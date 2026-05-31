Rodrigo González y Yahaira Plasencia lamentan el fallecimiento de su abogado Iván Paredes

La imagen combina fotografías de Yahaira Plasencia con Iván Paredes (izquierda) y Rodrigo González con Iván Paredes (derecha), recordando al fallecido abogado.

El fallecimiento de Iván Paredes Yataco, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y abogado penalista de figuras públicas, ocurrió el viernes 29 de mayo de 2026. La noticia, confirmada por autoridades y replicada en medios nacionales, generó una inmediata reacción en redes sociales, especialmente entre quienes recurrieron a sus servicios legales en los últimos años.

Uno de los primeros en manifestarse fue Rodrigo González, conductor televisivo, quien publicó en Instagram: “Profundo pesar y eterno agradecimiento por tu defensa y lealtad a tu familia y seres queridos. Mis sentidas condolencias. Descansa en paz querido Iván”. El mensaje estuvo acompañado de la imagen del abogado, reflejando el luto en el ambiente artístico y mediático.

Rodrigo González publica una fotografía junto a su abogado Iván Paredes, expresando su profundo pesar y eterno agradecimiento, una pena compartida por figuras como Yahaira Plasencia.

A su vez, Yahaira Plasencia, cantante y figura del espectáculo, expresó: “Doctor Paredes, descanse en paz. Mis condolencias y solidaridad con toda su familia”. Ella había confiado en Iván Paredes para su defensa en el proceso judicial que enfrentó contra la conductora Magaly Medina, un litigio que captó la atención de la prensa nacional y exigió la intervención de un abogado con amplia experiencia en casos mediáticos.

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El vínculo de Paredes Yataco con el mundo del espectáculo no se limitó a Plasencia. Antes de representarla, fue abogado de Magaly Medina, conocida periodista y presentadora, quien en diversas ocasiones acudió a su asesoría en asuntos de libertad de expresión y demandas legales vinculadas a su trabajo periodístico.

Una imagen en blanco y negro muestra al abogado Iván Paredes, cuyo fallecimiento ha sido lamentado por figuras como Rodrigo González y Yahaira Plasencia.

Este cruce profesional entre defendidos y exdefendidos reflejó la relevancia y reputación de Paredes en el ámbito legal de alto perfil mediático. El reciente caso entre Plasencia y Medina volvió a posicionar a Paredes como figura clave en la defensa de derechos de imagen y honor.

La noticia de su muerte provocó muestras de afecto y respeto en redes sociales y espacios institucionales. Personalidades del espectáculo, colegas y usuarios destacaron la integridad profesional de Paredes Yataco y su compromiso tanto en el ámbito judicial como en el acompañamiento humano de sus clientes. Los mensajes publicados por González y Plasencia recibieron numerosas respuestas, reflejando el aprecio y reconocimiento que el abogado supo construir en diferentes esferas.

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Salud y circunstancias del fallecimiento de Iván Paredes

El deceso de Iván Paredes Yataco se produjo luego de varios días de internamiento en un centro médico, producto de severos problemas de salud que venía enfrentando desde hacía meses. Autoridades del Ministerio de Justicia confirmaron la muerte el 29 de mayo de 2026 y señalaron que el exjefe del INPE dejó huella en la gestión penitenciaria durante su mandato, concentrado en el fortalecimiento de la seguridad en los penales y en políticas de reinserción social.

Paredes se desempeñó como presidente del INPE desde julio de 2025 hasta enero de 2026, cuando presentó su renuncia irrevocable. Tras su salida, incrementó su actividad como abogado defensor de personalidades públicas, ampliando su visibilidad y reconocimiento en el ámbito mediático. Aunque el deterioro de su salud se había hecho evidente en los últimos meses, las circunstancias exactas de su fallecimiento no han sido detalladas públicamente.

La comunidad jurídica y artística destacó su profesionalismo y recordó su paso tanto por la administración pública como por la defensa legal en casos de alto impacto. El legado de Iván Paredes Yataco permanece en los testimonios de quienes confiaron en su labor y en el respeto manifestado tras su partida.

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