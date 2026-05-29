Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 17 del Torneo Apertura.

La última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 comenzará el viernes 29 de mayo y se disputará hasta el domingo 31. Aunque Alianza Lima ya aseguró el primer lugar de esta etapa, el resto de los equipos apunta a cerrar el certamen en una posición favorable con miras a la tabla acumulada.

Así va la tabla de posiciones durante la fecha 17

Alianza Lima finalizará el Torneo Apertura como líder, independientemente de los resultados de esta jornada. Los Chankas podrían acortar la diferencia a tres puntos si logran vencer a UTC en condición de local.

Cienciano enfrentará a Sporting Cristal en Cusco, en un duelo exigente por la altura. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo tiene la posibilidad de acercarse a los puestos de vanguardia si supera a los celestes, que atraviesan una racha adversa.

Universitario de Deportes buscará cerrar un semestre complicado cuando reciba a Sport Huancayo en el estadio Monumental. Actualmente, se encuentra a 13 puntos del primer puesto.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 previo al inicio de la fecha 17 del Torneo Apertura.

Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026

Viernes 29 de mayo

- Atlético Grau vs CD Moquegua (15:00 horas / estadio Campeones del 36)

Sábado 30 de mayo

- ADT vs Cusco FC (11:00 horas / estadio Unión Tarma)

- Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II (15:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Sport Boys vs Comerciantes Unidos (17:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao)

- Universitario vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Monumental)

Domingo 31 de mayo

- Melgar vs Alianza Atlético (11:00 horas / estadio Monumental UNSA)

- FC Cajamarca vs Alianza Lima (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón)

- Los Chankas vs UTC (15:15 horas / estadio Los Chankas)

- Cienciano vs Sporting Cristal (17:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Programación de la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Cristal vs Cienciano: el partido de la fecha 17

Aunque el Torneo Apertura ya tiene a su campeón definido, la última fecha presenta encuentros de alto interés. Sporting Cristal visitará a Cienciano en Cusco, obligado a sumar para distanciarse de la zona de descenso. El técnico Zé Ricardo afronta un partido clave, ya que su continuidad podría depender del resultado.

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Cienciano llega motivado tras asegurar su presencia en los playoffs de la Copa Sudamericana con el empate 1-1 ante Juventud, aunque se quedó cerca de acceder directamente a los octavos de final. El ‘papá’ también buscará cerrar este primer semestre dentro de las primeras posiciones del certamen local.

El cuadro peruano empató 1-1 con el conjunto uruguayo y clasificó a los 'play-offs' de la Copa Sudamericana 2026 - Crédito: DSports.

Dónde ver los partidos de la fecha 17

Los encuentros de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán en vivo y de forma exclusiva por L1 Max, canal que posee los derechos para emitir todos los partidos de la fecha. Esta señal está disponible a través de las principales operadoras de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite cobertura en todo el país.

Quienes prefieran seguir los partidos de manera digital pueden acceder a través de la aplicación Liga 1 Play, disponible para dispositivos móviles y computadoras, como alternativa a la televisión convencional.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial con la previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas y declaraciones posteriores, para que los aficionados cuenten con toda la información relevante de la jornada.