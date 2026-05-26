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Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Con Universitario y Sporting Cristal aún con opciones de seguir en carrera, el torneo entra en su jornada decisiva con algunos grupos ya definidos y otros todavía abiertos de cara a la siguiente fase

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Esta semana se disputa la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Esta semana se disputa la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Conmebol

La Copa Libertadores 2026 entra en su etapa decisiva y, a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos, ya quedaron definidos nueve de los 16 equipos que disputarán los octavos de final del certamen continental. El resto de las plazas se resolverán en una última fecha que promete una definición de alta tensión en varios grupos.

Hasta el momento, Independiente Rivadavia, Corinthians, Rosario Central, Mirassol, Independiente del Valle, Coquimbo Unido, Flamengo, LDU de Quito y Cerro Porteño aseguraron su presencia en la siguiente ronda de la competencia organizada por Conmebol tras una campaña sólida en sus respectivas series.

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De esta manera, todavía quedan siete boletos disponibles para completar el cuadro de octavos de final, con varios clubes sudamericanos luchando por mantenerse con vida en el torneo. Entre ellos aparecen Universitario de Deportes y Sporting Cristal, los dos representantes peruanos que llegarán con opciones matemáticas a la jornada decisiva de la fase de grupos.

Los equipos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Estos son los clubes que ya aseguraron su presencia en la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026:

  • Independiente Rivadavia
  • Corinthians
  • Rosario Central
  • Mirassol
  • Independiente del Valle
  • Coquimbo Unido
  • Flamengo
  • LDU de Quito
  • Cerro Porteño
Estos son los equipos que ya aseguraron su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Estos son los equipos que ya aseguraron su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Conmebol

Así marchan las tablas de posiciones de la Copa Libertadores 2026

A falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos, así se encuentran las tablas de posiciones de la Copa Libertadores 2026, con varios equipos ya clasificados y otros peleando por los últimos cupos a octavos de final.

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Grupo A

  1. Flamengo – 13 pts (clasificado)
  2. Independiente Medellín – 7 pts
  3. Estudiantes – 6 pts
  4. Cusco FC – 1 pt

Grupo B

  1. Coquimbo Unido – 10 pts (clasificado)
  2. Deportes Tolima – 7 pts
  3. Universitario de Deportes – 5 pts
  4. Nacional – 5 pts

Grupo C

  1. Independiente Rivadavia – 13 pts (clasificado)
  2. Bolívar – 5 pts
  3. Fluminense – 5 pts
  4. Deportivo La Guaira – 3 pts

Grupo D

  1. Universidad Católica – 10 pts
  2. Cruzeiro – 8 pts
  3. Boca Juniors – 7 pts
  4. Barcelona SC – 3 pts

Grupo E

  1. Corinthians – 11 pts (clasificado)
  2. Platense – 7 pts
  3. Santa Fe – 5 pts
  4. Peñarol – 3 pts

Grupo F

  1. Cerro Porteño – 10 pts (clasificado)
  2. Palmeiras – 8 pts
  3. Sporting Cristal – 6 pts
  4. Junior de Barranquilla – 4 pts

Grupo G

  1. Mirassol – 12 pts (clasificado)
  2. LDU Quito – 9 pts (clasificado)
  3. Lanús – 6 pts
  4. Always Ready – 3 pts

Grupo H

  1. Rosario Central – 13 pts (clasificado)
  2. Independiente del Valle – 10 pts (clasificado)
  3. Universidad Central de Venezuela – 5 pts
  4. Libertad – 0 pts

Universitario y Sporting Cristal con chances

Uno de los equipos que todavía mantiene opciones de clasificación es Universitario de Deportes. El conjunto dirigido por Héctor Cúper llegará a la última jornada con la obligación de derrotar a Deportes Tolima en el estadio Monumental para avanzar a los octavos de final.

El cuadro ‘crema’ afrontará un partido decisivo en Lima y dependerá de sí mismo para conseguir el objetivo. Un triunfo ante el elenco colombiano le permitirá asegurar su presencia en la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026.

Relativamente distinta es la situación de Sporting Cristal, que afrontará un escenario mucho más complejo en la jornada final de la fase de grupos. El equipo ‘celeste’ deberá vencer como visitante a Cerro Porteño, club que ya aseguró su clasificación a octavos de final.

Sin embargo, el triunfo en Paraguay no será suficiente para el cuadro del Rímac. Además de ganar fuera de casa, el elenco que comanda Zé Ricardo necesitará que Palmeiras pierda ante Junior de Barranquilla en Brasil para mantener opciones de clasificación.

Universitario y Sporting Cristal tienen chances de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Universitario y Sporting Cristal tienen chances de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Prensa clubes

Última fecha decisiva en la Copa Libertadores

La última jornada de la fase de grupos definirá a los siete equipos restantes que avanzarán a octavos de final, así como a los clubes que pasarán a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

Con varios grupos todavía abiertos y diferencias mínimas en la tabla, la definición de la Copa Libertadores 2026 promete una jornada decisiva para los equipos que aún sueñan con seguir en carrera por el título continental.

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