FC Cajamarca presenta una cantidad considerable de ausencias para el duelo contra Alianza Lima por cierre de Liga 1 2026

FC Cajamarca busca una línea de crecimiento inmediata. - Crédito: Difusión

FC Cajamarca se alista para bajar el telón del Torneo Apertura 2026. Su último enfrentamiento será en el estadio Héroes de San Ramón y contra Alianza Lima, quien se coronó recientemente como ganador del certamen. Motivados por enfrentar al mejor equipo del primer tramo del año, los locales presentarán su mejor conformación a cargo de Celso Ayala.

No obstante, habrá una marcada cantidad de ausencias entre lesionados y desmarcados. En la primera categoría aparecen José Gallardo y Tomás Andrade. Ambos presentan dolencias que han mermado su estado de forma e impiden que aparezcan en el lance frente a los ‘blanquiazules’.

Arley Rodríguez aseguró que FC Cajamarca intentó rebajarle 30% del salario y afirmó que su despido apareció después de rechazar esa medida, en medio de tensiones internas y reclamos del plantel. (FC Cajamarca)

El caso de ‘Tomi’, incluso, es un poco más serio dado que se sometió a una intervención de la que salió bien. Inicialmente fue uno de los fichajes estructurales de FC Cajamarca, cuyos directivos se decantaron por su amplio recorrido por la región. “Perú era un país que yo quería venir a jugar hace rato, la verdad. Quería entrar en este mercado y me cerró por todas partes”, reconoció con Infobae.

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Luego aparecen otras bajas como Arley Rodríguez y Matías Almirón, quienes ya dejaron de pertenecer a la entidad ‘azul y oro’ a raíz de una serie de desencuentros con los altos mandos toda vez que había un clima de fuerte tensión por el arrastre de sueldos impagos.

El ‘10’ del conjunto ‘azul y oro’ cuenta cómo se dio su traslado al nuevo club de la Liga 1 2026

A ese contingente de bajas, conviene señalar, se suma Pablo Lavandeira, que arrancó la temporada en FC Cajamarca con una fuerte amonestación por parte de la organización de la Liga Profesional de Fútbol tras arremeter contra la transparencia del arbitraje en el debut contra Juan Pablo II College, en Chongoyape.

El llamado club de moda de la Liga 1 2026 afrontará su último partido del Torneo Apertura con la mente centrada en mantener la columna vertebral del plantel. Durante los últimos días se ha conocido que varios integrantes de la estructura serán depurados por disposición presidencial y entre ellos destaca Hernán Barcos.

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Hernán Barcos suma diez goles con FC Cajamarca. - Crédito: Difusión