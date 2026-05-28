Murió Miguel Portanova, la entrañable voz olímpica del vóley peruano, a los 84 años

Miguel Portanova presenció más de diez Juegos Olímpicos. - Crédito: Difusión

El connotado periodista deportivo Miguel Portanova Claros ha fallecido a los 84 años. El primer reporte del doloroso deceso fue confirmado por su hijo en un grupo de periodistas y posteriormente algunos colegas cercanos al desaparecido cronista dieron cuenta de la penosa noticia en distintas plataformas sociales.

Con una emotiva esquela fúnebre, se dio a conocer la partida hacia la eternidad del periodista con mayor bagaje del deporte peruano. “En memoria de Miguel Portanova Claros. Te amamos profundamente, tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. Tu familia y amigos te despedimos con infinito cariño”, se lee en el recuadro luctuoso.

Aunque no se dieron a conocer las causas que derivaron en su fallecimiento, hace más de una década, el longevo periodista confesó en diálogo con el programa ‘5 Minutos’ que había padecido un problema cardiaco que lo llevó a la sala de operaciones. Desde entonces, su presencia en medios de prensa disminuyó, pero no su pasión para seguir recorriendo el mundo en pro del deporte peruano.

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Miguel Portanova pudo presumir de una etiqueta única e invaluable: ser el periodista con mayor conocimiento polideportivo en una época marcada por grandes rostros como Humberto Martínez Morosini, Óscar Artacho, Luis Ángel Pinasco y Littman Gallo.

Voz olímpica

Aunque Portanova Claros empezó su labor como comunicador, muy pronto se percató que poseía un timbre de voz único con el que podía transmitir emociones toda vez que empatizaba con el público. De ahí que se le diera una oportunidad para ser relator de fútbol, aunque muy pronto quiso probar otras experiencias.

A inicios de la década de los setenta, Miguel Portanova se metió de lleno a la transmisión radial del vóley —al que siempre acostumbró llamarlo formalmente como voleibol— durante los Juegos Bolivarianos de 1973. Fue esa experiencia que marcó su inicio como narrador principal del deporte de la net alta en Perú.

Miguel Portanova, hace una década, presenciando los Juegos Olímpicos Río 2016. - Crédito: Difusión

A partir de entonces, el cronista nacional prestó su incomparable voz para la difusión del vóley peruano en distintas competiciones, aunque el cénit de su carrera llegó en un momento cumbre: la transmisión de los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Durante ese ejercicio, siguió el espléndido recorrido del sexteto ‘bicolor’ hasta la consecución de la amarga medalla de plata obtenida tras caer a manos de la Unión Soviética.

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Miguel Portanova, además, llegó a trascender por ser el único periodista peruano en presenciar más de diez Juegos Olímpicos. Ni siquiera la pandemia del coronavirus impidió que realizase su despacho en la cita de Tokio 2020. Con mucho profesionalismo y amor, siempre se encargó de relatar disciplinas polideportivas hasta que su voz se apagó.