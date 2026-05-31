Día Mundial sin Tabaco: “Soy víctima del consumo de terceros”

Violeta Martínez de Palomo, presidenta de Fundahabla, sobrevivió al cáncer de laringe provocado por la exposición al humo de cigarrillos en su ambiente laboral. (Foto cortesía FUNDAHABLA)

“Yo trabajé mucho tiempo con fumadores a mi lado. En esa época no era prohibido fumar en las oficinas, no había una ley que lo regulara”, explicó Violeta Martínez de Palomo, presidenta de la Fundación en Pro de las Personas Laringectomizadas de El Salvador (Fundahabla), quien superó el cáncer de laringe, desarrollado por la exposición a las sustancias químicas nocivas que se esparcen con el espeso humo de los cigarrillos.

“Soy víctima del consumo de terceros”, explicó Violeta a través de una entrevista con Infobae. Tras un extenso análisis y diferentes exámenes, “el médico me dijo que esa era la causa por la que yo había desarrollado el cáncer de laringe, por mi contacto con otros fumadores en mi jornada laboral”.

Violeta explicó que el diagnóstico de la enfermedad se encontraba en fase avanzada, por lo que fue intervenida quirúrgicamente de emergencia. “Cuando salí de la cirugía, me extirparon la laringe y cuerdas vocales, uno sale mudo y con muchas secuelas”, explicó, indicando que había experimentado dicho proceso a los 52 años.

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Fundahabla brinda rehabilitación y apoyo integral a pacientes laringectomizados, quienes suelen ser adultos mayores de bajos recursos y zonas rurales de El Salvador. (Foto cortesía FUNDAHABLA)

Durante su recuperación, Violeta se enfrentó a una nueva limitación, debido a que el país no contaba con espacios para la rehabilitación que le ayudaran a recuperar su capacidad de hablar.

Tras una exhaustiva búsqueda, conoció un grupo de personas en España de quienes se apoyó para aprender la técnica de hablar con voz esofágica, que a su criterio es también la forma más accesible económicamente para los pacientes, aunque ella tuvo la oportunidad de tomar buscar ayuda en el extranjero, reconoce que no era una opción para todos los salvadoreños.

Después de cinco meses de rehabilitación, terapias y ejercitación, Violeta pudo empezar a comunicarse con una nueva voz, aunque tenía algunas dificultades. “Yo me mantenía en controles en el hospital y veía la cantidad de gente en mi condición, algunos de ellos morían pordepresión, porque no poder hablar es como estar muerto en vida”, recalcó.

La presidenta de Fundahabla explicó que las personas al perder la capacidad de hablar perdían sus trabajos, se quedaban aisladas y en muchas ocasiones caían en depresión, provocando una disminución de las defensas del cuerpo. Por consecuencia, eran más propensas a desarrollar otros problemas de salud.

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La OMS reconoció a Violeta Martínez de Palomo en 2022 con el premio Día Mundial Sin Tabaco por su labor en el control del tabaco y la creación de la Clínica Vivir sin Tabaco en El Salvador. (Foto cortesía FUNDAHABLA)

En este punto surgió la idea de establecer “una escuelita”, para acompañar a las personas en el proceso de recuperación de su voz, pero la idea ha evolucionado, convirtiéndose en la actualidad en una fundación que acompaña una recuperación integral de los pacientes laringectomizados.

El primer año es clave para la recuperación de los pacientes, debido a que en este periodo pueden surgir metástasis, además de las secuelas desarrolladas.

Fundahabla ofrece el acompañamiento médico a través de un profesional en las instalaciones de la fundación, pero también con alianza con el Hospital Nacional Rosales para brindar atención más consciente sobre las limitaciones del paciente en sus controles con especialistas, aunque actualmente esta alianza está frenada debido a la construcción del nuevo edificio del hospital; sin embargo, la representante de la fundación espera poder alcanzar un nuevo acercamiento una vez el nosocomio abra sus puertas de forma oficial.

El perfil de los pacientes en la fundación son principalmente adultos mayores, de bajos recursos y zonas rurales. Para la presidenta de Fundahabla no es fácil que todos los pacientes desarrollen la técnica para volver a hablar, pero destaca que la escolaridad es un factor clave en el proceso de recuperación, debido a que algunos de los ejercicios incluyen lecturas cortas.

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Su trabajo por las personas laringectomizadas se ha extendido, actualmente en la fundación se brinda atención médica, apoyo psicológico, logopedia (terapia de lenguaje) y rehabilitación a personas con cáncer de laringe.

Reconocimientos en su lucha contra el tabaco

Su trabajo no ha pasado desapercibido a nivel internacional, a sus 63 años continúa trabajando en la fundación, brindando apoyo a los pacientes. Su esfuerzo incluyó la creación de la Clínica Vivir sin Tabaco, un programa especializado que ofrece atención integral con un equipo multidisciplinario (psicología, enfermería y fisioterapia) para ayudar a dejar el tabaquismo de manera definitiva.

Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) entregó reconocimientos a la salvadoreña en su lucha contra el tabaco: en 2022 fue galardonada con el premio Día Mundial Sin Tabaco 2022, por sus esfuerzos en pro del control del tabaco en El Salvador.

El reconocimiento de la OMS obedece a su trabajo en Fundahabla, una organización que ella misma fundó en 2014, un año después de haberse sometido a una cirugía para ser laringectomizada.

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