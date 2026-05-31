Turismo de reuniones: el segmento MICE en Lima se impone, ¿Cómo influye la oferta gastronómica y de entretenimiento de alto nivel?

El turismo MICE en Perú crece un 50% en 2025, con 93 congresos internacionales y regionales, según cifras oficiales de Mincetur.

Lima se ha consolidado como uno de los principales destinos de América para el turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones (MICE).

El gasto promedio del visitante de este segmento ya supera al del turismo vacacional tradicional, impulsando a la hotelería y a los espacios de eventos a innovar en experiencias gastronómicas y de ocio para captar a un público cada vez más exigente.

El auge ¿nada inusitado? del turismo de reuniones en la capital peruana

Según informó recientemente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Perú ocupó en 2025 el octavo lugar en el continente para el turismo MICE, con 93 congresos internacionales y regionales realizados, lo que representó un crecimiento de más del 50% respecto al año anterior.

Lima, en particular, se posicionó como la tercera ciudad más activa de América en este sector, detrás solo de Buenos Aires y Santiago, superando a metrópolis como Ciudad de México y Sao Paulo, según el ránking de la International Congress and Convention Association (ICCA).

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El segmento MICE transforma la hotelería premium de Lima, impulsando una oferta que integra gastronomía sofisticada y espacios para productividad y ocio.

Óscar Restrepo, director general de Región Andina de Minor Hotels, explica que el segmento MICE viene transformando la dinámica de la hotelería premium, ya que el viajero corporativo actual demanda mucho más que infraestructura para reuniones.

“El visitante busca experiencias integrales que incluyan gastronomía sofisticada, coctelería de autor y ambientes versátiles capaces de combinar la productividad con el placer”, detalló el ejecutivo.

La fortaleza de Lima en conectividad, estabilidad y desarrollo de servicios ha permitido que la ciudad reciba eventos de gran envergadura y convoque a un perfil de cliente dispuesto a invertir más en experiencias y calidad de servicio.

Un nuevo perfil de visitante y mayores exigencias

Por su parte, Marcela Neira, gerente general de nhow Lima, señaló que la tendencia global es la convergencia entre lo corporativo y el lifestyle.

“El viajero MICE valora propuestas diferenciadas, desde rooftops con vistas panorámicas y bares temáticos, hasta restaurantes de autor y espacios para el ocio y la socialización dentro del propio hotel. Estos elementos hacen la diferencia a la hora de elegir dónde hospedarse y organizar eventos”, indicó Neira.

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La demanda de viajeros corporativos MICE redefine hoteles en Lima, priorizando rooftops, restaurantes de autor y experiencias de lifestyle diferenciadas.

Según la ejecutiva, la integración de cultura local, diseño contemporáneo y programación de entretenimiento contribuye a posicionar a Lima como un destino competitivo para el mercado de reuniones.

El perfil del visitante MICE, de acuerdo con datos de Mincetur, muestra un gasto promedio de 1.321 dólares por estadía, muy superior al del turista vacacional.

El impacto de este segmento no solo se refleja en la hotelería, sino que se extiende a la gastronomía, el transporte, la oferta cultural y los servicios conexos. Restrepo subrayó que casi el 40% de quienes asisten a congresos internacionales en Perú luego regresan como turistas, lo cual amplía el efecto multiplicador en la economía local.

Gastronomía de autor y coctelería innovadora: ¿el nuevo imán del sector?

En cuanto a las tendencias de consumo, los voceros coinciden en que la sofisticación de la oferta gastronómica y la innovación en coctelería son ahora factores determinantes.

Restrepo aseguró que la diferenciación pasa por crear alianzas estratégicas con marcas de prestigio internacional, incorporar cartas de cocteles desarrolladas en laboratorios de mixología y diseñar experiencias abiertas tanto a huéspedes como al público local.

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Lima se posiciona en 2025 como tercer polo MICE de América, superando a Ciudad de México y Sao Paulo, gracias a su conectividad y oferta de servicios.

“El objetivo es que el hotel se convierta en un punto de encuentro para la ciudad y no solo para quienes viajan por negocios”, afirmó.

Neira destacó el valor de las colaboraciones con referentes internacionales de la gastronomía y la coctelería, que permiten elevar el estándar de servicio y captar a un público sofisticado y exigente.

“Estas alianzas nos permiten ofrecer propuestas originales y exclusivas, que mezclan técnicas de alta cocina con productos locales, y que responden a la tendencia de personalización y búsqueda de experiencias únicas”, explicó.

Lima, epicentro regional de experiencias integrales

El auge del segmento MICE en Lima ha impulsado a la hotelería a reinventarse con propuestas integrales, donde la oferta gastronómica y de entretenimiento se convierten en piezas clave para competir a nivel internacional.

“Los huéspedes corporativos esperan encontrar en Lima una oferta que combine eficiencia, tecnología y propuestas de valor únicas en cada etapa de su estancia”, dice Restrepo.

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De esta manera, la colaboración entre marcas y la apertura de espacios multifuncionales está abriendo nuevos horizontes para posicionar a la capital peruana como destino líder en la región.

“La clave está en anticipar lo que busca el viajero de hoy: calidad en cada detalle y la posibilidad de convertir cualquier evento en una experiencia memorable”, refuerza Neira.

El dato

nhow Lima inauguró recientemente Poolbar by Handshake , un rooftop y bar de autor desarrollado en colaboración con Handshake Speakeasy de Ciudad de México, ilustrando el rumbo de la innovación y la diferenciación en la oferta para el turismo MICE en la capital peruana.

Handshake Speakeasy es un bar reconocido internacionalmente por su propuesta de coctelería de autor basada en técnicas de alta gastronomía. Ha sido destacado en rankings como los “Fifty Best Bars” y ha recibido premios que lo posicionan entre los mejores de América y del mundo.