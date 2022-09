Natalia Salas, el cáncer de mama y su dura lucha para llegar a un diagnóstico acertado

La actriz peruana Natalia Salas fue diagnosticada con cáncer de mama.

Natalia Salas jamás imaginó que el 2022 sería uno de los años más difíciles de su vida. La actriz peruana confesó, a través de un video publicado en redes sociales, que fue diagnosticada con cáncer de mama y que pronto se someterá a una mastectomía; es decir, perderá uno de sus pechos con tal de evitar que el mal se propague.

Su lucha inició a inicios de julio, cuando tomó la complicada decisión de no continuar con la lactancia materna. Sucede que, un día como cualquier otro, se percató que uno de sus senos estaba sangrando, motivo por el cual acudió al hospital para descartar cualquier problema médico.

Inicialmente, su ginecólogo le recomendó hacerse una ecografía. Los resultados fueron inciertos, por lo que le solicitaron que se haga una resonancia. Una vez el médico analizó las imágenes, se le pidió una biopsia, pues se había encontrado algo extraño en su cuerpo.

Un mal diagnóstico

Grande fue la sorpresa de Natalia Salas cuando su doctor le informó que tenía un nódulo en la mama izquierda. Ese mismo día, preocupada por su futuro, llamó a Anahí de Cárdenas, actriz peruana que ganó la batalla contra el cáncer de mama en mayo de 2020, para recibir apoyo emocional.

Aunque las palabras de Anahí la tranquilizaron, Salas continuó temiendo por su diagnóstico. Por ello, la recordada ‘Andrea’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ optó por contarle a sus seguidores todos los pormenores de su visita al médico, en un intento de mantener el ánimo arriba y evitar pensar en lo peor.

“Los resultados de la resonancia fueron que tengo un nódulo en la mama izquierda y me han mandado hacer una biopsia. Bacán y estoy así (gesto de nervios). ¡Vamos con fe!”, comentó a través de sus historias de Instagram.

Natalia Salas tiene miedo de que nódulo sea cancerígeno. foto: Captura de Instagram

Lamentablemente, los doctores no tomaron en cuenta los síntomas, ni los resultados del exámen. Fueron cinco los médicos los que observaron a Natalia Salas, sin encontrar algo malo en ella. “No te preocupes, esto no es nada. En tres meses solo hazte un descarte. Con unos antibióticos se te pasa”, le dijo uno de los mastologos.

La confirmación del cáncer

Anahí de Cárdenas y la madre de Natalia Salas no quedaron conformes con los resultados, por lo que le recomendaron a la actriz que pida la segunda opinión de un especialista. La influencer de 35 años accedió y se volvió a realizar los exámenes.

En tanto, Natalia le informó a Ethel Pozo, quien fue su compañera de conducción en ‘América Hoy’, que se realizaría una biopsia. Sin embargo, jamás recibió una respuesta de su parte porque, según contó la misma hija de Gisela Valcárcel, se encontraba “en otro momento de su vida”.

Los primeros días de agosto, y luego de cuatro citas médicas, se encontró que Salas padece cáncer de mama. “Mi tipo de cáncer es un Luminal A, es un cáncer hormonal, que no tiene mucha propagación, pero no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos”, mencionó en su Instagram. Su operación está programada para el sábado 10 de septiembre.

“Si tienen algo que les aqueja, que les duele, que les fastidia, si encuentran alguna anomalía en su cuerpo, por más tonto que sea, váyanse a ver. Porque de verdad, si yo no hubiera insistido, era súper difícil de detectar. Me vieron cinco especialistas y nadie dio con el diagnóstico. Lo mejor es prevenir, es mejor pecar de exagerados que de lentos”, recomendó a sus fans.

Natalia Salas revela que tiene cáncer de mama. (Instagram)

