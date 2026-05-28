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Mario Irivarren sorprende al apoyar romance de Laura Spoya y Sebastián Gálvez: “Tiene mi bendición”

El exchico reality sorprendió al pronunciarse sobre Laura Spoya y Sebastián Gálvez. Sus elogios hacia el joven empresario llamaron la atención

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Laura Spoya y Sebastián Gálvez reciben inesperado respaldo de Mario Irivarren. Captura: Amor y Fuego.
Laura Spoya y Sebastián Gálvez reciben inesperado respaldo de Mario Irivarren. Captura: Amor y Fuego.

Mario Irivarren volvió a captar la atención luego de pronunciarse sobre el momento personal que atraviesa Laura Spoya y los rumores que la vinculan sentimentalmente con Sebastián Gálvez. El exchico reality fue interceptado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y, lejos de evitar el tema, terminó sorprendiendo con las palabras de respaldo y admiración que dedicó tanto a la modelo como al joven empresario, a quien incluso llenó de elogios públicamente.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas debido a la cercanía que Mario mantiene con Laura desde hace varios años. Por ello, muchos esperaban una postura incómoda o distante.

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. El conductor de ‘La Manada’ habló con tranquilidad, se mostró feliz por la etapa que vive la exMiss Perú y dejó claro que tiene una buena impresión de Sebastián Gálvez.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez reciben inesperado respaldo de Mario Irivarren. Captura: Amor y Fuego.
Laura Spoya y Sebastián Gálvez reciben inesperado respaldo de Mario Irivarren. Captura: Amor y Fuego.

Durante la entrevista, Mario Irivarren explicó que sigue manteniendo una comunicación constante con Laura Spoya y que, pese al tiempo y los cambios que ambos han vivido, el vínculo de amistad permanece sólido. Según comentó, ella valora mucho sus opiniones y consejos, especialmente en momentos importantes de su vida.

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Con Laura también hablo mucho y creo que toma mucho valor a mi palabra. Yo he sido uno de los que probablemente más ha intentado acompañar en sus diferentes etapas”, expresó el exchico reality frente a las cámaras del programa de espectáculos.

Sus palabras dejaron en evidencia la cercanía emocional que conserva con la conductora digital. Además, reflejaron el cariño y respeto que todavía existe entre ambos, pese a que cada uno tomó caminos distintos hace bastante tiempo.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez reciben inesperado respaldo de Mario Irivarren. Captura: Amor y Fuego.
Laura Spoya y Sebastián Gálvez reciben inesperado respaldo de Mario Irivarren. Captura: Amor y Fuego.

Pero el momento que más llamó la atención llegó cuando fue consultado directamente sobre Sebastián Gálvez, el hombre con quien Laura ha sido relacionada en las últimas semanas. Contra todo pronóstico, Mario no solo evitó cualquier comentario incómodo, sino que destacó varias cualidades del joven y respaldó completamente la relación que ambos vienen construyendo.

En cuanto a Sebastián me parece un buen muchacho de verdad, me gusta que Laura ya no lo oculte y se muestre con él, finalmente es su vida, si quiere vivir libre y abiertamente que lo disfrute”, señaló Irivarren con total naturalidad.

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La declaración sorprendió porque muchos esperaban una reacción distinta por parte del popular ‘Calavera coqueta’. Sin embargo, Mario dejó claro que lo más importante para él es ver feliz a Laura y que pueda vivir esta nueva etapa sin presiones ni ocultamientos.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez reciben inesperado respaldo de Mario Irivarren. Captura: Amor y Fuego.
Laura Spoya y Sebastián Gálvez reciben inesperado respaldo de Mario Irivarren. Captura: Amor y Fuego.

Además, destacó que Sebastián habría demostrado ser una persona presente y comprometida con la modelo, especialmente en momentos complicados. Según explicó, eso es algo que valora mucho, ya que considera importante rodearse de personas que permanezcan tanto en los buenos como en los malos momentos.

Él es un chico que ha estado ahí para ella en todo momento, en las buenas y en las malas, es un gran muchacho, guapo, inteligente, trabajador”, comentó el conductor.

Las palabras de Mario generaron rápidamente comentarios en redes sociales, donde varios usuarios resaltaron la madurez con la que afrontó el tema. Otros incluso señalaron que sus declaraciones parecían una especie de “bendición pública” hacia la posible relación entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez.

Y es que el exchico reality fue todavía más allá al dejar en claro que cuenta con toda su aprobación para el vínculo que ambos decidan mantener. Según explicó, no importa si continúan conociéndose o si más adelante formalizan una relación sentimental, pues considera que Sebastián reúne las condiciones necesarias para acompañar a Laura.

Yo creo que reúne todas las condiciones y por mi parte tiene toda la bendición de lo que ellos decidan tener, relación de conocerse, relación formal, tienen mi aprobación”, concluyó Mario Irivarren ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez reciben inesperado respaldo de Mario Irivarren. Captura: Amor y Fuego.
Laura Spoya y Sebastián Gálvez reciben inesperado respaldo de Mario Irivarren. Captura: Amor y Fuego.

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