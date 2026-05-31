Elecciones 2026: mañana termina el traslado de material electoral al interior del Perú, según informe de ONPE

ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

A pocos días de la jornada electoral del 7 de junio que enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que mañana, lunes 1 de junio, concluirá el traslado de material electoral al interior del Perú.

Según información emitida por la ONPE, desde las 6:03 a.m., salieron 10 camiones desde los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral en Lurín hacia 22 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), entre ellas:

Cajamarca, San Pablo, Andahuaylas, Abancay, Grau, Lucanas, Parinacochas, Huamanga, Huanta, Huaytará, Cangallo, Huancavelica, Angaraes, Tayacaja, Huamalíes, Yarowilca, Huánuco, Pasco, Leoncio Prado, Tarma, Oxapampa y Chanchamayo.

Cada unidad móvil enviada por la ONPE no parte sola, sino que tiene custodia permanente de la Policía Nacional del Perú durante todo su trayecto, además de seguimiento satelital y la presencia de un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral, precisó la ONPE en un comunicado oficial.

PUBLICIDAD

ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

La documentación electoral incluye cajas de sufragio y de reserva, paquetes para el coordinador del local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación, según el organismo. Para facilitar el voto de personas con discapacidad visual, también se distribuyen plantillas Braille.

La ONPE indicó que el despliegue contó con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones, luego de que el material pasara una verificación de sus fiscalizadores, y que el ensamblaje final de los camiones junto al material a trasladarse se realizó el sábado 30 de mayo.

Para Lima Metropolitana y el Callao, el organismo prevé que el material sea enviado a los centros de votación el viernes 5 de junio desde las 10:00 a.m., mediante 217 unidades de transporte desde sus almacenes en la sede ONPE: local Lurín, a la altura del kilómetro 32 de la avenida Panamericana Sur (referencia: puente San Pedro).

PUBLICIDAD

ONPE reubica mesas de Lince, Jesús María y Miraflores

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que reubicará 136 mesas de sufragio en Lima para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. De esta forma, los electores que emitieron su voto en parques y otros espacios abiertos pasarán a hacerlo en locales cerrados.

FOTO DE ARCHIVO-Una persona emite su voto durante las elecciones generales en Lima, Perú, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La decisión se tomó luego de considerar una recomendación emitida por las Fuerzas Armadas del Perú, que tiene el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de la jornada para los ciudadanos que acudan a las urnas.

El cambio alcanza a mesas que en la primera vuelta del 12 de abril funcionaron en 10 espacios abiertos de Lima Metropolitana, Perú, donde la ONPE instaló toldos, grupos electrógenos y baños portátiles ante la falta de recintos cercados y techados disponibles, de acuerdo con el organismo electoral. Para esta nueva jornada, la entidad indicó que procuró ubicar los nuevos locales lo más cerca posible de los anteriores.

PUBLICIDAD

Los cambios anunciados por la ONPE se producirán principalmente en tres distritos de Lima Metropolitana: Jesús María, Lince y Miraflores. Las mesas de estas zonas no desaparecerán, sino que cambiarán de dirección únicamente dentro del mismo distrito para mantenerlas cerca de sus votantes originales, que verán cómo sus locales de votación serán instituciones educativas cercanas.

El organismo precisó además que hubo reubicaciones adicionales en locales de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar debido a la falta de autorización de los propietarios para usar determinados recintos durante la jornada electoral del 7 de junio.