Debate presidencial: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en un cara a cara sin precedentes en búsqueda del sillón de Pizarro

Este video es un noticiero de "Edición Central" que presenta segmentos desde un estudio y reportajes en vivo. Una presentadora en el estudio introduce las noticias. Un reportaje en directo desde San Isidro, a cargo de Lourdes Páucar, informa sobre una promesa de Keiko Fujimori de 500,000 nuevos pensionistas por año. Se observan imágenes de una multitud con dispositivos de grabación. También se incluye una declaración de Giuliana Loza, asesora legal de Fuerza Popular, quien afirma que una denuncia de Juntos por el Perú carece de sustento jurídico.

Hoy 31 de mayo, el Centro de Convenciones de Lima será escenario este domingo del debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes presentarán sus propuestas ante la ciudadanía a partir de las 20:00, bajo la organización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La cita marca un momento crucial en la campaña electoral de cara a la segunda vuelta programada para el 7 de junio.

Ambos candidatos llegan a esta confrontación luego de semanas de intensas actividades proselitistas y tras el sorteo realizado por el JNE, en el que se definió el orden de intervención. Roberto Sánchez abrirá el evento, seguido por Keiko Fujimori, en lo que se anticipa como uno de los intercambios más observados del proceso electoral peruano.

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se dirigen a votantes en un acto de campaña en Lima, buscando el apoyo de los indecisos a solo 10 días de las elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un formato estructurado para exponer propuestas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció un formato que busca garantizar la igualdad de condiciones para ambos postulantes. El debate contará con bloques temáticos que permitirán a los candidatos exponer y contrastar sus propuestas en cuatro áreas de alto interés público: seguridad ciudadana, fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

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De acuerdo con la información del JNE, cada sección tendrá tiempos asignados y reglas claras para evitar interrupciones y asegurar que las ideas de cada participante lleguen de forma directa a los electores. Además, el formato prevé un segmento inicial para presentaciones y otro para palabras finales, con el objetivo de que los postulantes resuman sus principales compromisos.

Keiko Fujimori, sosteniendo un micrófono, y Roberto Sánchez, con su sombrero característico, aparecen en un retrato conjunto estilo acuarela sobre un fondo difuminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pregunta decisiva para ambos aspirantes

Un elemento central del debate será la intervención de los moderadores, quienes plantearán a ambos candidatos la siguiente pregunta: “¿Por qué debe ser elegido presidente del Perú?”. Esta interrogante, definida por el JNE, busca que tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez se dirijan directamente al electorado y expliquen en términos concretos sus motivaciones y prioridades.

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonriendo y saludando, candidatos a la segunda vuelta presidencial de Perú, con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización aseguró que la pregunta se mantendrá idéntica para ambos participantes, con el fin de evitar ventajas y propiciar respuestas comparables. El objetivo es permitir que la ciudadanía evalúe de forma transparente las posturas y planes de gobierno de cada aspirante.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad ciudadana y Estado democrático en el centro del debate

La preocupación por la seguridad ciudadana figura entre los temas más sensibles para la opinión pública en Perú. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez deberán presentar propuestas para enfrentar la delincuencia y fortalecer la presencia estatal, en un contexto donde la inseguridad continúa como una de las principales demandas sociales.

Un empresario es asaltado a plena luz del día por dos sujetos armados en la avenida Perú, San Martín de Porres, tras retirar S/10.000 de un banco, evidenciando la creciente inseguridad en el distrito. (Composición: Infobae Perú / Latina)

Por otro lado, el fortalecimiento del estado democrático y la defensa de los derechos humanos serán ejes obligados en la discusión. El JNE insiste en que este bloque busca que los candidatos expliquen cómo garantizarán la estabilidad institucional y el respeto a las libertades fundamentales. Ambos aspirantes han expresado posturas diferenciadas sobre la relación entre Ejecutivo y Legislativo, así como sobre el papel de las fuerzas de seguridad.

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Jurado Nacional de Elecciones para su proclamación como ganadores de la primera vuelta electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Educación, salud y economía: prioridades de la agenda electoral

La crisis educativa y la situación del sistema de salud serán objeto de propuestas concretas, de acuerdo con la dinámica definida por el JNE. El sector educativo enfrenta desafíos derivados de la pandemia y de la brecha tecnológica, mientras que la salud pública sigue bajo presión por las demandas de cobertura y calidad.

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Un calendario abierto en un pupitre de un aula escolar vacía, con el 25 de mayo de 2026 circulado en rojo, sugiere una pausa en el ambiente educativo latinoamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia económica, el debate abordará la generación de empleo y la reducción de la pobreza, dos temas que atraviesan la vida diaria de millones de peruanos. Los candidatos deberán explicar cómo planean recuperar el crecimiento económico y mejorar la distribución de la riqueza, en un país que experimentó una caída del producto interno bruto durante la pandemia y aún no logra niveles sostenidos de reactivación.

Roberto Sánchez, político peruano, expone la propuesta de S/1.500 de salario mínimo ante representantes de MYPES, quienes muestran preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles logísticos y expectativas ciudadanas

El evento se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, y contará con la presencia de autoridades electorales y medios de comunicación nacionales. El Diario Perú21 informó que el acceso al recinto estará restringido a los equipos de campaña y prensa acreditada, en línea con los protocolos habituales para este tipo de encuentros.

Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: orden, bloques y transmisión| JNE

La transmisión del debate será en señal abierta del canal del estado y del JNE y a través de plataformas digitales, lo que permitirá a la ciudadanía en todo el país seguir las intervenciones en tiempo real. El JNE ha invitado a los electores a informarse y comparar propuestas antes de la jornada electoral del 7 de junio, resaltando la importancia de la participación informada.

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El impacto del debate en la recta final de la campaña

El intercambio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se produce en una etapa decisiva, cuando las encuestas muestran un escenario de alta competencia y con un porcentaje de votantes aún indecisos. La participación en debates suele influir en las preferencias cuando la diferencia entre los candidatos es ajustada.

El desempeño de ambos postulantes en el debate podría resultar determinante para captar el respaldo de los sectores indecisos y definir la tendencia de cara al balotaje. El JNE reiteró que el encuentro busca fortalecer el ejercicio democrático y ofrecer a la población información relevante para la toma de decisiones en las urnas.