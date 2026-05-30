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Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Héctor Cúper buscará pasar la página de la eliminación de la Libertadores, recibirá al ‘rojo matador’ en casa. Sigue las incidencias del crucial duelo

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19:33 hsAyer

¡Sábado de fútbol! Universitario de Deportes recibe a Sport Huancayo en el estadio Monumental por la última fecha del Torneo Apertura 2026. Los ‘cremas’ harán todo lo posible para levantarse después de su dolorosa eliminación de la Copa Libertadores 2026.

19:33 hsAyer

Así llega Universitario de Deportes al partido

Universitario de Deportes llega a la última fecha del Torneo Apertura 2026 tras la reciente eliminación en la Copa Libertadores, lo que ha generado un ambiente de autocrítica y necesidad de reacción en el plantel. El equipo dirigido por Héctor Cúper centrará sus esfuerzos en el campeonato local, donde buscará encaminarse hacia el Clausura con el objetivo de alcanzar el tetracampeonato.

En el ámbito doméstico, la ‘U’ viene de igualar sin goles ante CD Moquegua fuera de casa, resultado que prolongó su racha sin victorias a tres partidos consecutivos. El entrenador anunció que habrá cambios drásticos en la alineación para el cotejo ante Sport Huancayo, lo que podría traducirse en nuevas variantes tácticas y nombres en el equipo titular.

Uno de los principales focos de atención es la posible vuelta de José Rivera a la convocatoria, tras haber quedado al margen en los recientes compromisos, incluidos los duelos ante Nacional de Uruguay, CD Moquegua y Deportes Tolima. La expectativa crece entre los aficionados por saber si el ‘Tunche’ será considerado nuevamente por el cuerpo técnico para el cierre del Apertura en el estadio Monumental.

El cuadro 'crema' empató sin goles de visita y se aleja de los primeros lugares del Acumulado - Crédito: L1MAX.
19:33 hsAyer

Así llega Sport Huancayo al partido

Sport Huancayo atraviesa una situación delicada en el Torneo Apertura 2026, marcada por la falta de resultados positivos que lo mantiene en la zona baja de la tabla. El equipo ocupa actualmente el puesto 16 con 16 puntos, y la irregularidad mostrada a lo largo del campeonato lo tiene comprometido con el descenso.

La necesidad de sumar de a tres es apremiante, ya que no ha logrado ganar en sus dos últimos partidos. En la fecha más reciente, el conjunto dirigido por el ‘Rojo Matador’ igualó 2-2 frente a Cienciano jugando como local. En ese encuentro, Piero Magallanes y Ronal Huaccha fueron los autores de los goles que permitieron rescatar un punto, aunque el empate no fue suficiente para aliviar la presión sobre el plantel.

Juan Martínez se gana un lugar en Sport Huancayo tras descollar en la reserva. - Crédito: Difusión
Juan Martínez se gana un lugar en Sport Huancayo tras descollar en la reserva. - Crédito: Difusión
19:33 hsAyer

Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Universitario y Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 contará con transmisión exclusiva de L1 Max, canal que posee los derechos oficiales para todos los partidos de la jornada. Esta señal permitirá a los hinchas seguir el partido en vivo desde cualquier punto del país a través de la televisión tradicional.

Quienes prefieran ver el encuentro desde dispositivos móviles o computadoras podrán acceder a la aplicación Liga 1 Play. Esta plataforma digital brinda la opción de disfrutar los partidos en directo y con alta calidad de imagen, facilitando así el acceso sin depender de un televisor.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial para los aficionados que deseen un seguimiento detallado. El portal cubrirá desde la previa del partido en el estadio Monumental, pasando por actualizaciones en tiempo real, hasta las declaraciones de protagonistas tras el encuentro. De este modo, los seguidores tendrán la posibilidad de no perderse ningún detalle, tanto a través de la pantalla como en la web.

Los 'cremas' recibirán al 'rojo matador' en el estadio Monumental por la fecha 17. (L1 Max)
19:32 hsAyer

A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Universitario y Sport Huancayo está programado para hoy, sábado 30 de mayo, en el estadio Monumental, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Los aficionados de Chile, Venezuela, Bolivia y Miami podrán seguir la transmisión desde las 21:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay y Brasil el duelo dará inicio a las 22:00 horas. De esta manera, la organización garantiza el acceso del público de toda la región a uno de los choques más atractivos del cierre del Apertura.

A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026
A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026
19:32 hsAyer

Precios de entradas

Todavía hay disponibilidad de entradas y los hinchas de la ‘U’ podrán alentar al equipo de sus amores ingresando al portal de Ticketmaster.

- Norte: S/. 15.00 soles

- Familiar Sur: S/. 15.00 soles

- Oriente: S/. 30.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 40.00 soles

- Occidente Central: S/. 50.00 soles

- Palco: S/. 100.00 soles

Precios de entradas para Universitario vs Sport Huancayo
Precios de entradas para Universitario vs Sport Huancayo

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