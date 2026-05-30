Más de 9 mil muertos y 1.4 millones de damnificados: el devastador escenario de un sismo de 8.8 en Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) advirtió que Lima Metropolitana afrontaría un escenario de alto impacto si ocurriera un sismo de magnitud 8.8. La proyección oficial, presentada durante el I Simulacro Nacional Multipeligro 2026 del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), estimó 9.255 fallecidos, 157.000 heridos y la destrucción de 363.936 viviendas.
El balance municipal calculó 1.455.746 damnificados y 2.183.618 afectados ante un terremoto de gran magnitud en la capital. También previó afectación en 26 establecimientos de salud y 19 instituciones educativas, con daños que comprometerían la continuidad de servicios esenciales.
El ejercicio se realizó a las 10:00 horas de hoy viernes 29 y convocó a más de 20 instituciones entre entidades públicas, privadas y organismos de primera respuesta. En distintos puntos de la ciudad se ejecutaron acciones de evacuación, rescate y atención de emergencias, con énfasis en coordinación operativa y despliegue en campo.
Durante la jornada se desarrollaron demostraciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, maniobras con cuerdas, rescate canino, atención prehospitalaria y control de incendios y de materiales peligrosos, como parte del guion de respuesta ante múltiples amenazas.
PUBLICIDAD
Simulacros y formación de brigadas
La Municipalidad de Lima informó que, desde el inicio de la actual gestión municipal, se realizaron 79 simulacros en diversos distritos como parte de la preparación ante desastres naturales y emergencias urbanas.
La comuna reportó, además, la capacitación de más de 4.000 brigadistas en gestión del riesgo de desastres, con preparación en respuesta comunitaria, junior e institucional. La municipalidad incluyó en estas acciones zonas comerciales de alta concentración como Las Malvinas, Triángulo Grau, Mesa Redonda y el Mercado Central.
En el mismo balance, la MML señaló que existen 50.000 personas capacitadas en Lima Metropolitana en primeros auxilios, prevención de incendios, evacuación, fuga de gas, mochila de emergencia y plan familiar, entre otros contenidos vinculados a la gestión del riesgo.
El simulacro se realizó en el marco de los 56 años del terremoto del 31 de mayo de 1970 frente a Chimbote, en Áncash, que provocó el desprendimiento de una masa de hielo del nevado Huascarán y el alud-aluvión que sepultó Yungay, considerado una de las mayores tragedias naturales registradas en el Perú.
PUBLICIDAD
Mochila de emergencia
La mochila para emergencias reúne artículos básicos para afrontar las primeras horas tras un desastre y debe ubicarse en un punto accesible del hogar. Defensa Civil recuerda que la preparación es una responsabilidad compartida y recomienda priorizar insumos que aseguren hidratación, alimentación, abrigo, comunicación e higiene, además de documentos y elementos de primeros auxilios.
Entre los alimentos no perecibles, se sugiere incluir agua embotellada, comida enlatada, leche, chocolates y galletas. En el rubro de ropa y abrigo, la lista considera casaca, ropa interior y manta polar, útiles para conservar el calor corporal, sobre todo durante la noche o en zonas expuestas.
Para asegurar la comunicación y la orientación en cortes de energía, se recomienda una radio a pilas, pilas, linterna y silbato, que permite pedir ayuda o alertar la ubicación. En materia de higiene, el kit debe contemplar papel higiénico, paños húmedos, toalla y alcohol en gel.
PUBLICIDAD
En la sección de varios, se plantea llevar botiquín, medicamentos, dinero y DNI, con el fin de atender lesiones leves, continuar tratamientos y facilitar la identificación ante autoridades o centros de atención.
Más Noticias
Gobierno destina S/170 millones ante crisis del arroz, pero gremios consideran que será insuficiente
El decreto de urgencia aprobado por el Gobierno irá dirigido a adquirir arroz nacional y distribuirlo gratis a hogares en pobreza y pobreza extrema
Final del Miss Grand International All Stars 2026 EN VIVO: Suheyn Cipriani pasa al Top 18 y continúa en competencia junto a Colombia y Venezuela
56 candidatas disputan la primera corona de esta edición especial en Bangkok. Cipriani se viene posicionando como una de las favoritas del concurso. Sigue aquí el minuto a minuto de la gala final
A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026
Tras lograr su pase directo, la ‘blanquirroja’ chocará con la escudra venezolana en busca de su pase a la gran final de la competencia internacional. Conoce los horarios de crucial duelo
Fallece Iván Paredes Yataco, exjefe del INPE, tras problemas de salud
El abogado y exfuncionario público dirigió el sistema penitenciario peruano durante gran parte del 2025. El Ministerio de Justicia confirmó el deceso y expresó sus condolencias.
Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
El equipo de Héctor Cúper buscará pasar la página de la eliminación de la Libertadores, recibirá al ‘rojo matador’ en casa. Sigue las incidencias del crucial duelo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD