Fallece Iván Paredes Yataco, exjefe del INPE, tras problemas de salud

Extitular de la Institución Nacional Penitenciario presentaba un deterioro en su estado de salud. | INPE

El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, falleció el viernes 29 de mayo. Su muerte se produjo tras varios días de internamiento por severos problemas de salud que lo aquejaban desde los últimos meses. A inicios de año, el propio Paredes Yataco había señalado que padecía afectaciones cardíacas que se habrían agravado por la presión del cargo.

La primera confirmación del deceso llegó a través de las historias publicadas en la cuenta de Facebook del propio exfuncionario, donde se precisó que en el transcurso de las horas se comunicaría el lugar del velatorio. Horas después, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó el fallecimiento mediante sus canales oficiales y emitió un comunicado institucional.

“Desde el Minjusdh lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, fue el mensaje de la institución.

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Falleció Iván Paredes Yataco

Trayectoria

Iván Paredes Yataco asumió la jefatura del INPE el 5 de julio de 2025, bajo el gobierno de Dina Boluarte, en reemplazo de Javier Llaque. Tras el cambio de gobierno, el presidente José Jerí decidió ratificarlo en el cargo por su perfil técnico. Era abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en legislación carcelaria por la Universidad de Barcelona, con estudios de posgrado en Derecho Penal.

“Expreso mi más sentido pésame por el sensible fallecimiento de Iván Paredes Yataco. Que su partida deje un vacio imposible de llenar,pero su legado, valores y entregapermanezcan siempre en nuestros corazones. Mis condolencias a su familia, amigos y seres queridosen este momento de profundo dolor”, escribió Jerí.

Su carrera al frente del INPE concluyó en enero de 2026 cuando difundió su carta de renuncia irrevocable a través de su cuenta personal de Instagram, tras revelarse un informe del programa Cuarto Poder que expuso un presunto irregular esquema de contrataciones directas dentro de la institución. Al menos siete jóvenes sin experiencia previa ni estudios registrados en la Sunedu obtuvieron órdenes de servicio en el INPE tras sostener reuniones directas con Paredes Yataco en su despacho. Los contratos se otorgaron sin cumplir requisitos legales básicos, y los montos oscilaron entre 3.000 y 10.000 soles.

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Iván Paredes fue abogado de Magaly Medina.

A ello se sumó una investigación de carácter penal. El Ministerio Público abrió carpetas de indagación contra Paredes en noviembre de 2025 tras la difusión de audios presentados por la ciudadana Adela Huamancusi. Las grabaciones muestran conversaciones en las que una voz, presuntamente de Paredes, coordina la entrega de dinero con la esposa de Marcos Quispe Riveros, un expolicía condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado, en el marco de un presunto soborno de 80.000 soles para gestionar su liberación.

Tras su salida, Paredes concedió una entrevista a Exitosa en la que defendió su gestión, negó los cargos y aseguró haber dejado el cargo tras enfrentar un sistema que describió como “profundamente corrupto”, heredado de administraciones anteriores.

Además de su rol en el Estado, Paredes Yataco fue conocido en el ámbito mediático por haber ejercido como abogado de la cantante Yahaira Plasencia en su proceso contra Magaly Medina por difamación, lo que también le valió notoriedad pública en los últimos años de su vida.

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