Perú Deportes

FC Cajamarca presenta una cantidad considerable de ausencias para el duelo contra Alianza Lima por cierre de Liga 1 2026

El conjunto liderado por Celso Ayala contará con importantes bajas de cara al choque contra los ‘íntimos’, en el estadio Héroes de San Ramón. Algunas son por lesiones y otras por salidas

Guardar
Google icon
FC Cajamarca busca una línea de crecimiento inmediata. - Crédito: Difusión
FC Cajamarca busca una línea de crecimiento inmediata. - Crédito: Difusión

FC Cajamarca se alista para bajar el telón del Torneo Apertura 2026. Su último enfrentamiento será en el estadio Héroes de San Ramón y contra Alianza Lima, quien se coronó recientemente como ganador del certamen. Motivados por enfrentar al mejor equipo del primer tramo del año, los locales presentarán su mejor conformación a cargo de Celso Ayala.

No obstante, habrá una marcada cantidad de ausencias entre lesionados y desmarcados. En la primera categoría aparecen José Gallardo y Tomás Andrade. Ambos presentan dolencias que han mermado su estado de forma e impiden que aparezcan en el lance frente a los ‘blanquiazules’.

Arley Rodríguez – FC Cajamarca – Liga 1 – Perú – deportes – 21 mayo
Arley Rodríguez aseguró que FC Cajamarca intentó rebajarle 30% del salario y afirmó que su despido apareció después de rechazar esa medida, en medio de tensiones internas y reclamos del plantel. (FC Cajamarca)

El caso de ‘Tomi’, incluso, es un poco más serio dado que se sometió a una intervención de la que salió bien. Inicialmente fue uno de los fichajes estructurales de FC Cajamarca, cuyos directivos se decantaron por su amplio recorrido por la región. “Perú era un país que yo quería venir a jugar hace rato, la verdad. Quería entrar en este mercado y me cerró por todas partes”, reconoció con Infobae.

PUBLICIDAD

Luego aparecen otras bajas como Arley Rodríguez y Matías Almirón, quienes ya dejaron de pertenecer a la entidad ‘azul y oro’ a raíz de una serie de desencuentros con los altos mandos toda vez que había un clima de fuerte tensión por el arrastre de sueldos impagos.

El ‘10’ del conjunto ‘azul y oro’ cuenta cómo se dio su traslado al nuevo club de la Liga 1 2026

A ese contingente de bajas, conviene señalar, se suma Pablo Lavandeira, que arrancó la temporada en FC Cajamarca con una fuerte amonestación por parte de la organización de la Liga Profesional de Fútbol tras arremeter contra la transparencia del arbitraje en el debut contra Juan Pablo II College, en Chongoyape.

El llamado club de moda de la Liga 1 2026 afrontará su último partido del Torneo Apertura con la mente centrada en mantener la columna vertebral del plantel. Durante los últimos días se ha conocido que varios integrantes de la estructura serán depurados por disposición presidencial y entre ellos destaca Hernán Barcos.

PUBLICIDAD

Hernán Barcos suma diez goles con FC Cajamarca. - Crédito: Difusión
Hernán Barcos suma diez goles con FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Temas Relacionados

FC CajamarcaLiga 1Alianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Murió Miguel Portanova, la entrañable voz olímpica del vóley peruano, a los 84 años

El deporte nacional se encuentra sumido en un inmenso luto al perder a su cronista y relator más connotado. Marcó una época gloriosa siendo el narrador principal del vóley local

Murió Miguel Portanova, la entrañable voz olímpica del vóley peruano, a los 84 años

Alianza Lima se despide de la joven armadora Doris Manco, campeona de la Liga Peruana de Vóley: “Las puertas siempre abiertas para ti”

Por medio de sus redes sociales, la institución de La Victoria hizo oficial la salida de la levantadora colombiana de 19 años. “Aquí siempre tendrás una familia”, reza una de las publicaciones

Alianza Lima se despide de la joven armadora Doris Manco, campeona de la Liga Peruana de Vóley: “Las puertas siempre abiertas para ti”

La decisión que tomó Gianluca Lapadula con relación a su futuro: ¿seguirá en Italia o llega a la Liga 1?

Distintas instituciones italianas y peruanas sondean al atacante de 36 años, mientras el mercado de pases se agita por su posible transferencia tras sus discretos registros en el torneo anterior y la inestabilidad del club

La decisión que tomó Gianluca Lapadula con relación a su futuro: ¿seguirá en Italia o llega a la Liga 1?

Las nostálgicas publicaciones de Raúl Ruidíaz sobre Universitario tras la eliminación en Copa Libertadores 2026: “Espérame”

Por medio de sus redes sociales, la ‘Pulga’ ha compartido imágenes de su paso por el club y el reciente pedido de disculpas luego de endosarle una diana al equipo del que nació futbolísticamente

Las nostálgicas publicaciones de Raúl Ruidíaz sobre Universitario tras la eliminación en Copa Libertadores 2026: “Espérame”

Lima 2027 expuso avances de infraestructura, operaciones y estándares para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos

El informe ante Panam Sports detalló la optimización de infraestructura, planes logísticos y el enfoque en estándares internacionales para recibir a 7.000 atletas y delegaciones de 41 países en la capital peruana

Lima 2027 expuso avances de infraestructura, operaciones y estándares para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: JNE fiscaliza despliegue de material electoral para segunda vuelta en medio de disturbios sociales

Elecciones 2026: JNE fiscaliza despliegue de material electoral para segunda vuelta en medio de disturbios sociales

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

Gobierno de José Balcázar oficializa compra de 31 mil pistolas a FAME por US$3 millones, pese a objeciones del Congreso

Fuerza Popular sobre denuncia de Juntos por el Perú por presunto complot contra Pedro Castillo: “Ridícula juridicamente”

Elecciones 2026: ¿Cuántos días faltan para la segunda vuelta en Perú?

ENTRETENIMIENTO

Brian Rullan tras exigir acelerar divorcio a Laura Spoya: “Que firme para salir con mujeres, ella perdió mi respeto hace mucho”

Brian Rullan tras exigir acelerar divorcio a Laura Spoya: “Que firme para salir con mujeres, ella perdió mi respeto hace mucho”

Magaly Medina recuerda lío legal con Nadeska Widausky tras detención de Interpol: “Nunca tuve que pagarle un real”

Rosángela Espinoza anuncia acciones legales contra Christian Cueva: “Es hora de poner mano dura, voy a ir hasta las últimas”

Mario Irivarren sorprende al mostrarse cariñoso con la amiga con la que fue vinculado años atrás: “Hay que normalizar las muestras de afecto”

Caso Nadeska Widausky: Poder Judicial dicta nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición a Bélgica

DEPORTES

Murió Miguel Portanova, la entrañable voz olímpica del vóley peruano, a los 84 años

Murió Miguel Portanova, la entrañable voz olímpica del vóley peruano, a los 84 años

Alianza Lima se despide de la joven armadora Doris Manco, campeona de la Liga Peruana de Vóley: “Las puertas siempre abiertas para ti”

La decisión que tomó Gianluca Lapadula con relación a su futuro: ¿seguirá en Italia o llega a la Liga 1?

Las nostálgicas publicaciones de Raúl Ruidíaz sobre Universitario tras la eliminación en Copa Libertadores 2026: “Espérame”

Lima 2027 expuso avances de infraestructura, operaciones y estándares para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos