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JNJ busca suspender al juez Richard Concepción Carhuancho por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

Informe propone su apartamiento preventivo del cargo por 6 meses. Defensa del magistrado sostiene que se pretende sancionar por hechos “con poca trascendencia”

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La interpretación de 'Triciclo Perú' de Los Mojarras por Concepción Carhuancho marcó uno de los momentos más comentados del evento legal.
La interpretación de 'Triciclo Perú' de Los Mojarras por Concepción Carhuancho marcó uno de los momentos más comentados del evento legal.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría suspender al juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho por haber dado charlas académicas y cantar una canción en un evento jurídico.

Este martes 26 de mayo se llevó a cabo la audiencia donde se debatió la propuesta. Concepción Carhuancho se conectó, pero no intervino. Su abogado, Juan Monroy, estuvo a cargo de la defensa. Son cuatro supuestas faltas las que se les atribuye al magistrado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Estos son:

  • Haber incluido a Nicanor Boluarte en una diapositiva. Cabe precisar que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ya investigó esto y determinó que no había falta. La defensa pidió que se aplique el non bis in idem.
  • Haber pedido que se elimine del registro de video la parte donde aparece la diapositiva de Nicanor Boluarte. La defensa consideró que el non bis in idem también aplicaría en este cargo.
  • Dar charlas en institutos privados y no en universidades
  • Cantar en un evento jurídico organizado por el portal LP Derecho

El informe de instrucción propone su apartamiento preventivo del cargo por 6 meses mientras la JNJ resuelve el proceso disciplinario en su contra por este caso, que podría acabar en una suspensión o incluso la destitución.

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JNJ busca suspender a juez Richard Concepción Carhuancho.
JNJ busca suspender a juez Richard Concepción Carhuancho.

Respecto al tercer cargo, el abogado del juez Concepción Carhuancho indicó que la Ley de la Carrera Judicial autoriza a los magistrados a “intervenir, a título personal, en congresos y conferencias”, sumado a que no existe antecedentes donde se haya sancionado por ofrecer charlas.

Asimismo, el abogado Juan Monroy dijo que la actual JNJ recién en octubre de 2025 envió un oficio “donde advierte a los jueces que puede ser pasible de infracción esta conducta”. “En primer lugar, es posterior a los hechos, además ese oficio no tiene rango normativo, más es una invocación que otra cosa”, apuntó.

Sobre el último cargo, el informe de la JNJ afirma que hubo un supuesto “daño a la imagen institucional” por el hecho de que el magistrado recitó una canción en el evento jurídico organizado por LP Derecho. El tema en cuestión fue ‘Triciclo Perú’.

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La defensa del juez cuestiona el “esfuerzo” del informe para intentar ver como una apartente falta disciplinaria la presentación artística. La Junta dice que no se pretende sancionar la actividad, sino su “incompatibilidad con la función jurisdiccional”. Sin embargo, el abogado exigió saber “en dónde está el enunciado normativo que regula que un juez participe cantando, no exponiendo, es incompatible con la función jurisdiccional”. “No la hay. Y si no la hay no puede haber sanción”, aseveró.

El magistrado es reconocido por dictar prisión preventiva a figuras como Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori.

Cañoncito

Durante su intervención, el abogado Juan Monroy dijo que las acusaciones contra el juez Richard Concepción Carhuancho “parece más al cañoncito de Ramón Castilla que otra cosa”, en referencia a la tradición escrita por Ricardo Palma.

El consejero Gino Ríos Patio preguntó a qué se refería con esa expresión. Monroy dijo que “se está construyendo una afectación a un juez en ejercicio con poca trascendencia en la conducta que ha realizado”.

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