Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡Sábado de fútbol! Universitario de Deportes recibe a Sport Huancayo en el estadio Monumental por la última fecha del Torneo Apertura 2026 . Los ‘cremas’ harán todo lo posible para levantarse después de su dolorosa eliminación de la Copa Libertadores 2026.

19:33 hs

Así llega Universitario de Deportes al partido

Universitario de Deportes llega a la última fecha del Torneo Apertura 2026 tras la reciente eliminación en la Copa Libertadores, lo que ha generado un ambiente de autocrítica y necesidad de reacción en el plantel. El equipo dirigido por Héctor Cúper centrará sus esfuerzos en el campeonato local, donde buscará encaminarse hacia el Clausura con el objetivo de alcanzar el tetracampeonato.

En el ámbito doméstico, la ‘U’ viene de igualar sin goles ante CD Moquegua fuera de casa, resultado que prolongó su racha sin victorias a tres partidos consecutivos. El entrenador anunció que habrá cambios drásticos en la alineación para el cotejo ante Sport Huancayo, lo que podría traducirse en nuevas variantes tácticas y nombres en el equipo titular.

Uno de los principales focos de atención es la posible vuelta de José Rivera a la convocatoria, tras haber quedado al margen en los recientes compromisos, incluidos los duelos ante Nacional de Uruguay, CD Moquegua y Deportes Tolima. La expectativa crece entre los aficionados por saber si el ‘Tunche’ será considerado nuevamente por el cuerpo técnico para el cierre del Apertura en el estadio Monumental.