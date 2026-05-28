Gobierno de José Balcázar oficializa compra de 31 mil pistolas a FAME por US$3 millones, pese a objeciones del Congreso

El Ministerio del Interior oficializó la compra de 31,045 pistolas calibre 9x19 mm para la Policía Nacional, por un monto de 3 millones de dólares, a través de FAME.

El Ministerio del Interior oficializó este martes la adquisición de 31,045 pistolas de puño calibre 9x19 mm para la Policía Nacional (PNP), mediante una operación bajo la modalidad de encargo con la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME).

La resolución, firmada por el ministro del Interior, José Zapata, establece las condiciones contractuales y delega la formalización al Director General de la Oficina General de Administración y Finanzas.

La operación tiene un valor aproximado de 3 millones de dólares, financiados con recursos del Fondo para la Defensa. El cronograma de entrega contempla un plazo de 2,5 meses para las primeras 1,500 pistolas, hasta completar el total solicitado. El pago se realizará de forma adelantada contra una carta fianza como garantía.

Las pistolas deberán superar pruebas de aceptación en fábrica, bajo protocolo y con la presencia de un comité acreditado por el portafolio, además de pruebas de conformidad en territorio nacional a cargo de la PNP. El contrato exige una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 10% del monto total y contempla penalidades por mora conforme a la ley.

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El acuerdo incluye equipamiento adicional: mil miras ópticas réflex de punto rojo Mepro 21, mil cargadores adicionales de 17 cartuchos, mil fundas para pistolas JERICHO RPSL, capacitación para usuarios y armeros tanto en Perú como en Israel, e instalación de un centro de mantenimiento técnico para inspecciones, diagnóstico, limpieza, calibración y reparación de las pistolas con herramientas y protocolos especializados.

El contrato exige pruebas de aceptación en fábrica, garantía de fiel cumplimiento del 10% y penalidades según ley, además de pagos adelantados respaldados por carta fianza

Se suman repuestos para pistolas JERICHO RPSL valorados en 500,000 dólares, cincuenta manuales impresos y uno digital para mantenimiento avanzado, cincuenta USB con videos instructivos y cincuenta láminas técnicas que muestran el arma completa y el desmontaje con la nomenclatura de las piezas.

La adquisición se formalizó a pesar de que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, había cuestionado al ministro por encargar la compra a una empresa estatal tras la anulación del proceso de licitación internacional iniciado en 2025.

En un oficio dirigido a Zapata, al que accedió Infobae Perú, el legislador fujimorista recordó que la contratación internacional fue anulada debido a “irregularidades” detectadas en la Oficina General de Administración y Finanzas, por lo que el proceso regresó a la etapa de requerimiento y se ordenó una investigación de responsabilidades.

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La adquisición incluye miras ópticas, cargadores, fundas, repuestos y capacitación para usuarios y armeros tanto en Perú como en Israel, junto a la instalación de un centro de mantenimiento técnico

Refirió que, en el proceso original, la empresa Israel Weapon Industries (IWI) ofertó el modelo a 949 dólares por unidad, con entrega en 99 días y mantenimiento gratuito para las primeras 1.000 unidades. “¿Por qué no se decidió contratar a IWI en el proceso de contratación internacional?”, preguntó al solicitar aclarar si existieron ofertas con mejores condiciones.

El congresista indicó que esta propuesta presentada a FAME bajo la modalidad por encargo incrementa el costo por unidad y extiende el plazo de entrega a 24 meses. “Aceptar un plazo de dos años para recibir pistolas es una negligencia que afectará la capacidad operativa de la PNP”, afirmó.

También cuestionó la decisión de elegir un proveedor no domiciliado en el país, pese a que la normativa obliga a priorizar la contratación directa con fabricantes extranjeros. “El Ministerio del Interior no está obligado a contratar con FAME si esta no cumple con los requisitos técnicos o si sus condiciones son desventajosas”, sostuvo.

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