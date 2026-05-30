Perú

Más de 9 mil muertos y 1.4 millones de damnificados: el devastador escenario de un sismo de 8.8 en Lima

Durante el I Simulacro Nacional Multipeligro 2026, se ejecutaron demostraciones técnicas: rescate en estructuras colapsadas, maniobras con cuerdas, rescate canino, atención prehospitalaria y control de incendios y materiales peligrosos

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La jornada incluyó evacuación, rescate y atención de emergencias en varios puntos, con énfasis en coordinación operativa y despliegue en campo - Créditos: Municipalidad de Lima.
La jornada incluyó evacuación, rescate y atención de emergencias en varios puntos, con énfasis en coordinación operativa y despliegue en campo - Créditos: Municipalidad de Lima.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) advirtió que Lima Metropolitana afrontaría un escenario de alto impacto si ocurriera un sismo de magnitud 8.8. La proyección oficial, presentada durante el I Simulacro Nacional Multipeligro 2026 del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), estimó 9.255 fallecidos, 157.000 heridos y la destrucción de 363.936 viviendas.

El balance municipal calculó 1.455.746 damnificados y 2.183.618 afectados ante un terremoto de gran magnitud en la capital. También previó afectación en 26 establecimientos de salud y 19 instituciones educativas, con daños que comprometerían la continuidad de servicios esenciales.

El ejercicio se realizó a las 10:00 horas de hoy viernes 29 y convocó a más de 20 instituciones entre entidades públicas, privadas y organismos de primera respuesta. En distintos puntos de la ciudad se ejecutaron acciones de evacuación, rescate y atención de emergencias, con énfasis en coordinación operativa y despliegue en campo.

Durante la jornada se desarrollaron demostraciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, maniobras con cuerdas, rescate canino, atención prehospitalaria y control de incendios y de materiales peligrosos, como parte del guion de respuesta ante múltiples amenazas.

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El I Simulacro Nacional Multipeligro 2026, organizado por Indeci, se realizó a las 10:00 del viernes 29 y convocó a más de 20 instituciones - Créditos: Municipalidad de Lima.
El I Simulacro Nacional Multipeligro 2026, organizado por Indeci, se realizó a las 10:00 del viernes 29 y convocó a más de 20 instituciones - Créditos: Municipalidad de Lima.

Simulacros y formación de brigadas

La Municipalidad de Lima informó que, desde el inicio de la actual gestión municipal, se realizaron 79 simulacros en diversos distritos como parte de la preparación ante desastres naturales y emergencias urbanas.

La comuna reportó, además, la capacitación de más de 4.000 brigadistas en gestión del riesgo de desastres, con preparación en respuesta comunitaria, junior e institucional. La municipalidad incluyó en estas acciones zonas comerciales de alta concentración como Las Malvinas, Triángulo Grau, Mesa Redonda y el Mercado Central.

En el mismo balance, la MML señaló que existen 50.000 personas capacitadas en Lima Metropolitana en primeros auxilios, prevención de incendios, evacuación, fuga de gas, mochila de emergencia y plan familiar, entre otros contenidos vinculados a la gestión del riesgo.

El simulacro se realizó en el marco de los 56 años del terremoto del 31 de mayo de 1970 frente a Chimbote, en Áncash, que provocó el desprendimiento de una masa de hielo del nevado Huascarán y el alud-aluvión que sepultó Yungay, considerado una de las mayores tragedias naturales registradas en el Perú.

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La municipalidad reportó 79 simulacros en la gestión actual, más de 4.000 brigadistas formados y 50.000 personas capacitadas en prevención y respuestas - Créditos: Gobierno del Perú.
La municipalidad reportó 79 simulacros en la gestión actual, más de 4.000 brigadistas formados y 50.000 personas capacitadas en prevención y respuestas - Créditos: Gobierno del Perú.

Mochila de emergencia

La mochila para emergencias reúne artículos básicos para afrontar las primeras horas tras un desastre y debe ubicarse en un punto accesible del hogar. Defensa Civil recuerda que la preparación es una responsabilidad compartida y recomienda priorizar insumos que aseguren hidratación, alimentación, abrigo, comunicación e higiene, además de documentos y elementos de primeros auxilios.

Los ciudadanos deben estar preparados ante cualquier emergencia - Créditos: Municipalidad de Lima.
Los ciudadanos deben estar preparados ante cualquier emergencia - Créditos: Municipalidad de Lima.

Entre los alimentos no perecibles, se sugiere incluir agua embotellada, comida enlatada, leche, chocolates y galletas. En el rubro de ropa y abrigo, la lista considera casaca, ropa interior y manta polar, útiles para conservar el calor corporal, sobre todo durante la noche o en zonas expuestas.

Para asegurar la comunicación y la orientación en cortes de energía, se recomienda una radio a pilas, pilas, linterna y silbato, que permite pedir ayuda o alertar la ubicación. En materia de higiene, el kit debe contemplar papel higiénico, paños húmedos, toalla y alcohol en gel.

En la sección de varios, se plantea llevar botiquín, medicamentos, dinero y DNI, con el fin de atender lesiones leves, continuar tratamientos y facilitar la identificación ante autoridades o centros de atención.

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