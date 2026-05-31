El mea culpa de Edison Flores en Universitario tras el cierre del Apertura: “Queda hablar menos y trabajar más”

El ‘Orejas’ reconoció que el equipo no cumplió con las expectativas en el primer torneo de la temporada. (Video: Jax Latin Media)

Universitario de Deportes logró cerrar el Torneo Apertura 2026 de manera positiva tras la victoria por 2-1 sobre Sport Huancayo en el Estadio Monumental. Sin embargo, el triunfo no fue suficiente para maquillar una campaña irregular que terminó con los ‘cremas’ lejos de la pelea por el primer lugar, que finalmente quedó en manos de su máximo rival, Alianza Lima.

Al final del compromiso en el recinto de Ate, Edison Flores conversó con la prensa y realizó una autocrítica sobre el desempeño del equipo a lo largo de la primera mitad de la temporada. El referente de la ‘U’ reconoció que existen varios aspectos por mejorar y dejó en claro que el plantel ya piensa en revertir la situación durante el Torneo Clausura.

El popular ‘Orejas’ admitió que Universitario no alcanzó los objetivos trazados en el Apertura y señaló que será fundamental corregir las falencias que mostraron durante el campeonato. “Tenemos que trabajar para que el Clausura sea mejor. Tenemos muchos errores por corregir, claramente. Somos conscientes, aceptamos los errores y ahora solamente queda hablar menos y trabajar más”, declaró.

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Flores destacó que dentro del grupo existe la convicción de que pueden recuperar protagonismo en la segunda parte del año. Además, remarcó la importancia de adaptarse rápidamente a la idea futbolística de Héctor Cúper, quien asumió la conducción técnica del equipo en las últimas jornadas del campeonato.

“Tenemos las armas para revertir esta situación. Solamente nos queda trabajar más, conocer la nueva idea de lo que quiere el técnico y matarnos en los entrenamientos para poder salir al Clausura como nosotros queremos”, añadió.

Edison Flores hizo autocrítica sobre el presente de Universitario. Crédito: Prensa U

Un Apertura por debajo de las expectativas

Universitario culminó el Torneo Apertura en la cuarta posición con 29 puntos, luego de registrar ocho victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Los resultados estuvieron lejos de las expectativas de la institución, que inició la temporada como uno de los principales candidatos al título.

La irregularidad del equipo también quedó reflejada en los constantes cambios en el banquillo. Durante el primer semestre, el conjunto merengue tuvo tres entrenadores: Javier Rabanal inició el proceso, Jorge Araujo asumió de manera interina y actualmente el equipo se encuentra bajo la dirección de Héctor Cúper, quien tendrá la misión de devolver a la ‘U’ a la pelea por el campeonato.

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Su mensaje para Martín Pérez Guedes

Otro de los temas que abordó Edison Flores fue el retiro profesional de Martín Pérez Guedes. El volante argentino disputó ante Sport Huancayo su último encuentro como futbolista profesional en el Estadio Monumental.

“Martín es un profesional. Estoy muy triste porque nos deja, es una decisión personal, pero desearle siempre lo mejor. Dio todo por la institución y ahora es un hincha más para nosotros. Espero que le vaya bien en lo que le toca”, comentó Flores.

El centrocampista argentino dejó el campo sobre el final del lance contra Sport Huancayo y se quebró delante de los aficionados. | VIDEO: L1MAX

¿Qué dijo sobre la posible llegada de Raúl Ruidíaz?

Finalmente, el jugador ‘crema’ evitó pronunciarse sobre posibles incorporaciones para el Torneo Clausura, entre ellas la opción de que Raúl Ruidíaz regrese al club. Flores aseguró que la dirigencia es la encargada de evaluar los refuerzos para fortalecer el plantel.

“Sobre los fichajes, seguramente ya lo dirá la dirigencia. Están evaluando varias cosas, seguramente para cambiar y poder mejorar lo que viene. Hay que trabajar al máximo, que es lo que necesitamos”, concluyó.

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Mientras Universitario inicia un nuevo proceso bajo el mando de Héctor Cúper, el mensaje de Edison Flores refleja el sentir del plantel: reconocer los errores del Apertura, pasar la página y enfocarse en recuperar el protagonismo durante el Torneo Clausura.