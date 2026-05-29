Perú

Última encuesta de IEP: Keiko Fujimori despunta con 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra 30%

El sondeo revela que la lideresa de Fuerza Popular consolida su apoyo en Lima y el norte, mientras que el candidato de Juntos por el Perú suma adhesiones en el centro, sur y oriente del país. Además, crece el porcentaje de indecisos y la mayoría afirma que no cambiará su voto

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Primer plano de dos pares de ojos de color marrón superpuestos: el superior sin gafas, el inferior con gafas de montura negra, mostrando detalles de la piel.
Keiko Fujimori lidera la intención de voto para el balotaje del 7 de junio con un 36% de preferencias, mientras que Roberto Sánchez alcanza un 30%, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha despuntado en la intención de voto de cara al balotaje del próximo 7 de junio con 36% de las preferencias, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanza 30%, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) difundida este jueves por el diario La República.

El sondeo señala que Fujimori concentra el mayor respaldo en Lima Metropolitana (51%) y en el norte del país (32%), a diferencia de Sánchez, que registra cifras superiores en el centro (40%), el sur (35%) y el oriente (38%).

La encuesta indica además que 26% de los electores aún no decide a quién darle su sufragio, porcentaje que en abril pasado era del 13%. El 65% afirma que mantendrá su elección, cifra que sube a 71% entre los habitantes de Lima Metropolitana. El voto definido predomina en hombres (68%), mayores de 30 años (68%) y sectores socioeconómicos A/B (72%).

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El estudio también recoge percepciones ante una posible derrota. El 62% estima que la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) alegará fraude si pierde, mientras que el 26% cree que aceptará los resultados. Respecto al legislador y aliado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), el 56% anticipa un reclamo de fraude y el 28% considera que reconocerá el resultado electoral.

Fujimori concentra el mayor apoyo en Lima Metropolitana (51%) y el norte del país (32%). Sánchez obtiene mayores respaldos en el centro (40%), el sur (35%) y el oriente (38%)
Fujimori concentra el mayor apoyo en Lima Metropolitana (51%) y el norte del país (32%). Sánchez obtiene mayores respaldos en el centro (40%), el sur (35%) y el oriente (38%)

Repunte

La reciente diferencia de 6 puntos porcentuales a favor de Fujimori representa el primer repunte significativo desde la publicación de dos sondeos la semana pasada. En un estudio de la empresa Datum difundido por el diario El Comercio, la candidata obtuvo un 39,5 % de la intención de voto frente al 36,1 % de Sánchez.

La encuesta, realizada entre el 17 y el 20 de mayo sobre una muestra de 1.200 personas, señaló asimismo que el 15,9 % de los electores optaría por el voto en blanco o nulo, mientras que el 8,5 % permanece indeciso.

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Los resultados se aproximaron a los de la empresa Ipsos, que le otorgó a Fujimori un 39 % y al líder de Juntos por el Perú un 35 % de intención de voto.

La política ha declarado recientemente que la diferencia reflejada por los sondeos no representa una ventaja decisiva. “Si bien es cierto las encuestas muestran un poquito de diferencia, para mí eso es un empate”, sostuvo.

“Estamos todavía prácticamente en un empate y es por eso que nosotros ayer hemos anunciado una campaña muy importante que hace la gran diferencia de mis campañas anteriores. Estamos haciendo una cruzada para que todos los ciudadanos puedan participar como personeros a nivel nacional, defensores de la democracia”, agregó.

Roberto Sánchez, pese a ubicarse por debajo de Fujimori según la última encuesta de Ipsos, asegura que su equipo reorientará acciones y confía en revertir los resultados
Roberto Sánchez, pese a ubicarse por debajo de Fujimori según la última encuesta de Ipsos, asegura que su equipo reorientará acciones y confía en revertir los resultados

Por su parte, Sánchez ha expresado tranquilidad frente a los números que lo colocan por debajo de Fujimori y confió en que las cifras cambiarán en los próximos días. “Nosotros estamos tranquilos, estamos afinando nuestras acciones, nuestras actividades y estamos seguros que eso se revertirá en el proceso y estamos para ello”, señaló días atrás.

El aspirante anunció también ajustes en su campaña y una agenda de actividades en distintos puntos del país, con el objetivo de recuperar terreno en segmentos donde su apoyo ha disminuido.

Además, convocó a “todas las fuerzas políticas” a construir consensos y remarcó la importancia de la participación y la vigilancia ciudadana en el proceso electoral.

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