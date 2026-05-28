Natalia Salas emociona al revelar que su tratamiento contra el cáncer muestra avances positivos

Natalia Salas celebra un avance significativo en su lucha contra el cáncer tras confirmar que su tratamiento responde favorablemente.

Con los ojos llenos de lágrimas y una imagen que recorrió sus redes sociales el 27 de mayo, Natalia Salas compartió los resultados de sus últimos exámenes médicos y confirmó que su tratamiento contra el cáncer está respondiendo favorablemente.

La actriz y cantante peruana, quien a finales de 2025 reveló que la enfermedad había regresado en forma de metástasis en una de sus vértebras, recibió los resultados que esperaba y los hizo públicos con un mensaje breve y emotivo.

“Salieron los resultados de mis exámenes: y son los que esperábamos. Vamos avanzando. Mi tratamiento está respondiendo y yo estoy feliz”, escribió.

La actriz peruana Natalia Salas compartió emocionada que los resultados de sus últimos exámenes oncológicos muestran mejoría clínica.

Una recaída detectada a tiempo y un tratamiento integral

El avance que Salas comunicó el 27 de mayo llega después de meses de un proceso médico exigente. En octubre de 2025, la actriz reveló públicamente que el cáncer de mama que había superado en 2022 volvió a manifestarse, esta vez como una lesión localizada en una de sus vértebras.

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La recurrencia fue detectada gracias a los chequeos anuales que incluyen escáner, tomografía y gammagrafía. “Mis imágenes no salieron limpias”, dijo en ese momento, al describir cómo los médicos confirmaron la presencia de una partícula cancerígena en su columna vertebral.

El tratamiento que siguió fue múltiple. Salas se sometió a radiocirugía dirigida a la vértebra comprometida, inició medicación antihormonal con tres pastillas diarias y dos ampollas cada dos semanas, y adoptó un régimen de reposo que la obligó a pausar proyectos profesionales, entre ellos su participación en la telenovela ‘Eres mi bien’.

Con una sonrisa que transmite una inmensa alegría y alivio, Natalia Salas comparte la maravillosa noticia de que los resultados de sus exámenes médicos son los que esperaba. Un mensaje lleno de gratitud y esperanza. Video: Instagram Natalia Salas

Los médicos también determinaron que debería someterse a la extirpación de ovarios y trompas, dado que el cáncer responde a estímulos hormonales y esos órganos, aunque inactivos por la menopausia inducida en el tratamiento anterior, representaban un riesgo de reactivación.

Ante la magnitud del proceso, Salas fue directa sobre su determinación. Semanas antes de compartir los resultados, declaró: “¿Cómo te explico que no me voy a morir? Voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo. Si tengo que tomarme las 83 pastillas, pues me las tomo. Si me tengo que quitar el útero o los ovarios, me los quito. Si tengo que ponerme más radiocirugías, pues me las pongo”.

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Su hijo Leandro ha sido mencionado en reiteradas ocasiones como su principal motivación para continuar con el tratamiento.

Con honestidad y valentía, la artista compartió los desafíos de su medicación, la cirugía recomendada y el impacto emocional de la noticia, motivando a otros a no bajar la guardia (Instagram)

El diagnóstico inicial y la historia de la enfermedad

La historia de Natalia Salas con el cáncer comenzó en agosto de 2022, cuando le detectaron un tumor de tipo luminal A —un cáncer de mama hormonal— a sus 35 años, en plena etapa como madre primeriza. El diagnóstico llegó el 29 de agosto de ese año y, apenas dos semanas después, el 10 de septiembre, la actriz se sometió a una mastectomía total que incluyó la extirpación de uno de sus senos, cuatro ganglios linfáticos y el pezón.

En la misma intervención se realizó una reconstrucción mamaria con un expansor bajo el músculo, procedimiento que la actriz describió como muy doloroso en entrevistas posteriores.

Tras la cirugía, Salas completó un tratamiento integral que incluyó quimioterapia, alrededor de 20 sesiones de radioterapia y una terapia hormonal de largo plazo —pastillas que debía tomar por aproximadamente 10 años— junto con la inducción de la menopausia para evitar que las hormonas facilitaran una recaída.

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Natalia Salas revela que padece cáncer y se someterá a una delicada operación. (Instagram)

Durante todo ese proceso, la actriz mantuvo una presencia activa en redes sociales y continuó con sus proyectos profesionales en la medida en que su estado de salud lo permitió.

La recaída de 2025 llegó pese a esos cuidados, aunque Salas subrayó que la detección temprana marcó una diferencia. “Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo”, declaró al revelar la metástasis, insistiendo en la importancia de los controles médicos regulares como herramienta de prevención.

“Me asusté porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no”, confesó en esa misma oportunidad, al describir el impacto inicial del nuevo diagnóstico. Al compartir los resultados del 27 de mayo, Salas también agradeció el apoyo de quienes la han acompañado durante este proceso.

“Gracias por sus mensajes, oraciones, buenos deseos y preocupaciones. Gracias Dios. Gracias gracias”, escribió junto a la imagen en la que aparece con los ojos llenos de lágrimas. La actriz, que mantiene sus planes personales en curso —entre ellos su boda con Sergio Coloma—, continúa bajo seguimiento médico mientras avanza en su tratamiento.

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