Alessia Rovegno sorprende con su casting presencial para Victoria’s Secret: “Qué emoción estar aquí”

Alessia Rovegno participa con entusiasmo en el casting presencial de Victoria's Secret, mostrando su pasarela y celebrando con un pase de 'Calling All Angels' en un evento crucial para su carrera.

La modelo peruana Alessia Rovegno compartió en sus redes sociales un momento que marcó un hito en su carrera: fue convocada a un casting presencial de la firma internacional Victoria’s Secret, cita que se realizó en Houston, Texas. El anuncio generó repercusión inmediata, no solo entre sus seguidores, sino también en el mundo de la moda peruana, donde su participación se interpreta como un avance significativo para la representación nacional en escenarios globales.

Las imágenes publicadas por Rovegno muestran el desarrollo de la audición. En el video, la modelo avanza con determinación por la pasarela, despliega seguridad y recibe la atención tanto del público como del jurado.

Durante la prueba, uno de los miembros del panel evaluador reconoció su desempeño con una frase que la propia modelo destacó en su cuenta de Instagram: “You look like you know what you are doing” (“Parece que sabes lo que estás haciendo”).

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La modelo Alessia Rovegno participó en el casting presencial de Victoria's Secret en Houston, Texas, expresando su emoción por la oportunidad.

Esta valoración, compartida con entusiasmo, fue acompañada por un mensaje personal: “Gracias por mil de corazón, qué emoción estar aquí”, escribió Alessia Rovegno en la publicación, reflejando la importancia que la experiencia tuvo para ella.

Su participación la posiciona como la cuarta peruana en alcanzar esta instancia dentro de la prestigiosa marca. Antes de ella, otras figuras nacionales como Natalie Vértiz, Alessandra Morillo y Luciana Fuster también recibieron la convocatoria de la firma estadounidense, consolidando así la presencia peruana en el proceso de selección de la reconocida pasarela.

La exMiss Perú mostró en redes sociales lo que fue su pasarela en el casting que se dio en Texas. Evidenció su alegría por lo que le dijo el jurado | Instagram

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Seguidores y figuras del entretenimiento celebraron el logro de Rovegno, quien mantiene una trayectoria vinculada a la moda y el espectáculo, y que en 2022 obtuvo el título de Miss Perú.

Más peruanas en el casting de Victoria’s Secret

El proceso de selección para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 convocó también a otras tres representantes peruanas: Luciana Fuster, Natalie Vértiz y Alexandra Morillo. Las audiciones se llevaron a cabo en Miami, donde las modelos desfilaron ante un jurado presidido por la supermodelo Gigi Hadid. Todas ellas fueron elegidas entre miles de aspirantes internacionales, lo que refuerza la presencia del país en la industria de la moda.

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Luciana Fuster, quien se alzó con el título de Miss Grand International 2023, compartió en sus propias redes sociales la importancia de este paso en su carrera. Definió la experiencia como uno de los mayores desafíos profesionales que ha afrontado hasta la fecha. Por su parte, Natalie Vértiz, reconocida por su paso por certámenes de belleza y su presencia en la televisión peruana, aportó su experiencia en desfiles internacionales y fue reconocida por el jurado por su porte y seguridad en la pasarela.

Nicole Akari analiza el desempeño de Luciana Fuster, Natalie Vértiz y Alexandra Morillo en el casting de Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Un caso que captó la atención fue el de Alexandra Morillo, modelo y empresaria de 29 años con residencia en Miami. Morillo ha formado parte de destacados concursos de belleza y, tras su participación en el casting, manifestó en redes sociales que esta oportunidad representa la culminación de años de preparación y perseverancia: “Estar aquí es cumplir un sueño por el que he trabajado mucho tiempo”, expresó la modelo.

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La modelo peruana Alexandra Morillo camina por la pasarela durante el casting de Victoria's Secret, buscando un lugar en la prestigiosa marca de lencería.

La representación de cuatro peruanas en las audiciones de una de las marcas más influyentes del sector generó expectativa en el ámbito nacional. Mientras se aguardan los resultados oficiales del proceso de selección, el respaldo recibido por las candidatas en plataformas digitales evidencia el interés que suscita la participación de figuras peruanas en vitrinas internacionales.