Jessica Newton aplaude la fortaleza de Suheyn Cipriani tras el MGI All Stars 2026: “Mi reina lo hiciste espectacular”

Jessica Newton aplaude el desempeño de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026 y destaca su resiliencia.

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, manifestó públicamente su satisfacción con la actuación de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026, una edición que reunió a candidatas de 56 países en Bangkok.

“Mi reina lo hiciste espectacular. Gracias por tu compromiso y todo tu esfuerzo, competir contigo ha sido un regalo y verte gritar Perú con todo el corazón un orgullo. Lo más importante es que pudiste recuperar tu fuerza y seguridad, empiezas una nueva etapa donde el dolor se convirtió en aprendizaje: gracias por unirnos y hacernos soñar juntos”, expresó Newton en redes sociales.

A pesar de que la representante peruana no avanzó al Top 5 de la competencia, las palabras de la empresaria y organizadora de certámenes de belleza resaltaron el proceso personal y profesional de la modelo. El mensaje de Newton generó una inmediata reacción en plataformas digitales y fortaleció la imagen de Cipriani como referente de la belleza nacional.

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Un emotivo video de Jessica Newton que celebra el increíble esfuerzo y compromiso de Suheyn Cipriani. Un tributo a su dedicación y al orgullo que hizo sentir a todo el Perú. Video: Instagram Jessica Newton

Un certamen internacional marcado por el apoyo y la resiliencia

Suheyn Cipriani superó varias etapas del Miss Grand International All Stars 2026 y se ubicó entre las diez mejores concursantes de la edición. La competencia inició con un desfile inaugural que incluyó la presencia de figuras internacionales como Osmel Sousa y Abena Akuaba en el jurado.

En la primera selección, Cipriani fue elegida entre las 18 semifinalistas tras la ronda de presentación, y más tarde avanzó al grupo de las diez destacadas en la pasarela de traje de baño, donde lució un bikini azul eléctrico con detalles dorados.

El desfile de gala representó uno de los momentos más comentados. Cipriani eligió un vestido largo de corte sirena en tono nude, adornado con pedrería azul y detalles plateados, confeccionado a medida junto a su equipo. Sin embargo, minutos antes de salir al escenario, enfrentó un contratiempo con el cierre del vestido.

La directora del Miss Perú resaltó cómo Cipriani transformó el dolor en aprendizaje y fortaleció su presencia como referente de la belleza nacional.

“Estaba ahí yo parada con el vestido completamente roto de la parte del cierre, los chicos cosiendo, la producción llamándome como que: ‘Peru, Peru’. Y yo estaba como: ‘give me a moment’”, relató la modelo. El incidente afectó su concentración y, según sus propias palabras, influyó en su desempeño en la ronda final.

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Las calificaciones del jurado, que incluyeron puntuaciones de 8 a 10, no fueron suficientes para avanzar al Top 5, conformado por representantes de Vietnam, República Dominicana, Ghana, Colombia y Filipinas. No obstante, la actuación de Cipriani fue ampliamente valorada tanto por el público como por especialistas en moda y concursos internacionales.

Tras el certamen, la modelo recurrió a sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido. “Fue un sueño hecho realidad volver a competir, volver a ser Miss Perú, los amo, atentamente Su primer Miss Grand All-Stars Perú”, declaró la representante, destacando la importancia de la experiencia y el respaldo de sus seguidores.

Desde el escenario del Miss Grand International All Stars, nuestra reina Suheyn Cipriani comparte un emotivo mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores y a su equipo por el increíble apoyo durante la competencia y recibe elogios de Jessica Newton. Video: Instagram Jessica Newton

Una relación forjada en la adversidad

Más allá del resultado en el certamen, la historia de Suheyn Cipriani y Jessica Newton cuenta con antecedentes que revelan un vínculo personal consolidado a lo largo de los años. Durante la pandemia, Cipriani enfrentó una situación económica crítica tras la quiebra de los negocios familiares de su entonces pareja.

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“En pandemia quebraron los negocios de la familia del papá de mi hijo y nos quedamos en la calle. No tenía cómo pagar el parto, nada”, contó la modelo. En ese contexto, Newton intervino de forma directa y le ofreció la posibilidad de generar ingresos a través de campañas publicitarias en las plataformas del Miss Perú.

“Me dijo: arma un paquete de publicidad para que lo ofrezcas y puedas pagar tu parto, porque sé que estás pasando un mal momento”, detalló Cipriani. El apoyo de Newton permitió que la modelo pudiera cubrir los gastos médicos asociados al nacimiento de su hijo, en una etapa marcada por la incertidumbre y la falta de recursos.

Suheyn Cipriani se ubicó entre las diez mejores del Miss Grand International All Stars 2026 en Bangkok, superando etapas clave del certamen internacional.

“Ella ha hecho muchas cosas por mí que mucha gente no sabe”, afirmó Cipriani, subrayando la importancia de la relación personal y profesional que mantiene con la directora. La exreina de belleza también desmitificó la imagen superficial de los certámenes. “Ves el glamour, los tacos, el maquillaje, las producciones y dices guau, ¿no? Qué lindo. Pero detrás de eso hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación”, señaló.

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Según su experiencia, el vínculo entre la organización y las candidatas implica compromiso y disciplina de ambas partes: “Si tú corres, la organización corre contigo, pero si tú gateas, la organización no va a poder caminar ni hacerte correr”.

La respuesta de Cipriani al mensaje de Newton también fue pública. “Te quiero mucho mi Jessi”, escribió la modelo en sus redes, reafirmando el lazo que las une desde hace siete años. El testimonio de ambas demuestra que, más allá de la competencia, el acompañamiento y la solidaridad pueden marcar la diferencia en la trayectoria de una candidata.

La participación de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026 dejó una huella valorada por seguidores y especialistas, consolidando su lugar como representante de la belleza peruana y evidenciando el papel de Jessica Newton como figura clave en su desarrollo personal y profesional.