Los votantes de López Aliaga que apoyarán a Sánchez y los de Nieto que respaldarán a Keiko Fujimori, según Ipsos

Una ilustración muestra a simpatizantes cambiando sus camisetas de Renovación Popular por Juntos por el Perú, y del Buen Gobierno por Fuerza Popular, simbolizando el dinámico y cambiante panorama político peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera vuelta electoral del 12 de abril dejó un mapa fragmentado: los peruanos eligieron entre 35 candidatos y ningún postulante alcanzó el umbral de 50% más uno de los votos válidos. Con ese resultado, el país quedó encaminado a una segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), dos candidaturas ubicadas en polos ideológicos opuestos.

Con los datos oficiales parciales citados en el conteo de primera vuelta, Keiko Fujimori obtuvo 17.192%; Roberto Sánchez, 12.039%; Rafael López Aliaga, 11.912%; Jorge Nieto Montesinos, 10.978%; Ricardo Belmont, 10.150%; Carlos Álvarez, 7.926%; y Alfonso López Chau, 7.296%. El resto de candidaturas, así como los votos nulos o viciados, no se incluyen en este recuento.

En la práctica, el balotaje se definirá por cómo se reordene el electorado que en primera vuelta no optó por ninguno de los dos finalistas. De acuerdo con la última encuesta de Ipsos, difundida en el diario Perú 21, la transferencia de votos muestra que un segmento amplio se moverá hacia uno de los dos candidatos, mientras otro elegirá el voto en blanco/viciado o aún “no precisa” su decisión.

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Ilustración digital en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatiendo frente a un mapa de Perú dividido, simbolizando la tensión de las elecciones recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El núcleo propio y el “arrastre” de cada finalista

La encuesta muestra que la base de Keiko Fujimori se mantendría prácticamente alineada: entre quienes votaron por ella en primera vuelta, 91% repetiría su decisión; 1% migraría a Roberto Sánchez; 4% optaría por en blanco/viciado; y 4% no precisa.

En el caso de Roberto Sánchez, la fidelidad también es alta: entre sus votantes iniciales, 89% volvería a apoyarlo; 2% pasaría a Keiko Fujimori; 1% votaría en blanco/viciado; y 8% no precisa. La disputa, entonces, se traslada al enorme bolsón de electores que apostó por candidaturas distintas en la primera jornada.

Este gráfico de barras apiladas muestra la distribución del voto para la segunda vuelta electoral en Perú, segmentado por la elección de los votantes en la primera vuelta, según encuesta de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Aliaga: la mayoría se inclina por Fujimori, pero no de forma total

El punto más observado es el comportamiento del electorado de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (ultraderecha). Aunque el candidato pidió a sus seguidores que no voten por Roberto Sánchez ni en blanco —un mensaje que operó como señal para respaldar a Keiko Fujimori—, la transferencia no sería completa.

Según Ipsos, entre los votantes de López Aliaga, 62% apoyaría a Keiko Fujimori, mientras 18% se movería hacia Roberto Sánchez. Además, 11% elegiría el voto en blanco/viciado y 9% no precisa. Ese 18% explica por qué el candidato de izquierda puede capturar una porción relevante incluso en un electorado ubicado, en principio, en el extremo opuesto.

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El candidato presidencial Rafael López Aliaga, (AP Foto/Martín Mejía)

Jorge Nieto: empate técnico y alto voto en blanco/viciado

En el electorado de Jorge Nieto Montesinos, de Buen Gobierno (tendencia de centro izquierda), la encuesta sugiere un escenario de competencia cerrada: 33% se inclinaría por Keiko Fujimori y 31% por Roberto Sánchez. El dato distintivo es el volumen de voto de rechazo: 23% optaría por en blanco/viciado, mientras 13% no precisa.

Este reparto adquiere más peso político porque, según la información de campaña consignada en el borrador, Nieto pidió a sus electores que vicien su voto. Aun así, el sondeo indica que una parte se repartiría entre ambas opciones y que Keiko Fujimori captaría un porcentaje ligeramente mayor.

Jorge Nieto REUTERS/Stifs Paucca

Álvarez, Belmont y López Chau

El caso de Carlos Álvarez muestra una transferencia favorable a Keiko Fujimori: entre quienes lo eligieron en primera vuelta, 47% respaldaría a la candidata de Fuerza Popular y 30% a Roberto Sánchez; 7% votaría en blanco/viciado y 16% no precisa. En paralelo, Álvarez pidió a sus electores votar por Keiko Fujimori, pero el 30% que se iría con Sánchez revela un electorado menos homogéneo.

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En el bloque de centro y centroizquierda aparecen los respaldos más claros a Roberto Sánchez: entre los votantes de Ricardo Belmont, 52% lo apoyaría y 14% se iría con Keiko Fujimori; 14% votaría en blanco/viciado y 20% no precisa. Entre los votantes de Alfonso López Chau, 63% optaría por Sánchez y 16% por Fujimori; 13% votaría en blanco/viciado y 8% no precisa. Aunque los partidos de Belmont y López Chau expresaron apoyo a Sánchez, la encuesta también registra fugas hacia Fujimori y porcentajes relevantes de indecisión.

“Otros” y voto blanco/viciado: el bolsón más impredecible

En el segmento de votantes de “Otros” candidatos, Ipsos registró una redistribución con ventaja para Keiko Fujimori: 40% por Fujimori, 28% por Sánchez, 12% en blanco/viciado y 20% no precisa.

Entre quienes ya votaron en blanco/viciado en primera vuelta, la encuesta indica que 41% repetiría esa opción, mientras 18% se inclinaría por Keiko Fujimori y 15% por Roberto Sánchez; 26% no precisa.

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La ficha técnica consignada en la imagen señala que la encuesta fue realizada por Ipsos Opinión y Mercado S.A. por encargo de Perú 21. El universo de referencia fue la población de 18 años a más del padrón nacional urbano-rural del Perú (26.114.619 personas), con distribución por región, sexo (49.8% masculino y 50.2% femenino) y edades (18 a 26 años: 19.0%; 27 a 46 años: 41.2%; 47 años a más: 39.8%).