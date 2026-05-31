Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: partido por fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡ Día de partido ! Alianza Lima visita el estadio Héroes de San Ramón para medirse contra FC Cajamarca, por la última jornada del Torneo Apertura 2026. El duelo marcará la presencia de Hernán Barcos contra el club que le permitió hacerse un nombre en Perú

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Así llega Alianza Lima a la última jornada del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima se ha hecho del Torneo Apertura 2026. A falta de una fecha para su conclusión, el bloque ‘íntimo’ se ha convertido en el ganador después de pasarle por encima a Los Chankas, su máximo perseguidor y al que redujo a la nada en una actuación redonda celebrada en Matute.

Aunque el lance contra FC Cajamarca será de trámite, los ‘blanquiazules’ querrán afrontarlo con la seriedad del caso, sabiendo que una victoria permitiría romper un registro dentro de la clasificación. El DT Pablo Guede no se ubicará en la parcela técnica por cuestiones personales, su lugar será ocupado por Brayan Angulo.