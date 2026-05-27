Vapeo entre adolescentes supera al consumo de cigarros: advierten que los vaper contienen sustancias cancerígenas

Cuatro adolescentes latinos, uno de ellos vapeando, se reúnen en un espacio urbano con grafitis al fondo, reflejando una tendencia creciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de cigarrillos electrónicos o “vaper” entre adolescentes ya supera al hábito tradicional de fumar cigarro en el Perú, según advirtió el doctor Mario Izquierdo en declaraciones recogidas por Andina Noticias. El especialista alertó sobre el crecimiento sostenido del uso de estos dispositivos entre menores de edad y remarcó que contienen sustancias altamente dañinas para la salud.

El médico explicó que durante los últimos años el país había logrado reducir el consumo de tabaco convencional. Sin embargo, sostuvo que el avance del vapeo entre jóvenes ha revertido parte de ese progreso. “En nuestro país, los últimos 10 a 12 años hemos venido en un franco descenso del hábito tabáquico; hemos logrado reducirlo de un 48% a un 9%, pero hoy el uso del vape ha superado esa cifra. Estamos hablando de un 16%”, señaló.

El especialista indicó que muchos adolescentes consideran erróneamente que los cigarrillos electrónicos son menos perjudiciales que el tabaco tradicional. No obstante, explicó que estos dispositivos contienen nicotina, glicerina, formaldehído y metales pesados, compuestos que pueden afectar seriamente el organismo, especialmente en personas jóvenes cuyo cuerpo aún se encuentra en desarrollo.

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Un grupo de adolescentes peruanos usa vapers en un espacio público, mientras la bandera de Perú ondea al fondo, reflejando una creciente preocupación social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adolescentes son el grupo más vulnerable

De acuerdo con Mario Izquierdo, los adolescentes de entre 13 y 17 años representan el grupo más vulnerable frente al consumo de vapeadores. Según explicó a Andina Noticias, la presión social y la necesidad de aceptación dentro de determinados grupos influyen en que muchos menores recurran a estos dispositivos.

Asimismo, sostuvo que la industria ha contribuido a incrementar el atractivo de los “vaper” mediante sabores frutados y aromas agradables que generan una falsa sensación de seguridad. “La industria ha logrado enmascarar los peligros mediante el uso de sabores frutados y aromas agradables que generan aceptación”, afirmó el especialista para Andina Noticas.

El médico también alertó que la venta libre de estos productos facilita el acceso de menores de edad a dispositivos que contienen nicotina, sustancia altamente adictiva. Explicó que esta genera un “estímulo de recompensa” en el cerebro, lo que provoca dependencia y lleva a los usuarios a necesitar dosis cada vez mayores para obtener el mismo efecto.

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Cuatro adolescentes peruanos utilizan vapers mientras se encuentran al aire libre, con la bandera nacional de Perú visible en el fondo, en una representación del consumo de cigarrillos electrónicos entre jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos para la salud y llamado a la prevención

Entre las consecuencias inmediatas del vapeo, Izquierdo mencionó problemas como gastritis, bronquitis, insomnio y alteraciones en la presión arterial. Además, advirtió que el consumo frecuente puede ocasionar daños en el sistema neurológico, pulmonar, cardiovascular y gastrointestinal.

El especialista también remarcó que algunos de los componentes presentes en los cigarrillos electrónicos podrían incrementar el riesgo de desarrollar cáncer a mediano y largo plazo. “Muchos de los elementos químicos con los que están preparados podrían ser potenciales cancerígenos. Estos productos no están exentos de ello”, declaró para el citado medio.

(Freepik)

Finalmente, destacó la importancia de la Ley 32159, promulgada en 2024, que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos. Además, exhortó a padres de familia y colegios a reforzar la prevención y promover estilos de vida saludables entre los adolescentes y jóvenes, con el objetivo de reducir el avance del vapeo en el país.