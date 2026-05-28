Perú

Elecciones 2026: JNE fiscaliza despliegue de material electoral para segunda vuelta en medio de disturbios sociales

El Jurado Nacional de Elecciones supervisa el traslado de material electoral a todo el país para la segunda vuelta del 7 de junio, mientras protestas y bloqueos agrarios desafían la logística y la seguridad del proceso

Guardar
Google icon
Varias personas con chalecos de ONPE y JNE cargan cajas de material electoral en un camión morado y blanco. Un hombre mira hacia arriba en primer plano
Miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisan el cargamento de material electoral en un camión para la segunda vuelta de las elecciones en Perú. (JNE)

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) encabezó la fiscalización del inicio del despliegue de material electoral desde los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lurín, marcando el arranque de la distribución hacia las regiones para la segunda vuelta presidencial prevista el 7 de junio. 

El presidente del JNERoberto Burneo Bermejo, resaltó la importancia de esta acción conjunta con la ONPE para dar transparencia y asegurar la llegada oportuna de las ánforas, actas y cédulas de sufragio.

La jornada de supervisión incluyó la revisión de los precintos de seguridad, el resguardo policial de las unidades encargadas y la participación de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales.

El JNE desplegará más de 25 mil fiscalizadores en todo el país y reforzará la vigilancia con equipos de contingencia que trabajarán las 24 horas. “Vamos a hacer el mayor despliegue para garantizar que miles de peruanos puedan votar tranquilamente este 7 de junio”, señaló Burneo durante la verificación.

PUBLICIDAD

La fiscalización también abarcó el material destinado a los peruanos residentes en el extranjero, en respuesta a la demanda de transparencia y control en cada etapa del proceso electoral.

El JNE exhortó a los responsables de locales de votación públicos y privados a facilitar los espacios para evitar retrasos y pidió al Gobierno asegurar la seguridad del traslado en todo el territorio.

Vista de una carretera bloqueada por ramas en llamas y humo denso, con varios camiones y personas detenidos en el asfalto bajo un cielo claro
Manifestantes del paro agrario nacional bloquean una carretera con ramas y fuego, deteniendo el tráfico de camiones en una de las vías afectadas en el norte de Perú. (Norte Sostenible)

Logística electoral frente a bloqueos y disturbios sociales

El despliegue del material electoral enfrenta el desafío de los disturbios sociales, en especial por los bloqueos ocasionados por el paro agrario en distintas regiones.

El jefe interino de la ONPEBernardo Pachas, advirtió que la circulación de los camiones con material podría verse afectada, por lo que solicitó la intervención del Gobierno central para garantizar rutas libres y seguras.

El operativo de distribución se inició el viernes 29 de mayo a las 10:00 p.m., estableciendo una ventana de 15 horas para que el material llegue a los locales antes de la 1:00 p.m. del sábado.

PUBLICIDAD

La meta es evitar entregas de último minuto y permitir la instalación anticipada de las ánforas y documentos, así como el acantonamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP)en los centros de votación.

La ONPE también invocó a las instituciones educativas privadas a entregar las instalaciones desde el viernes en la noche, con el objetivo de facilitar la logística y permitir el ingreso temprano de miembros de mesa, personeros, prensa y fiscalizadores.

“El plan es abrir las puertas de los locales a las seis de la mañana para que todo esté listo desde la primera hora”, afirmó Pachas en declaraciones a Canal N.

El despliegue de material, la seguridad en las rutas y la colaboración entre entidades públicas y privadas se presentan como piezas fundamentales para garantizar que el proceso electoral se desarrolle sin inconvenientes.

Participación ciudadana

El JNE y la ONPE insisten en la importancia de la participación ciudadana y la vigilancia permanente durante la segunda vuelta.

Se supervisarán el cierre de campaña, el funcionamiento de los locales, el conteo de votos y el repliegue del material electoral, en un contexto donde la seguridad y la transparencia resultan claves.

Por último, el JNE convocó a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas y aseguró que se extreman las medidas para que el material electoral llegue a todos los rincones del país, a pesar del contexto de protestas y bloqueos.

