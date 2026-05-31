Perú

Rodrigo González y Yahaira Plasencia lamentan el fallecimiento de su abogado Iván Paredes

Las figuras televisivas compartieron mensajes en redes sociales despidiendo al exjefe del INPE

Guardar
Google icon
Collage de tres imágenes: Yahaira Plasencia y un hombre en la izquierda; el mismo hombre con Rodrigo González sonriendo a la derecha
La imagen combina fotografías de Yahaira Plasencia con Iván Paredes (izquierda) y Rodrigo González con Iván Paredes (derecha), recordando al fallecido abogado.

El fallecimiento de Iván Paredes Yataco, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y abogado penalista de figuras públicas, ocurrió el viernes 29 de mayo de 2026. La noticia, confirmada por autoridades y replicada en medios nacionales, generó una inmediata reacción en redes sociales, especialmente entre quienes recurrieron a sus servicios legales en los últimos años.

Uno de los primeros en manifestarse fue Rodrigo González, conductor televisivo, quien publicó en Instagram: “Profundo pesar y eterno agradecimiento por tu defensa y lealtad a tu familia y seres queridos. Mis sentidas condolencias. Descansa en paz querido Iván”. El mensaje estuvo acompañado de la imagen del abogado, reflejando el luto en el ambiente artístico y mediático.

Dos hombres posan sonriendo para una selfie. Uno lleva traje y corbata rayada, el otro una camisa azul oscuro y gafas de sol amarillas
Rodrigo González publica una fotografía junto a su abogado Iván Paredes, expresando su profundo pesar y eterno agradecimiento, una pena compartida por figuras como Yahaira Plasencia.

A su vez, Yahaira Plasencia, cantante y figura del espectáculo, expresó: “Doctor Paredes, descanse en paz. Mis condolencias y solidaridad con toda su familia”. Ella había confiado en Iván Paredes para su defensa en el proceso judicial que enfrentó contra la conductora Magaly Medina, un litigio que captó la atención de la prensa nacional y exigió la intervención de un abogado con amplia experiencia en casos mediáticos.

PUBLICIDAD

El vínculo de Paredes Yataco con el mundo del espectáculo no se limitó a Plasencia. Antes de representarla, fue abogado de Magaly Medina, conocida periodista y presentadora, quien en diversas ocasiones acudió a su asesoría en asuntos de libertad de expresión y demandas legales vinculadas a su trabajo periodístico.

Fotografía en blanco y negro de un hombre de mediana edad, vestido con traje y corbata a rayas, sentado en una mesa con dos botellas de agua
Una imagen en blanco y negro muestra al abogado Iván Paredes, cuyo fallecimiento ha sido lamentado por figuras como Rodrigo González y Yahaira Plasencia.

Este cruce profesional entre defendidos y exdefendidos reflejó la relevancia y reputación de Paredes en el ámbito legal de alto perfil mediático. El reciente caso entre Plasencia y Medina volvió a posicionar a Paredes como figura clave en la defensa de derechos de imagen y honor.

La noticia de su muerte provocó muestras de afecto y respeto en redes sociales y espacios institucionales. Personalidades del espectáculo, colegas y usuarios destacaron la integridad profesional de Paredes Yataco y su compromiso tanto en el ámbito judicial como en el acompañamiento humano de sus clientes. Los mensajes publicados por González y Plasencia recibieron numerosas respuestas, reflejando el aprecio y reconocimiento que el abogado supo construir en diferentes esferas.

PUBLICIDAD

Salud y circunstancias del fallecimiento de Iván Paredes

El deceso de Iván Paredes Yataco se produjo luego de varios días de internamiento en un centro médico, producto de severos problemas de salud que venía enfrentando desde hacía meses. Autoridades del Ministerio de Justicia confirmaron la muerte el 29 de mayo de 2026 y señalaron que el exjefe del INPE dejó huella en la gestión penitenciaria durante su mandato, concentrado en el fortalecimiento de la seguridad en los penales y en políticas de reinserción social.

