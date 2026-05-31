Golazo de Federico Girotti tras fuerte disparo en Alianza Lima vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

Federico Girotti dijo presente en el marcador del partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca, disputado este domingo 31 de mayo por la última fecha del Torneo Apertura 2026. El delantero argentino, que en esta ocasión fue considerado desde el arranque, apareció en un momento clave del compromiso para anotar el 1-1 y devolverle la tranquilidad a los ‘blanquiazules’, que habían comenzado en desventaja en el Estadio Héroes de San Ramón.
El encuentro comenzó cuesta arriba para el equipo dirigido por Pablo Guede. Los locales lograron adelantarse en el marcador a los 10 minutos del primer tiempo gracias a una anotación del ecuatoriano Jonathan Betancourt, quien aprovechó una de las primeras ocasiones claras de su equipo para vencer la resistencia de la defensa aliancista.
Tras recibir el golpe, Alianza Lima intentó reaccionar de inmediato y adelantó sus líneas en busca de la igualdad. Sin embargo, FC Cajamarca se mostró sólido en defensa y complicó los intentos ofensivos de los visitantes. Pese a las aproximaciones de los ‘íntimos’, el marcador no volvió a moverse antes del descanso y ambos equipos se marcharon a los vestuarios con ventaja mínima para el cuadro ‘azul y oro’.
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La historia cambió en el segundo tiempo. El conjunto limeño salió con una actitud más agresiva y encontró rápidamente la recompensa a su insistencia. A los 54 minutos, una acción disputada dentro del área terminó favoreciendo a Federico Girotti. El balón quedó suelto tras un débil despeje y el delantero argentino reaccionó con rapidez. Sin dejar que la pelota tocara el césped, sacó un potente remate rasante de derecha que superó al arquero rival y terminó en el fondo de la red.
El gol significó el 1-1 parcial y desató la celebración de los jugadores aliancistas, que encontraron la igualdad en un momento clave del encuentro. La anotación de Girotti también provocó la explosión de alegría de los hinchas de Alianza Lima que acompañaron al equipo en el Estadio Héroes de San Ramón
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