medición de Datum Internacional aplicada entre el 17 y el 20 de mayo la ubica en 39,5% frente a 36,1% de Sánchez, con un 24,4% del electorado entre indecisos y voto en blanco. Ese bloque supera la diferencia entre ambos y mantiene el resultado abierto.
La encuesta de Ipsos del 16 y 17 de mayo mostró a Sánchez en caída: retrocedió tres puntos respecto a abril —de 38% a 35%— y perdió seis puntos en el voto rural, su principal reserva electoral. Sus vínculos con Antauro Humala, la promesa de indultar a Pedro Castillo y las investigaciones fiscales en su contra instalaron dudas que el debate del domingo deberá despejar.
Fujimori, en cambio, afronta esta segunda vuelta sin el peso de investigaciones del Ministerio Público que la condicionaron en 2016 y 2021. Es su sexto debate en una segunda vuelta presidencial —enfrentó a Ollanta Humala en 2011, a Pedro Pablo Kuczynski en dos ocasiones en 2016 y a Castillo en dos oportunidades en 2021— y la primera vez que llega sin ese lastre. Para Sánchez, el del domingo es su primer cara a cara en segunda vuelta.
El Tribunal de Honor pidió respeto y sin ataques personales
Horas antes del debate, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió un comunicado dirigido a ambos candidatos en el que los exhortó a mantener una conducta respetuosa y evitar agresiones verbales, ataques personales o manifestaciones discriminatorias. El organismo también se dirigió a los simpatizantes en los exteriores del recinto y les pidió actuar con moderación para no alterar el desarrollo normal de la jornada.
El Tribunal destacó el comportamiento mostrado en el debate técnico del 24 de mayo, donde los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú cumplieron los acuerdos previos, y expresó su expectativa de que el debate presidencial se desarrolle en un clima similar. En ese encuentro técnico, los equipos ya marcaron diferencias de fondo: ante la crisis agraria, Juntos por el Perú planteó crédito subsidiado y derogación de normas que favorecen al agroexportador; Fuerza Popular defendió la inversión privada, la reactivación del Pronamach y obras de infraestructura hídrica.
Dónde y a qué hora ver el debate desde cada país
La transmisión oficial estará disponible en señal abierta por TV Perú (canal 7) y en los canales digitales del JNE en YouTube y Facebook, de forma gratuita desde cualquier dispositivo. Radio Nacional transmitirá en simultáneo. Los canales privados Canal N, América TV y ATV también cubrirán el evento en vivo con análisis en tiempo real.
Los peruanos en el exterior podrán seguirlo por TV Perú Internacional y las plataformas de YouTube de los medios nacionales, sin restricción geográfica. El horario por país es el siguiente: 20:00 en Perú y Colombia; 21:00 en Venezuela, Bolivia y Chile; 22:00 en Argentina, Brasil y Uruguay; 19:00 en México; 01:00 del lunes 1 de junio en España (horario de verano).