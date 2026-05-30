¿José Domingo Pérez plagió su tesis para el grado de maestro en derecho constitucional? Informe mostraría qué dice Turnitin al respecto

Un reportaje de Contracorriente afirmó que la tesis de maestría del exfiscal José Domingo Pérez alcanzó un 70% de similitud en Turnitin y vinculó ese hallazgo con denuncias previas, cuestionamientos en Arequipa y los intentos posteriores del abogado por ingresar al Poder Judicial y al equipo técnico de Roberto Sánchez. El programa presentó documentos, declaraciones y antecedentes que, según su relato, describen una secuencia de observaciones técnicas y controversias tanto en el ámbito académico como profesional.
El informe de Contracorriente y el análisis de la tesis
El reportaje difundido por Contracorriente incluyó una revisión exhaustiva de la tesis presentada por José Domingo Pérez en 2017 para obtener el grado de maestro en derecho constitucional en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Según el programa, una verificación con Turnitin arrojó un índice de similitud del 70%, distribuido en 69% de fuentes de internet, 25% de publicaciones y 29% de trabajos de estudiantes. Un peritaje técnico citado por el medio sostuvo que, de 169 páginas de contenido efectivo, al menos 63 tenían su originalidad comprometida.
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La investigación periodística especificó que entre 37% y 38% del texto total habría sido copiado literalmente y que existían fragmentos atribuidos a diversos autores sin la correspondiente cita. Entre los mencionados como presuntas víctimas de plagio figuran
- Carlos Miguel Salinas Vargas,
- Alfonso Daa González,
- Dairan Jorge Linares Rebasa,
- Mario Pablo Rodríguez Hurtado,
- Arsenio Oré Guardia,
- Aldo Antarama Alonso,
- María del Carmen Ruiz Medina,
- Miriam Olga Ponce Gómez y
- Giovana Fabiola Vélez Fernández.
Denuncia penal y archivo fiscal en Arequipa
Contracorriente señaló que Patricia Tubilla formalizó una denuncia penal el 26 de diciembre de 2018 por plagio y falsedad ideológica en la tesis de Pérez. Tubilla explicó al programa que: “Decido denunciar porque existía un aparente delito y quería que se investigue nada más. Yo no tengo nada en contra de este señor, nunca he tenido problemas personales”. La denuncia describió un “copiado sistemático” en diversas secciones del trabajo académico.
Según el reportaje, la Fiscalía Superior de Arequipa archivó el caso por un motivo formal, sin pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad respecto al fondo de la denuncia. Andy Carrión, abogado penalista, aseguró que: “No se archiva porque se diga que él es inocente. No se archiva porque se diga que se investigó y que él de alguna manera no había plagiado. Se archiva buscando leguleyada”. Añadió que la fiscalía pudo anular el archivo o emitir un pronunciamiento de fondo.
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Respaldo institucional y cuestionamientos a la universidad
En enero de 2019, la Universidad Católica Santa María emitió un comunicado oficial, presentado, en el que respaldó a Pérez Gómez y descartó la conformación de una junta para evaluar el caso en el plano ético. Uno de los entrevistados del programa opinó que un índice de similitud tan alto reflejaba una revisión insuficiente y que, pese a la inexistencia de sanción penal, la universidad aún podía revisar la tesis y considerar la anulación del grado académico.
De acuerdo con Contracorriente, la controversia no quedó restringida al ámbito penal. Los testimonios recogidos por el programa indicaron que, aunque el archivo fiscal cerrara la vía judicial, la institución académica conservaba la potestad de reexaminar el trabajo y adoptar eventuales medidas internas.
Conexiones profesionales y repercusiones judiciales
El reportaje vinculó los hallazgos académicos con la trayectoria profesional de José Domingo Pérez. En junio de 2023, según el medio periodístico, Pérez postuló ante la Junta Nacional de Justicia a una plaza de juez superior bajo la convocatoria número 42022. El programa detalló que fue desaprobado automáticamente en el examen escrito por no alcanzar el puntaje mínimo de 66,66. Andy Carrión, abogado penalista, señaló que: “El hecho de que él no haya aprobado la evaluación escrita dice mucho de su preparación”.
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Además, el programa indicó que el Poder Judicial devolvió y corrigió en varias oportunidades el requerimiento acusatorio del caso Fuerza Popular, señalando imprecisiones en la tipificación legal y retroactividad normativa. Una fuente consultada por el medio consideró que, aun aceptando menos devoluciones, dichas observaciones describían “un trabajo muy deficiente en la propia investigación fiscal”.
Observaciones administrativas y exposición pública
En el plano administrativo, se reportó que Pérez acumuló cargos ante la Autoridad Nacional de Control por apariciones reiteradas en medios sin autorización y por dictar clases universitarias por encima de los límites establecidos por la ley de la carrera fiscal. El programa presentó estos antecedentes como parte de una secuencia que incluyó exposición pública, controversias académicas y cuestionamientos técnicos.
Vínculos familiares y posibles conflictos de interés
El reportaje añadió que accedió al repositorio de la tesis en la Universidad Católica Santa María y afirmó haber recibido información según la cual Aimé Pérez Gómez, identificada como directora de publicaciones de esa casa de estudios, sería hermana de José Domingo Pérez. Contracorriente presentó esta relación como una posible explicación de por qué el caso “no pasó a mayores”.
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El programa también informó que solicitó una reacción a Arsenio Oré Guardia, uno de los autores presuntamente plagiados y vinculado con la investigación del caso Cócteles. Según el relato periodístico, Oré Guardia respondió: “No voy a declarar en ese tema. Yo ya no quiero meterme y la verdad que prefiero abstenerme, dar mi versión”.
Proyección política y revisión de antecedentes
Contracorriente concluyó que, tras su salida del Ministerio Público, Pérez se integró al equipo técnico de Roberto Sánchez y no descartó la posibilidad de asumir el Ministerio de Justicia. El abogado penalista Andy Carrión valoró estos antecedentes como un posible indicio de que su gestión futura podría caracterizarse por la politización y no por un enfoque exclusivamente técnico.
El programa anunció que, además de la tesis cuestionada en Arequipa, en la hoja de vida de Pérez figuraba otra tesis en ESAN, y anticipó que esa investigación también sería revisada.
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