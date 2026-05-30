Perú

Fallece Iván Paredes Yataco, exjefe del INPE, tras problemas de salud

El abogado y exfuncionario público dirigió el sistema penitenciario peruano durante gran parte del 2025. El Ministerio de Justicia confirmó el deceso y expresó sus condolencias.

Guardar
Google icon
Extitular de la Institución Nacional Penitenciario presentaba un deterioro en su estado de salud. | INPE
Extitular de la Institución Nacional Penitenciario presentaba un deterioro en su estado de salud. | INPE

El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, falleció el viernes 29 de mayo. Su muerte se produjo tras varios días de internamiento por severos problemas de salud que lo aquejaban desde los últimos meses. A inicios de año, el propio Paredes Yataco había señalado que padecía afectaciones cardíacas que se habrían agravado por la presión del cargo.

La primera confirmación del deceso llegó a través de las historias publicadas en la cuenta de Facebook del propio exfuncionario, donde se precisó que en el transcurso de las horas se comunicaría el lugar del velatorio. Horas después, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó el fallecimiento mediante sus canales oficiales y emitió un comunicado institucional.

“Desde el Minjusdh lamentamos el sensible fallecimiento del expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. Con profundo pesar expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, fue el mensaje de la institución.

PUBLICIDAD

Falleció Iván Paredes Yataco
Falleció Iván Paredes Yataco

Trayectoria

Iván Paredes Yataco asumió la jefatura del INPE el 5 de julio de 2025, bajo el gobierno de Dina Boluarte, en reemplazo de Javier Llaque. Tras el cambio de gobierno, el presidente José Jerí decidió ratificarlo en el cargo por su perfil técnico. Era abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en legislación carcelaria por la Universidad de Barcelona, con estudios de posgrado en Derecho Penal.

“Expreso mi más sentido pésame por el sensible fallecimiento de Iván Paredes Yataco. Que su partida deje un vacio imposible de llenar,pero su legado, valores y entregapermanezcan siempre en nuestros corazones. Mis condolencias a su familia, amigos y seres queridosen este momento de profundo dolor”, escribió Jerí.

Su carrera al frente del INPE concluyó en enero de 2026 cuando difundió su carta de renuncia irrevocable a través de su cuenta personal de Instagram, tras revelarse un informe del programa Cuarto Poder que expuso un presunto irregular esquema de contrataciones directas dentro de la institución. Al menos siete jóvenes sin experiencia previa ni estudios registrados en la Sunedu obtuvieron órdenes de servicio en el INPE tras sostener reuniones directas con Paredes Yataco en su despacho. Los contratos se otorgaron sin cumplir requisitos legales básicos, y los montos oscilaron entre 3.000 y 10.000 soles.

PUBLICIDAD

El abogado Iván Paredes respondió a Magaly Medina y aseguró que podría revelar información confidencial si se concreta una denuncia en su contra. Captura: Magaly TV La Firme.
Iván Paredes fue abogado de Magaly Medina.

A ello se sumó una investigación de carácter penal. El Ministerio Público abrió carpetas de indagación contra Paredes en noviembre de 2025 tras la difusión de audios presentados por la ciudadana Adela Huamancusi. Las grabaciones muestran conversaciones en las que una voz, presuntamente de Paredes, coordina la entrega de dinero con la esposa de Marcos Quispe Riveros, un expolicía condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado, en el marco de un presunto soborno de 80.000 soles para gestionar su liberación.

Tras su salida, Paredes concedió una entrevista a Exitosa en la que defendió su gestión, negó los cargos y aseguró haber dejado el cargo tras enfrentar un sistema que describió como “profundamente corrupto”, heredado de administraciones anteriores.

Además de su rol en el Estado, Paredes Yataco fue conocido en el ámbito mediático por haber ejercido como abogado de la cantante Yahaira Plasencia en su proceso contra Magaly Medina por difamación, lo que también le valió notoriedad pública en los últimos años de su vida.

