Aumento salarial al sector público: MEF no tendría recursos suficientes para el monto pedido

En la negociación colectiva los sindicatos pedían aumento de S/700 para todos los sueldos. Pero el monto que tiene el MEF sería insuficiente. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado finalmente su informe con el espacio fiscal que revela que la estimación asciende a S/300 millones en “la fuente de financiamiento recursos ordinarios, lo que permitirá financiar la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal”.

Sin embargo, este monto resulta ser insuficiente para el pedido de la parte trabajadora en las reuniones de la negociación colectiva; es decir, los pedidos en materia económica de los representantes de los servidores públicos superan con creces los recursos que ha reportado y calculado el MEF con los que cuentan.

Por un lado, el MEF ha calculado que los 125 mil 892 pedidos con incidencia económica en los proyectos de Convenios Colectivos ascinenden al monto de poco más de S/327 mil millones. Sin embargo, según fuentes sindicales informaron a Infobae Perú, el monto estimado sería alrededor de S/1.500 millones de espacio fiscal. De cualquier manera, no alcanzaría para financiar los aumentos y bonos que se piden: como el incremento salarial de S/700 para todos los trabajadores.

PUBLICIDAD

No solo se trata de un espacio fiscal insuficiente para cumplir las demandas económicas de los trabajadores del sector público, también es un monto menor al del año pasado. - Crédito Andina

Recursos insuficientes

“De acuerdo con la estimación de ingresos y asignación presupuestaria para el año 2027 en la FF Recursos Ordinarios, el análisis del espacio fiscal disponible para financiar nuevas metas e intervenciones priorizadas, entre otros compromisos de política asciende a S/ 300 millones, los cuales pueden ser destinados a financiar los costos de la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal para el citado año”, señala el informe del MEF.

Como se sabe, el pliego de pedidos de la negociación colectiva tiene varias medidas económicas como las siguientes principales:

Aumento de S/700 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos. Sueldo mínimo de S/3.500 para todos los trabajadores públicos de todos los regímenes del Estado Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen) Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500.

El Consejo de Ministros de Perú aprobó un subsidio para el sector transporte y un proyecto de ley de créditos suplementarios. Estas medidas buscan financiar inversiones públicas, cerrar brechas y garantizar la continuidad de los servicios del Estado. También atendería bonos de la negociación colectiva pasada. - TV Perú

Aumento del sector público

Cabe recordar que desde enero los trabajadores estatales han percibido su aumento por el Convenio Colectivo, que llegó a ser de S/53 o S/100, según lo aprobado. Así se detallaron los montos considerados que ya se incluyen en el sueldo:

Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100

Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales , se pagará un aumento de sueldo de S/ 53

También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.

Frente a esto, para este año no se alcanzaría los montos pedidos por los sindicatos. Como se sabe son más de 20 cláusulas que piden diferentes aumentos, bonos y otros beneficios para diferentes regímenes de trabajadores.

Gobierno presentó los recursos disponibles para la negociación colectiva, también llamado 'espacio fiscal'. - Crédito Andina

Más medidas de la negociación colectiva

Otras medidas plantean mejoras para varios grupos de trabajadores, pero no necesariamente para todos los regímenes. Estas medidas son:

Para los del 276, 1057 y 29709: aguinaldo igual al monto de una remuneración o ingreso por todos los conceptos que reciba el trabajador, más un 9% de este importe como bonificación extraordinaria Para los del 728, 1057 y 29709: Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, el cual asciende a S/1.500 por el concepto del fallecimiento y S/1.500 por el concepto de los gastos de sepelio Para los 276, 1057 y 29709: Pago de vacaciones no gozadas, incluyendo una indemnización adicional igual al monto del ingreso total de un trabajador por todo concepto Para los 276, 728, 1057 y 29709: Pago de asignación por años de servicio, al cumplir 25 años de servicio, se entrega el monto equivalente a dos remuneraciones; 30 años, tres; 35 años, cuatro; y 40 años, cinco remuneraciones Para los 276, 1057 y 29709: Dar CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) equivalente al 100% de los ingresos totales Incremento de la bonificación por escolaridad: Las partes acuerdan en incrementarla bonificación de escolaridad, que se otorga en el mes de enero de cada año, a S/1.000. La presenta cláusula es de aplicación para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales Bono de 20% de los ingresos totales por zonas de frontera y menor desarrollo para DL 276, 1057, 728, 29709 y regímenes especiales.