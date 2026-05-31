Trasladan a Uchiza a Alexis Alcántara, el confeso asesino de madre e hijo en Tarapoto

Alexis Alcántara, quien confesó el asesinato de una madre y su hijo de 6 años, es trasladado por la policía desde Lima hacia Uchiza, en la región San Martín. Su presencia es clave para las diligencias de la investigación y la reconstrucción de los hechos.

El asesino confeso de Zoila Castillo y su hijo de seis años ya se encuentra bajo custodia de la policía en la región San Martín. La noticia fue confirmada por la Policía Nacional del Perú (PNP), que detalló el operativo de traslado desde Lima hasta la zona donde ocurrieron los hechos.

Durante la mañana, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) completaron el traslado de Alexis Alcántara desde la capital hasta Tarapoto. Según reportó Latina Noticias, el vuelo se realizó a través de una aeronave policial. Alcántara será llevado posteriormente a Uchiza, localidad en la que se hallaron los cuerpos de Zoila Castillo y su hijo.

La presencia del sospechoso en la región resulta clave para el avance de las investigaciones. De acuerdo con la información, la Fiscalía cuenta con un plazo adicional otorgado por la jueza a cargo para continuar las diligencias preliminares. El caso transita por una etapa de recolección de pruebas luego de que se formalizara la confesión del implicado.

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El presunto asesino de Zoila Castillo y su hijo llegó a Uchiza, enfrenta diligencias clave | Latina Noticias

Las diligencias en Uchiza

Fuentes policiales explicaron que en Uchiza se realizarán diligencias fundamentales. Allí se encontraron los cuerpos de Zoila Castillo y del menor. El procedimiento incluye la necropsia correspondiente, que debía realizarse en presencia de familiares. El cuerpo del niño fue hallado días antes, pero sin la presencia de la familia, lo que impidió cumplir con los protocolos forenses hasta este momento.

Además, la unidad vehicular utilizada por el imputado, que permanecía bajo resguardo policial en Lima, también fue trasladada por vía terrestre a Uchiza. Se espera que los peritos realicen pruebas técnicas y recojan más evidencia para fortalecer la investigación.

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú profundizan las pesquisas tras la confesión de Alexis Alcántara. Durante las actuaciones preliminares, se tomaron declaraciones a testigos y se accedió al teléfono móvil del sospechoso.

PNP no descarta participación de terceros

La investigación incluyó la revisión de los equipos celulares de la víctima. Los reportes periodísticos confirmaron que Zoila Castillo tenía dos teléfonos móviles. Uno de los dispositivos fue hallado completamente destruido junto al cuerpo del menor, lo que dificultó la recuperación de información relevante. El otro permanece bajo análisis por parte de los investigadores de Uchiza.

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Los peritos intentan extraer datos que puedan esclarecer la secuencia de los hechos y confirmar si hubo colaboración de terceros. Autoridades señalaron que el proceso de peritaje de los equipos electrónicos es prioritario para la Fiscalía.

La reconstrucción del caso detalla que Alexis Alcántara y Zoila Castillo se conocieron por plataformas virtuales y, tras dos meses de comunicación, pactaron el encuentro que desembocó en el doble homicidio.

Canales de ayuda

Línea 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Atención para emergencias policiales, delitos en curso, desapariciones, amenazas y situaciones de peligro inminente.

Línea 100 – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Brinda orientación y soporte a víctimas de violencia familiar y sexual. Servicio confidencial y gratuito, atención las 24 horas.

CEM – Centros de Emergencia Mujer: Oficinas distribuidas en todo el país que ofrecen apoyo legal, psicológico y social a víctimas de violencia.