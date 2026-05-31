Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez este 31 de mayo

El orden de intervención fue definido mediante sorteo público. Fujimori abrirá los bloques de seguridad ciudadana y educación y salud. Sánchez iniciará los bloques de Estado democrático y economía. En la presentación inicial del debate, Sánchez hablará primero; en la pregunta del moderador sobre por qué debe ser elegido presidente, Fujimori responderá antes.

Cada ronda temática tendrá una duración de tres minutos por candidato , con un sistema de “bolsón de tiempo” que permite distribuir los turnos con flexibilidad. El mensaje final de cierre será de dos minutos para cada uno.

El debate presidencial tendrá una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos y estará estructurado en cuatro bloques temáticos, precedidos por una presentación individual de un minuto por candidato. Los temas confirmados por el JNE son:

05:11 hs

El país que llega al debate: paro agrario, muerte y extorsión en el transporte público

El Perú llega al último debate presidencial con tres crisis activas. El paro agrario indefinido convocado por Conveagro cumple su tercer día con bloqueos en nueve regiones. Los agricultores arroceros, que invierten cerca de S/ 15.000 por hectárea pero venden su cosecha entre S/ 45 y S/ 50 el saco, exigen la declaratoria de emergencia del sector, la suspensión de importaciones de arroz y medidas frente al alza de fertilizantes. La respuesta del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) —un comunicado con tres líneas de acción y sin plazos concretos— no convenció a los gremios.

En Piura, agricultores lanzaron piedras contra camiones y obligaron a la Policía Nacional a replegarse en El Trébol. En Ucayali, la carretera Federico Basadre permanece cortada. En Lambayeque, más de 32.000 productores marcharon hacia el Gobierno Regional. El impacto ya afecta el abastecimiento de mercados, el transporte de pasajeros y los servicios educativos en varias regiones.

La segunda crisis es la extorsión al sector transporte. En Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura, conductores de mototaxis, taxistas y operadores de carga reciben amenazas de organizaciones criminales que exigen cupos semanales o diarios. Quienes se niegan reciben la respuesta con un disparo. Los gremios anunciaron un paro nacional de transportistas para el 2 de junio si el gobierno no presenta un plan concreto. Con las carreteras ya bloqueadas por el paro agrario, una paralización simultánea del transporte podría generar un desabastecimiento sin precedentes en años recientes.