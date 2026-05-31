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Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Ambas escuadras vienen de sellar su clasificación a los ’play-offs’ de la Copa Sudamericana entre semana. El duelo en el Garcilaso enfrenta a dos conjuntos con realidades distanciadas en el torneo local

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07:58 hsHoy

¡Domingo de fútbol! Sporting Cristal visita a Cienciano en el estadio Garcilaso de la Vega por la última fecha del Torneo Apertura 2026. Ambas escuadras son las únicas con vida en torneos internacionales —jugarán los ’play-offs’ de la Copa Sudamericana— y buscarán cerrar el primer certamen del año de la mejor manera.

07:58 hsHoy

¿Cómo llega Sporting Cristal a este partido?

Sporting Cristal afronta este compromiso en medio de sensaciones encontradas. En el plano internacional, el equipo dirigido por Zé Ricardo viene de caer por 2-0 ante Cerro Porteño en Asunción en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, más allá del resultado adverso, los celestes lograron asegurar su clasificación al repechaje de la Copa Sudamericana, instancia en la que tendrán una exigente serie frente a RB Bragantino por un lugar en los octavos de final del certamen continental.

En la Liga 1, el panorama también obliga a mantener la concentración al máximo. En su más reciente presentación, el conjunto ’rimense’ logró una valiosa remontada frente a ADT, resultado que le permitió sumar tres puntos importantes y cortar una racha de irregularidad. No obstante, Cristal todavía necesita seguir acumulando victorias para recuperar terreno en la tabla acumulada y alejar cualquier preocupación relacionada con la zona baja, una situación poco habitual para un club acostumbrado a pelear los primeros lugares.

El Ciclón de Barrio Obrero festejó en casa tras derrotar a Sporting Cristal. Con esta victoria por 2-0, el equipo paraguayo no solo ganó el partido, sino que también se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores como el primero de su grupo.
07:58 hsHoy

¿Cómo llega Cienciano a este partido?

Cienciano también llega fortalecido por su desempeño internacional. El cuadro cusqueño igualó 1-1 frente a Juventud de Uruguay en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la repesca de la Copa Sudamericana. Gracias a esa campaña, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo tendrá la oportunidad de medirse ante Lanús en una serie que genera gran expectativa entre los hinchas imperiales.

En el torneo local, el ‘papá’ ha sido uno de los equipos más competitivos del semestre, aunque terminó quedando al margen de la lucha por el Torneo Apertura tras caer en el duelo directo frente a Alianza Lima. Pese a ello, ha mantenido una línea de rendimiento positiva, algo que volvió a demostrar en su último encuentro liguero. En su visita a Sport Huancayo, Cienciano rescató un empate 2-2 luego de encontrarse en desventaja y reaccionar en el tramo final del partido, una muestra del carácter competitivo que ha exhibido durante gran parte de la temporada.

El cuadro peruano empató 1-1 con el conjunto uruguayo y clasificó a los 'play-offs' de la Copa Sudamericana 2026 - Crédito: DSports.
07:57 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Cienciano por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 contará con transmisión exclusiva de L1 Max, canal que posee los derechos oficiales para todos los partidos de la jornada. Esta señal permitirá a los hinchas seguir el partido en vivo desde cualquier punto del país a través de la televisión tradicional.

Quienes prefieran ver el encuentro desde dispositivos móviles o computadoras podrán acceder a la aplicación Liga 1 Play. Esta plataforma digital brinda la opción de disfrutar los partidos en directo y con alta calidad de imagen, facilitando así el acceso sin depender de un televisor.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial para los aficionados que deseen un seguimiento detallado. El portal cubrirá desde la previa del partido en el estadio Garcilaso de la Vega, pasando por actualizaciones en tiempo real, hasta las declaraciones de protagonistas tras el encuentro. De este modo, los seguidores tendrán la posibilidad de no perderse ningún detalle, tanto a través de la pantalla como en la web.

07:57 hsHoy

Julio César Uribe explica los perfiles de los jugadores que planea fichar Sporting Cristal: ”Tres son de vocación ofensiva y uno defensivo”

A su llegada a Lima tras la derrota en Asunción, el ’Diamante’ señaló que la directiva ya trabaja en robustecer las filas que tiene a su cargo Zé Ricardo luego de un primer semestre sin muchas luces en el juego

Julio César Uribe confirmó que Sporting Cristal planea realizar cuatro fichajes de cara al Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Julio César Uribe confirmó que Sporting Cristal planea realizar cuatro fichajes de cara al Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Sporting Cristal ya comenzó a planificar el segundo semestre de la temporada luego de una primera parte con más sombras que luces. Tras la derrota ante Cerro Porteño en Asunción, resultado que privó a los ’rimenses’ de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores y los envió al repechaje de la Copa Sudamericana, la dirigencia celeste tiene claro que el plantel necesita reforzarse para afrontar los desafíos que se avecinan.

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07:57 hsHoy

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Sporting Cristal y Cienciano está programado para hoy, domingo 31 de mayo, en el estadio Garcilaso de la Vega, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Los aficionados de Chile, Venezuela, Bolivia y Miami podrán seguir la transmisión desde las 18:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay y Brasil el duelo dará inicio a las 19:00 horas. De esta manera, la organización garantiza el acceso del público de toda la región a uno de los choques más atractivos del cierre del Apertura.

Cienciano recibe a Sporting Cristal por la fecha final de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Cienciano.
Cienciano recibe a Sporting Cristal por la fecha final de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Cienciano.

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