Temas Relacionados

JNEElecciones 2026Segunda vueltaONPEperu-politica

Más Noticias

Murió Miguel Portanova, la entrañable voz olímpica del vóley peruano, a los 84 años

El deporte nacional se encuentra sumido en un inmenso luto al perder a su cronista y relator más connotado. Marcó una época gloriosa siendo el narrador principal del vóley local

Murió Miguel Portanova, la entrañable voz olímpica del vóley peruano, a los 84 años

Brian Rullan tras exigir acelerar divorcio a Laura Spoya: “Que firme para salir con mujeres, ella perdió mi respeto hace mucho”

El empresario mexicano se pronunció luego de que la exMiss Perú confirmara sus salidas con Sebastián Gálvez, conocido como su ‘colágeno’

Brian Rullan tras exigir acelerar divorcio a Laura Spoya: “Que firme para salir con mujeres, ella perdió mi respeto hace mucho”

Magaly Medina recuerda lío legal con Nadeska Widausky tras detención de Interpol: “Nunca tuve que pagarle un real”

La conductora de Magaly TV La Firme recordó el proceso judicial que enfrentó con Nadeska Widausky tras conocerse su reciente detención en un operativo coordinado con Interpol

Magaly Medina recuerda lío legal con Nadeska Widausky tras detención de Interpol: “Nunca tuve que pagarle un real”

Rosángela Espinoza anuncia acciones legales contra Christian Cueva: “Es hora de poner mano dura, voy a ir hasta las últimas”

La influencer confirmó que ya envió una carta notarial y advirtió que llegará ‘hasta las últimas’ para detener las especulaciones sobre su vida privada. La modelo se cansó de los rumores sobre su supuesto affaire con el futbolista

Rosángela Espinoza anuncia acciones legales contra Christian Cueva: “Es hora de poner mano dura, voy a ir hasta las últimas”

Día Internacional de la Hamburguesa: historia debatida y un fenómeno global entre tradición y mercado

La consolidación de esta efeméride ilustra cómo la migración, la adaptación cultural y las estrategias comerciales convirtieron a la hamburguesa en un símbolo transversal arraigado en calendarios de numerosos países

Día Internacional de la Hamburguesa: historia debatida y un fenómeno global entre tradición y mercado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

Gobierno de José Balcázar oficializa compra de 31 mil pistolas a FAME por US$3 millones, pese a objeciones del Congreso

Fuerza Popular sobre denuncia de Juntos por el Perú por presunto complot contra Pedro Castillo: “Ridícula juridicamente”

Elecciones 2026: ¿Cuántos días faltan para la segunda vuelta en Perú?

Luz Pacheco explica por qué renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional y descarta problemas de salud

ENTRETENIMIENTO

Brian Rullan tras exigir acelerar divorcio a Laura Spoya: “Que firme para salir con mujeres, ella perdió mi respeto hace mucho”

Brian Rullan tras exigir acelerar divorcio a Laura Spoya: “Que firme para salir con mujeres, ella perdió mi respeto hace mucho”

Magaly Medina recuerda lío legal con Nadeska Widausky tras detención de Interpol: “Nunca tuve que pagarle un real”

Rosángela Espinoza anuncia acciones legales contra Christian Cueva: “Es hora de poner mano dura, voy a ir hasta las últimas”

Mario Irivarren sorprende al mostrarse cariñoso con la amiga con la que fue vinculado años atrás: “Hay que normalizar las muestras de afecto”

Caso Nadeska Widausky: Poder Judicial dicta nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición a Bélgica

DEPORTES

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Sudamericana 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Sudamericana 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Murió Miguel Portanova, la entrañable voz olímpica del vóley peruano, a los 84 años

Alianza Lima se despide de la joven armadora Doris Manco, campeona de la Liga Peruana de Vóley: “Las puertas siempre abiertas para ti”

La decisión que tomó Gianluca Lapadula con relación a su futuro: ¿seguirá en Italia o llega a la Liga 1?

FC Cajamarca presenta una cantidad considerable de ausencias para el duelo contra Alianza Lima por cierre de Liga 1 2026