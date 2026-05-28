Perú Deportes

Murió Miguel Portanova, la entrañable voz olímpica del vóley peruano, a los 84 años

El deporte nacional se encuentra sumido en un inmenso luto al perder a su cronista y relator más connotado. Marcó una época gloriosa siendo el narrador principal del vóley local

Guardar
Google icon
Miguel Portanova presenció más de diez Juegos Olímpicos. - Crédito: Difusión
Miguel Portanova presenció más de diez Juegos Olímpicos. - Crédito: Difusión

El connotado periodista deportivo Miguel Portanova Claros ha fallecido a los 84 años. El primer reporte del doloroso deceso fue confirmado por su hijo en un grupo de periodistas y posteriormente algunos colegas cercanos al desaparecido cronista dieron cuenta de la penosa noticia en distintas plataformas sociales.

Con una emotiva esquela fúnebre, se dio a conocer la partida hacia la eternidad del periodista con mayor bagaje del deporte peruano. “En memoria de Miguel Portanova Claros. Te amamos profundamente, tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. Tu familia y amigos te despedimos con infinito cariño”, se lee en el recuadro luctuoso.

Aunque no se dieron a conocer las causas que derivaron en su fallecimiento, hace más de una década, el longevo periodista confesó en diálogo con el programa ‘5 Minutos’ que había padecido un problema cardiaco que lo llevó a la sala de operaciones. Desde entonces, su presencia en medios de prensa disminuyó, pero no su pasión para seguir recorriendo el mundo en pro del deporte peruano.

PUBLICIDAD

Miguel Portanova pudo presumir de una etiqueta única e invaluable: ser el periodista con mayor conocimiento polideportivo en una época marcada por grandes rostros como Humberto Martínez Morosini, Óscar Artacho, Luis Ángel Pinasco y Littman Gallo.

Voz olímpica

Aunque Portanova Claros empezó su labor como comunicador, muy pronto se percató que poseía un timbre de voz único con el que podía transmitir emociones toda vez que empatizaba con el público. De ahí que se le diera una oportunidad para ser relator de fútbol, aunque muy pronto quiso probar otras experiencias.

A inicios de la década de los setenta, Miguel Portanova se metió de lleno a la transmisión radial del vóley —al que siempre acostumbró llamarlo formalmente como voleibol— durante los Juegos Bolivarianos de 1973. Fue esa experiencia que marcó su inicio como narrador principal del deporte de la net alta en Perú.

Miguel Portanova, hace una década, presenciando los Juegos Olímpicos Río 2016. - Crédito: Difusión
Miguel Portanova, hace una década, presenciando los Juegos Olímpicos Río 2016. - Crédito: Difusión

A partir de entonces, el cronista nacional prestó su incomparable voz para la difusión del vóley peruano en distintas competiciones, aunque el cénit de su carrera llegó en un momento cumbre: la transmisión de los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Durante ese ejercicio, siguió el espléndido recorrido del sexteto ‘bicolor’ hasta la consecución de la amarga medalla de plata obtenida tras caer a manos de la Unión Soviética.

PUBLICIDAD

Miguel Portanova, además, llegó a trascender por ser el único periodista peruano en presenciar más de diez Juegos Olímpicos. Ni siquiera la pandemia del coronavirus impidió que realizase su despacho en la cita de Tokio 2020. Con mucho profesionalismo y amor, siempre se encargó de relatar disciplinas polideportivas hasta que su voz se apagó.

Temas Relacionados

vóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima se despide de la joven armadora Doris Manco, campeona de la Liga Peruana de Vóley: “Las puertas siempre abiertas para ti”

Por medio de sus redes sociales, la institución de La Victoria hizo oficial la salida de la levantadora colombiana de 19 años. “Aquí siempre tendrás una familia”, reza una de las publicaciones

Alianza Lima se despide de la joven armadora Doris Manco, campeona de la Liga Peruana de Vóley: “Las puertas siempre abiertas para ti”

La decisión que tomó Gianluca Lapadula con relación a su futuro: ¿seguirá en Italia o llega a la Liga 1?

Distintas instituciones italianas y peruanas sondean al atacante de 36 años, mientras el mercado de pases se agita por su posible transferencia tras sus discretos registros en el torneo anterior y la inestabilidad del club

La decisión que tomó Gianluca Lapadula con relación a su futuro: ¿seguirá en Italia o llega a la Liga 1?

FC Cajamarca presenta una cantidad considerable de ausencias para el duelo contra Alianza Lima por cierre de Liga 1 2026

El conjunto liderado por Celso Ayala contará con importantes bajas de cara al choque contra los ‘íntimos’, en el estadio Héroes de San Ramón. Algunas son por lesiones y otras por salidas

FC Cajamarca presenta una cantidad considerable de ausencias para el duelo contra Alianza Lima por cierre de Liga 1 2026

Las nostálgicas publicaciones de Raúl Ruidíaz sobre Universitario tras la eliminación en Copa Libertadores 2026: “Espérame”

Por medio de sus redes sociales, la ‘Pulga’ ha compartido imágenes de su paso por el club y el reciente pedido de disculpas luego de endosarle una diana al equipo del que nació futbolísticamente

Las nostálgicas publicaciones de Raúl Ruidíaz sobre Universitario tras la eliminación en Copa Libertadores 2026: “Espérame”

Lima 2027 expuso avances de infraestructura, operaciones y estándares para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos

El informe ante Panam Sports detalló la optimización de infraestructura, planes logísticos y el enfoque en estándares internacionales para recibir a 7.000 atletas y delegaciones de 41 países en la capital peruana

Lima 2027 expuso avances de infraestructura, operaciones y estándares para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: JNE fiscaliza despliegue de material electoral para segunda vuelta en medio de disturbios sociales

Elecciones 2026: JNE fiscaliza despliegue de material electoral para segunda vuelta en medio de disturbios sociales

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

Gobierno de José Balcázar oficializa compra de 31 mil pistolas a FAME por US$3 millones, pese a objeciones del Congreso

Fuerza Popular sobre denuncia de Juntos por el Perú por presunto complot contra Pedro Castillo: “Ridícula juridicamente”

Elecciones 2026: ¿Cuántos días faltan para la segunda vuelta en Perú?

ENTRETENIMIENTO

Brian Rullan tras exigir acelerar divorcio a Laura Spoya: “Que firme para salir con mujeres, ella perdió mi respeto hace mucho”

Brian Rullan tras exigir acelerar divorcio a Laura Spoya: “Que firme para salir con mujeres, ella perdió mi respeto hace mucho”

Magaly Medina recuerda lío legal con Nadeska Widausky tras detención de Interpol: “Nunca tuve que pagarle un real”

Rosángela Espinoza anuncia acciones legales contra Christian Cueva: “Es hora de poner mano dura, voy a ir hasta las últimas”

Mario Irivarren sorprende al mostrarse cariñoso con la amiga con la que fue vinculado años atrás: “Hay que normalizar las muestras de afecto”

Caso Nadeska Widausky: Poder Judicial dicta nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición a Bélgica

DEPORTES

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Sudamericana 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Sudamericana 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Alianza Lima se despide de la joven armadora Doris Manco, campeona de la Liga Peruana de Vóley: “Las puertas siempre abiertas para ti”

La decisión que tomó Gianluca Lapadula con relación a su futuro: ¿seguirá en Italia o llega a la Liga 1?

FC Cajamarca presenta una cantidad considerable de ausencias para el duelo contra Alianza Lima por cierre de Liga 1 2026

Las nostálgicas publicaciones de Raúl Ruidíaz sobre Universitario tras la eliminación en Copa Libertadores 2026: “Espérame”