Iván Paredes

Paredes se desempeñó como presidente del INPE desde julio de 2025 hasta enero de 2026, cuando presentó su renuncia irrevocable. Tras su salida, incrementó su actividad como abogado defensor de personalidades públicas, ampliando su visibilidad y reconocimiento en el ámbito mediático. Aunque el deterioro de su salud se había hecho evidente en los últimos meses, las circunstancias exactas de su fallecimiento no han sido detalladas públicamente.

La comunidad jurídica y artística destacó su profesionalismo y recordó su paso tanto por la administración pública como por la defensa legal en casos de alto impacto. El legado de Iván Paredes Yataco permanece en los testimonios de quienes confiaron en su labor y en el respeto manifestado tras su partida.

Temas Relacionados

Rodrigo GonzálezYahaira PlasenciaIván Paredesperu-entretenimiento

Más Noticias

Semana de la Ingeniería 2026: ingenieros del Perú alistan plan contrarreloj para el próximo presidente de la República, ¿qué plantean?

La entrega de un informe técnico multidisciplinario al próximo presidente del Perú destacará recomendaciones sobre energía, infraestructura, transporte, gestión hídrica y transformación digital

Semana de la Ingeniería 2026: ingenieros del Perú alistan plan contrarreloj para el próximo presidente de la República, ¿qué plantean?

‘Los Mexicanos’ detonan granada frente a la casa de empresario: piden S/ 150.000 para no atentar contra su familia

La víctima afirmó que presentó una denuncia a raíz de las amenazas de los extorsionadores, pero hasta el momento del ataque no recibió resguardo policial

‘Los Mexicanos’ detonan granada frente a la casa de empresario: piden S/ 150.000 para no atentar contra su familia

Crimen en los exteriores de Plaza Norte: asesinan a vendedora de golosinas en Independencia

Una comerciante fue asesinada durante la madrugada en el concurrido centro comercial limeño, mientras las autoridades investigan posibles vínculos con el transporte informal

Crimen en los exteriores de Plaza Norte: asesinan a vendedora de golosinas en Independencia

La prescripción de deudas en Perú no funciona como muchos creen: lo que dice el Código Civil

Abogado explica y desmitifica una afirmación que se escucha comúnmente. Conoce detalles sobre cómo funciona la prescripción y vencimiento

La prescripción de deudas en Perú no funciona como muchos creen: lo que dice el Código Civil

Partidos de hoy, domingo 31 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda de este día está repleto de encuentros en las diversas ligas sudamericanas, así como de amistosos internacionales de selecciones

Partidos de hoy, domingo 31 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez este 31 de mayo

Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez este 31 de mayo

Elecciones 2026: mañana termina el traslado de material electoral al interior del Perú, según informe de ONPE

Debate presidencial 2026: ¿Dónde ver hoy 31 de mayo en vivo el versus entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Transparencia anuncia el despliegue de 5000 observadores durante la Segunda Vuelta Electoral

Encuestas presidenciales de Ipsos, Datum y CPI: indecisión histórica y la evolución del voto en Perú por regiones, zonas y edad

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani revela el incidente que vivió antes de desfilar en traje de gala en el MGI All Stars: “Se me rompió el vestido”

Suheyn Cipriani revela el incidente que vivió antes de desfilar en traje de gala en el MGI All Stars: “Se me rompió el vestido”

Alessia Rovegno sorprende con su casting presencial para Victoria’s Secret: “Qué emoción estar aquí”

Imitador de Raphael emocionado tras ganar Yo Soy Grandes Batallas: “Es una meta que tenía que cumplir”

Suheyn Cipriani agradece el apoyo tras la final del MGI All Stars: “Jamás imaginé tanto cariño”

Ricardo Montaner dio un concierto cargado de clásicos, regalos a fans y un mensaje al corazón: “Gracias por acompañarme en el último regreso”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 31 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 31 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alan Diez señaló 4 fichajes para Sporting Cristal: “Tiene que ser protagonista en el Torneo Clausura, sino muere”

Alex Valera fue desconvocado de los amistosos de Perú ante Haití y España: la lesión del ‘9′ en duelo con Universitario

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs FC Cajamarca HOY: partidazo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026