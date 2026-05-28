Perú

Midagri asegura abastecimiento de arroz en mercados de Lima y estabilidad en los precios pese a paro agrario

Lambayeque, San Martín y La Libertad, que concentran el mayor volumen de ingreso del cereal a los mercados mayoristas de la capital

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Abastecimiento de arroz se mantiene sin interrupciones en la capital, informa Midagri. (Foto: Agencia Andina)
Abastecimiento de arroz se mantiene sin interrupciones en la capital, informa Midagri. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aseguró que el abastecimiento de arroz en los mercados mayoristas de Lima se mantiene sostenido y con precios estables, pese al paro agrario anunciado en distintas regiones del país. Según informó el sector, el ingreso continuo del cereal permite garantizar una oferta permanente para las familias peruanas y evitar alteraciones en el mercado.

De acuerdo con el último reporte de arroz del Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SISAP), las regiones de Lambayeque, San Martín y La Libertad lideran el ingreso de arroz hacia la capital. El Midagri destacó que estas zonas productoras continúan cumpliendo un papel clave en el abastecimiento nacional del principal alimento de la canasta básica.

“El arroz peruano sigue consolidándose como un producto clave para la seguridad alimentaria del país y el fortalecimiento de la actividad agrocomercial”, indicó el ministerio en declaraciones recogidas por Andina Noticias. Asimismo, precisó que el flujo constante de ingreso refleja una adecuada coordinación entre productores, comerciantes, transportistas y centros de distribución.

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Arroz en Lima: Midagri asegura suministro estable en mercados pese a paro agrario en regiones. (Foto: Agencia Andina)
Arroz en Lima: Midagri asegura suministro estable en mercados pese a paro agrario en regiones. (Foto: Agencia Andina)

Precios del arroz se mantienen estables

Según la información oficial difundida por el Midagri, el arroz extra nacional registró un precio promedio de S/ 144.3 por saco de 50 kilos en el Mercado de Productores de Santa Anita. En tanto, el arroz superior alcanzó los S/ 97.5 y el arroz corriente los S/ 91.9 por saco de 49 kilos.

El ministerio remarcó que los precios se han mantenido estables en los últimos días, pese al contexto de movilizaciones agrarias y bloqueos registrados en algunas zonas del país. Para el sector, este escenario demuestra que la cadena de distribución continúa operando de manera regular y sin afectar el suministro de alimentos esenciales.

Andina Noticias informó además que el Midagri destacó el fortalecimiento del posicionamiento del arroz peruano en mercados internacionales. Durante los últimos cinco años, el Perú exportó más de 45 mil toneladas de arroz a diversos países, impulsado por la calidad del grano y las condiciones sanitarias del producto nacional.

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Otros productos también registran buen abastecimiento

El Midagri también reportó un ingreso importante de diversos productos de la canasta básica en los principales mercados de Lima. En el Gran Mercado Mayorista de Lima se registró el ingreso de 1.578 toneladas de papa, además de otros alimentos con precios considerados favorables para los consumidores.

Entre los productos comercializados destacan la cebolla roja a S/ 2.83 por kilo, el tomate katia a S/ 2.41, la zanahoria a S/ 0.79 y la papa canchán a S/ 1.31 por kilo. Asimismo, el limón sutil se cotizó entre S/ 1.69 y S/ 2.01 por kilo, dependiendo de su presentación.

Midagri garantiza normal abastecimiento de arroz en Lima y descarta alzas en los precios mayoristas. (Foto: Agencia Andina)
Midagri garantiza normal abastecimiento de arroz en Lima y descarta alzas en los precios mayoristas. (Foto: Agencia Andina)

En el Mercado Mayorista N.° 2 de Frutas, el ingreso total alcanzó las 2,113 toneladas. Entre las frutas con mayor presencia se encontraron el arándano, la fresa San Andreas, la mandarina satsuma y el mango Kent. El Midagri señaló que continuará monitoreando el comportamiento de los precios y el abastecimiento mediante herramientas informativas como Agrochatea y los aplicativos del Sistema Integrado de Estadística Agraria, con el objetivo de brindar información actualizada a productores, comerciantes y consumidores.

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