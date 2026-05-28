Los rivales de Copa Libertadores que puede enfrentar Cienciano en los ’play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano deberá vérselas ante un rival proveniente de la Copa Libertadores para definir su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Crédito: Instagram Cienciano.

Cienciano dejó escapar una gran oportunidad de asegurar directamente su presencia en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras empatar 1-1 frente a Juventud en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto cusqueño no logró sostener la ventaja en casa, pero el resultado todavía le permite mantenerse con vida internacionalmente y seguir soñando con instalarse entre los 16 mejores equipos del certamen continental.

Con este panorama, el cuadro imperial deberá afrontar los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana frente a uno de los clubes que termine tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La serie será disputada en partidos de ida y vuelta y definirá el boleto a los octavos de final, instancia donde Cienciano buscará seguir alimentando su ilusión de protagonismo internacional.

El cuadro peruano empató 1-1 con el conjunto uruguayo y clasificó a los 'play-offs' de la Copa Sudamericana 2026 - Crédito: DSports.

¿Contra qué equipos puede enfrentarse Cienciano en los ’play-offs’?

Cienciano aseguró su presencia en los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026, aunque lo hizo desde una posición poco favorable dentro de la tabla de los mejores segundos. El empate 1-1 frente a Juventud en Cusco dejó al conjunto imperial como el penúltimo equipo clasificado entre todos los escoltas del certamen continental, situación que condiciona seriamente el cruce que tendrá en la siguiente instancia.

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Ese lugar en la clasificación obliga al cuadro cusqueño a medirse contra uno de los rivales más fuertes provenientes de la Copa Libertadores. En los ‘play-offs’, los equipos que terminan segundos en Sudamericana se enfrentan a los clubes que finalizan terceros en la ‘gloria eterna’, y el orden de rendimiento termina marcando emparejamientos mucho más exigentes para los peores posicionados.

Por ahora, Cienciano enfrentaría a Lanús, uno de los equipos con mayor peso internacional entre los posibles clasificados desde la Libertadores. Sin embargo, el panorama todavía no está completamente definido debido a que aún resta disputarse una jornada en dos grupos del torneo continental. Entre ellos aparece el grupo de Boca Juniors y también el de Sporting Cristal, cuyas posiciones finales podrían modificar el rival del conjunto imperial en la ronda eliminatoria.

Segundos de Copa Sudamericana

Equipo 9: Gremio / 11 puntos / +5 DG

Equipo 10: Bragantino / 10 puntos / +7 DG

Equipo 11: Vasco da Gama / 10 puntos / +4 DG

Equipo 12: O’Higgins / 10 puntos / +2 DG

Equipo 13: Caracas FC / 9 puntos / 0 DG

Equipo 14: América de Cali 8 puntos / +1 DG (resta una fecha en el grupo)

Equipo 15: Cienciano / 8 puntos / -2 DG

Equipo 16: Santos / 7 puntos / +2 DG

Así se armarán los cruces para los playoffs de octavos en la Copa Sudamericana, que dependerá del rendimiento de cada club - crédito Conmebol

Terceros de Copa Libertadores

Equipo 17: U. Central de Venezuela / 9 puntos / -4 DG

Equipo 18: Lanús / 9 puntos / -4 DG

Equipo 19: Santa Fe / 8 puntos / -1 DG

Equipo 20: Nacional / 8 puntos / -2 DG

Equipo 21: Boca Juniors / 7 puntos / +2 DG (resta un partido en el grupo)

Equipo 22: Independiente Medellín / 7 puntos / -5 DG

Equipo 23: Sporting Cristal / 6 puntos / -1 DG (resta un partido en el grupo)

Equipo 24: Bolívar / 5 puntos / -2 DG

Sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Fechas de los ’play-offs’ de la Copa Sudamericana

Los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 se disputarán entre el 21 y el 23 de julio para los partidos de ida, mientras que los encuentros de vuelta quedaron programados entre el 28 y el 30 del mismo mes. En esta instancia, Cienciano buscará superar una serie de eliminación directa frente a un rival proveniente de la Copa Libertadores para mantenerse con vida en el certamen continental.

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En caso de avanzar, el conjunto cusqueño accederá a los octavos de final, ronda que se jugará entre el 11 y el 13 de agosto para los duelos de ida. Las revanchas se disputarán apenas una semana después, completando así el calendario de una fase decisiva donde comenzarán a perfilarse los candidatos al título internacional.