Temas Relacionados

Iván Paredes YatacoINPEMinisterio de Justiciaperu-politica

Más Noticias

Suheyn Cipriani en la final del Miss Grand International All Stars 2026 EN VIVO: mira aquí la primera aparición de nuestra representante peruana

56 candidatas disputan la primera corona de esta edición especial en Bangkok. Cipriani, tercera en el ranking previo a la gala, busca el título con 9,31 de promedio en la preliminar de traje de baño y dos calificaciones perfectas del jurado

Suheyn Cipriani en la final del Miss Grand International All Stars 2026 EN VIVO: mira aquí la primera aparición de nuestra representante peruana

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Héctor Cúper buscará pasar la página de la eliminación de la Libertadores, recibirá al ‘rojo matador’ en casa. Sigue las incidencias del crucial duelo

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Aumento salarial de S/700 para el sector público no se cumpliría con espacio fiscal del MEF

Negociación colectiva contaría con espacio fiscal insuficiente, y no se podría cumplir con pedidos como el aumento de S/700 para todos los trabajadores públicos

Aumento salarial de S/700 para el sector público no se cumpliría con espacio fiscal del MEF

Paro agrario en San Martín: Bloqueo, tensión y radicalismo de arroceros en el Alto Mayo agrava la crisis de abastecimiento en toda la región oriental

Un paro iniciado por productores de arroz afecta la circulación en la vía principal de San Martín, mientras crecen las filas de vehículos, escasea el combustible y los mercados enfrentan dificultades para recibir productos

Paro agrario en San Martín: Bloqueo, tensión y radicalismo de arroceros en el Alto Mayo agrava la crisis de abastecimiento en toda la región oriental

Gobierno destina S/170 millones ante crisis del arroz, pero gremios consideran que será insuficiente

El decreto de urgencia aprobado por el Gobierno irá dirigido a adquirir arroz nacional y distribuirlo gratis a hogares en pobreza y pobreza extrema

Gobierno destina S/170 millones ante crisis del arroz, pero gremios consideran que será insuficiente
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

¿José Domingo Pérez plagió su tesis para el grado de maestro en derecho constitucional? Informe mostraría qué dice Turnitin al respecto

¿José Domingo Pérez plagió su tesis para el grado de maestro en derecho constitucional? Informe mostraría qué dice Turnitin al respecto

Segunda vuelta 2026: Avanza País anuncia respaldo a Keiko Fujimori para este domingo 7 de junio

Tienen la última palabra: JNE confirma que miembros de mesa decidirán si personeros graban el conteo de votos

Poder Judicial rechaza archivar investigación contra Nicanor Boluarte por caso “Los Waykis en la Sombra”

ANC del PJ confirma amonestación contra el juez Richard Concepción Carhuancho

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani en la final del Miss Grand International All Stars 2026 EN VIVO: mira aquí la primera aparición de nuestra representante peruana

Suheyn Cipriani en la final del Miss Grand International All Stars 2026 EN VIVO: mira aquí la primera aparición de nuestra representante peruana

¿A qué hora y dónde ver HOY a Suheyn Cipriani en la final del Miss Grand International All Stars 2026?

Sonero Luchito Muñoz lanza “Volver al Mañana” y une a músicos históricos de Rubén Blades con arquitectos de la timba

‘Amando a Amanda’ arrasa en cines: Gianella Neyra y Giovanni Ciccia celebran salas llenas y anuncian activación en Minka

Suheyn Cipriani explica cómo votar en vivo por ella en la final del ‘Miss Grand International All Stars’: “Los votos se reinician”

DEPORTES

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 30 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver PSG vs Arsenal en Perú HOY: canal tv online del partido por final de la Champions League 2026

A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú HOY: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026

Fernanda Pinto marca el objetivo de la selección peruana en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026: ”Vamos a llevar una medalla a casa”