Restaurantes peruanos no sirven el pescado que ofrecen: Pasa en 60% de casos, revela estudio

¿Pide la 'pesca del día'? Puede que el pescado que le sirvan no es el prometido. - Crédito La cocina latina

La revista Conservation Science and Practice, en su volumen 8, edición 5, de mayo del 2026, publicó un artículo llamado “The catch of the day: The shortcomings of promoting sustainable seafood consumption in Peru” (La pesca del día: Las deficiencias en la promoción del consumo sostenible de productos marinos en Perú), donde ha dado una visión crítica sobre este término. ‘pesca del día’, y su uso al promocionar el consumo de pescado en el país.

Pero, además, también el estudio ha realizado una recolección de muestras de pescado servidos en restaurantes comunes y de alta cocina en Lima, para probar justamente cómo se entiende el término ‘pesca del día’ (lo llama ‘catch of the day’ en el estudio).

Así, de las 43 muestras de PDD (pesca del día) recolectadas en 22 restaurantes, el 60,5% de estaban mal etiquetadas (26 de 43). “Las muestras recolectadas fueron etiquetadas como 14 especies, pero solo pudimos identificar genéticamente 11 especies”, aclara el estudio, sin identificar los restaurantes en los que se tomaron las muestras.

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Puede ser que le estén sirviendo perico y ayanque, inclusive en restaurantes de alta cocina. - Crédito El Peruano

Restaurantes sirven perico y ayanque

Si bien para el estudio se realizaron dos periodos de recolección de muestras, en 2022 y 2024, no hubo diferencia estadísticamente significativa en la frecuencia de etiquetado erróneo entre el primer y el segundo período de recolección.

Según los resultados, se encontró que el ayanque y el perico fueron los pescado que más aparecieron usados ​​como sustitutos para otras especies. Es decir, que en los restaurantes muestreados se anunciaba que se servían platillos con pescados como cojinova, cachema, fortuno y dorado, pero al final resultaban ser perico.

“La especie más etiquetada erróneamente fue charela (nombre común para Cynoscion phoxocephalus y Micropogonias altipinnis) y todas las muestras fueron identificadas como ayanque”.

Estos son los precios de los pescados y mariscos en plena Semana Santa 2026. Panamericana TV

Así, de los 22 restaurantes muestreados, 11 tenían muestras mal etiquetadas, seis tenían solo muestras correctamente etiquetadas y cinco tenían muestras mal etiquetadas y correctamente etiquetadas.

Se debe apuntar que el estudio no indaga en por qué se da este mal etiquetado, y tampoco designa responsabilidades. No se afirma si es un etiquetado errado intencionalmente o por desconocimiento. Como ejemplo, el estudio apunta que en un restaurante etiquetó mal un pescado ayanque como cachema, pero la Sociedad Nacional de Pesquería anteriormente ha usado ambos nombres para referirse al mismo pescado.

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La ‘pesca del día’

“Este estudio examinó los aspectos discursivos de PDD (Pesca del día) y su implementación en restaurantes de Lima, Perú. Identificamos una desconexión entre la conceptualización ambientalmente enfocada de la frase por parte de los expertos y los enfoque mediáticos que priorizan el sabor y su aplicación inconsistente”, detalla el estudio.

Revise su ceviche y si es el pescado que ha pedido. - (Composición Infobae: Andina/aquanaria.com)

Es decir, que el uso de ‘Pesca del día’ hacia el público se ha minimizado y en vez de darse a entender con todos sus factores ambientales, se basa más que nada en una mera estrategia de ‘marketing.

El estudio también analizó 233 artículos publicados por periódicos y plataformas de noticias peruanas entre 2013 y 2022 que mencionaban explícitamente la ‘pesca del día’. “Descubrimos que los medios de comunicación utilizan habitualmente PDD sin sus connotaciones ambientales, sociales o económicas, convirtiéndola esencialmente en un eslogan publicitario con significados imprecisos, principalmente relacionados con características gustativas. Nuestros hallazgos indican que PDD presenta interpretaciones inconsistentes en sus usos discursivos y prácticos, lo que no justifica un consumo sostenible de productos del mar”, concluye en estudio.

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