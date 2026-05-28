Elecciones 2026: JNE fiscaliza despliegue de material electoral para segunda vuelta en medio de disturbios sociales

Miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisan el cargamento de material electoral en un camión para la segunda vuelta de las elecciones en Perú. (JNE)

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) encabezó la fiscalización del inicio del despliegue de material electoral desde los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lurín, marcando el arranque de la distribución hacia las regiones para la segunda vuelta presidencial prevista el 7 de junio.

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, resaltó la importancia de esta acción conjunta con la ONPE para dar transparencia y asegurar la llegada oportuna de las ánforas, actas y cédulas de sufragio.

La jornada de supervisión incluyó la revisión de los precintos de seguridad, el resguardo policial de las unidades encargadas y la participación de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales.

El JNE desplegará más de 25 mil fiscalizadores en todo el país y reforzará la vigilancia con equipos de contingencia que trabajarán las 24 horas. “Vamos a hacer el mayor despliegue para garantizar que miles de peruanos puedan votar tranquilamente este 7 de junio”, señaló Burneo durante la verificación.

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La fiscalización también abarcó el material destinado a los peruanos residentes en el extranjero, en respuesta a la demanda de transparencia y control en cada etapa del proceso electoral.

El JNE exhortó a los responsables de locales de votación públicos y privados a facilitar los espacios para evitar retrasos y pidió al Gobierno asegurar la seguridad del traslado en todo el territorio.

Manifestantes del paro agrario nacional bloquean una carretera con ramas y fuego, deteniendo el tráfico de camiones en una de las vías afectadas en el norte de Perú. (Norte Sostenible)

Logística electoral frente a bloqueos y disturbios sociales

El despliegue del material electoral enfrenta el desafío de los disturbios sociales, en especial por los bloqueos ocasionados por el paro agrario en distintas regiones.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, advirtió que la circulación de los camiones con material podría verse afectada, por lo que solicitó la intervención del Gobierno central para garantizar rutas libres y seguras.

El operativo de distribución se inició el viernes 29 de mayo a las 10:00 p.m., estableciendo una ventana de 15 horas para que el material llegue a los locales antes de la 1:00 p.m. del sábado.

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La meta es evitar entregas de último minuto y permitir la instalación anticipada de las ánforas y documentos, así como el acantonamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP)en los centros de votación.

La ONPE también invocó a las instituciones educativas privadas a entregar las instalaciones desde el viernes en la noche, con el objetivo de facilitar la logística y permitir el ingreso temprano de miembros de mesa, personeros, prensa y fiscalizadores.

“El plan es abrir las puertas de los locales a las seis de la mañana para que todo esté listo desde la primera hora”, afirmó Pachas en declaraciones a Canal N.

El despliegue de material, la seguridad en las rutas y la colaboración entre entidades públicas y privadas se presentan como piezas fundamentales para garantizar que el proceso electoral se desarrolle sin inconvenientes.

Participación ciudadana

El JNE y la ONPE insisten en la importancia de la participación ciudadana y la vigilancia permanente durante la segunda vuelta.

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Se supervisarán el cierre de campaña, el funcionamiento de los locales, el conteo de votos y el repliegue del material electoral, en un contexto donde la seguridad y la transparencia resultan claves.

Por último, el JNE convocó a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas y aseguró que se extreman las medidas para que el material electoral llegue a todos los rincones del país, a pesar del contexto de protestas y bloqueos.