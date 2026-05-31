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Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: partido por fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’, ganadores del certamen, cierran el certamen visitando al bloque ‘azul y oro’, en el estadio Héroes San Ramón. El duelo marcará un cruce simbólico con Hernán Barcos, último ídolo de La Victoria. Sigue las incidencias del choque

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02:00 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima visita el estadio Héroes de San Ramón para medirse contra FC Cajamarca, por la última jornada del Torneo Apertura 2026. El duelo marcará la presencia de Hernán Barcos contra el club que le permitió hacerse un nombre en Perú

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Así llega Alianza Lima a la última jornada del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima se ha hecho del Torneo Apertura 2026. A falta de una fecha para su conclusión, el bloque ‘íntimo’ se ha convertido en el ganador después de pasarle por encima a Los Chankas, su máximo perseguidor y al que redujo a la nada en una actuación redonda celebrada en Matute.

Aunque el lance contra FC Cajamarca será de trámite, los ‘blanquiazules’ querrán afrontarlo con la seriedad del caso, sabiendo que una victoria permitiría romper un registro dentro de la clasificación. El DT Pablo Guede no se ubicará en la parcela técnica por cuestiones personales, su lugar será ocupado por Brayan Angulo.

Alejandro Duarte festejando la coronación de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Marcel Sandoval
Alejandro Duarte festejando la coronación de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Marcel Sandoval
02:00 hsHoy

Así llega FC Cajamarca a la última jornada del Torneo Apertura 2026

FC Cajamarca logró revertir una situación comprometida que lo mantuvo cerca de la zona de descenso durante gran parte de la temporada. La reactivación futbolística del equipo se atribuye principalmente al aporte de Samuel Aspajo y Hernán Barcos, quienes han sido determinantes en la mejoría del rendimiento colectivo.

De cara a la reanudación del torneo, existe la probabilidad de que se produzca un éxodo de futbolistas, particularmente entre los jugadores extranjeros. El director técnico Celso Ayala ha manifestado su intención de evitar estas salidas, buscando mantener la base del plantel que ha permitido la recuperación deportiva de FC Cajamarca.

FC Cajamarca busca una línea de crecimiento inmediata. - Crédito: Difusión
FC Cajamarca busca una línea de crecimiento inmediata. - Crédito: Difusión
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Hernán Barcos, protagonista estelar del Alianza Lima vs FC Cajamarca en Héroes de San Ramón

El enfrentamiento contará con tintes muy emotivos por la presencia de Hernán Barcos, último ídolo de la historia moderna aliancista. Aunque el veterano argentino se desplazó hacia otra institución, la hinchada ‘blanquiazul’ ha continuado demostrándole respeto y devoción, lo que refuerza una idea de cariño invaluable para con HB9.

Consignar que será la primera vez que el ‘Pirata’ tendrá delante a Alianza Lima. Durante un lustro defendió con respeto, amor y honor el escudo victoriano, otorgándole a la institución un bicampeonato (2021-2022) y una marca impresionante como máximo goleador extranjero de todos los tiempos.

Hernán Barcos volverá a estar frente a frente Alianza Lima tras polémica salida. (L1 Max)
Hernán Barcos volverá a estar frente a frente Alianza Lima tras polémica salida. - Crédito: L1MAX
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Alineaciones probables del Alianza Lima vs FC Cajamarca por la última jornada del Torneo Apertura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jairo Vélez; Federico Girotti, Eryc Castillo.

- FC Cajamarca: Samuel Aspajo; Carlos Gómez, Alexis Rodas, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco, Carlos Meza; Sebastián Enciso, Hernán Barcos, Sebastien Pineau.

Alianza Lima visitará a FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026. (Liga 1)
Alianza Lima visitará a FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Liga 1
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Horarios del Alianza Lima vs FC Cajamarca por la última jornada del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima disputará su último partido del Torneo Apertura 2026 este domingo 31 de mayo frente a FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón. El encuentro, correspondiente a la jornada 17, iniciará a las 13:15 en Perú, Colombia y Ecuador, permitiendo que la hinchada siga en vivo el posible récord del campeón.

En otras regiones, la transmisión comenzará a las 14:15 en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, y a las 15:15 en Uruguay, Paraguay y Brasil. Así, los aficionados podrán presenciar desde distintos países el cierre del campeonato y el intento de una marca histórica.

Hernán Barcos deberá superar la marca de Mateo Antoni si quiere hacerse presente en el score. - Crédito: Liga 1
Hernán Barcos deberá superar la marca de Mateo Antoni si quiere hacerse presente en el score. - Crédito: Liga 1
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Señales televisivas del Alianza Lima vs FC Cajamarca por la última jornada del Torneo Apertura 2026

Los seguidores de Alianza Lima y FC Cajamarca tendrán varias formas de no perderse el cierre del Torneo Apertura 2026. L1MAX transmitirá el partido en directo para todo el país, asegurando acceso televisivo exclusivo. Quienes prefieran dispositivos móviles podrán ver el duelo mediante la app Liga 1 Play, que ofrece el encuentro en vivo y en alta calidad.

Además, Infobae Perú pondrá a disposición una cobertura completa en su web: desde la previa hasta el minuto a minuto, incluyendo goles, jugadas y reacciones, garantizando así información detallada y actualizada para todos los aficionados.

Barcos contra Guerrero, un cara a cara irrepetible. - Crédito: A Presión
Barcos contra Guerrero, un cara a cara irrepetible. - Crédito: A Presión
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Alianza Lima va por un récord que encumbraría a Pablo Guede

Alianza Lima ha vuelto a la cima del fútbol peruano. Ha sido posible de la mano de Pablo Guede, líder inflexible y de actitud ganadora. Los ‘blanquiazules’ levantaron el galardón del Torneo Apertura 2026 tras asentarse en la cima de la clasificación con 39 unidades a partir de una goleada certificada ante Los Chankas, en Matute.

Lejos de relajarse, el bloque aliancista irá por más al estadio Héroes de San Ramón. Allí desafiará a FC Cajamarca en un duelo que marcará un cruce especial con Hernán Barcos. El objetivo prioritario es ganar para así sumar 42 puntos, lo que representaría un hito deportivo en torneos cortos para los ‘íntimos’.

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