“Hay que vivir al máximo, nada te llevas”: Natalia Salas compartió su testimonio de lucha contra el cáncer

En el programa 'La Verdad a Prueba', la presentadora Andrea Llosa dialoga con la invitada Natalia Salas donde 'cuenta todo'.

La actriz peruana, Natalia Salas, se ha consolidado como un ejemplo de fortaleza en el Día de la Madre, al compartir públicamente su experiencia de lucha contra el cáncer de mama metastásico y destaca la importancia de mantener viva la esperanza. Según relató en el programa de televisión La Verdad a Prueba de Andrea Llosa, pese al diagnóstico y al tratamiento, nunca interrumpió su carrera ni dejó de lado su rol como madre. “Hay que vivir al máximo, nada te llevas”, afirmó la artista, resumiendo en esa frase el espíritu con el que enfrenta cada etapa de su vida.

Primera batalla

En septiembre de 2022, Natalia Salas fue sometida a una mastectomía completa. De acuerdo con el testimonio recogido por La Verdad a Prueba, la actriz experimentó una recuperación rápida y regresó poco después a sus actividades profesionales. El año pasado, mientras participaba en una novela, recibió la noticia de una metástasis en una vértebra. Frente a la adversidad, Salas sostuvo que eligió no detenerse y continuó con sus compromisos laborales, manteniendo un tratamiento médico estricto.

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En la entrevista, Salas subrayó que los momentos más valiosos han surgido de metas cotidianas que antes consideraba menores. “El cáncer me enseñó la importancia que todos los días hay sueños por cumplir, como bailar marinera”, señaló en televisión, refiriéndose a su pasión por la danza tradicional peruana. Esta reflexión pone de relieve el valor que la actriz otorga a las pequeñas victorias diarias y a la búsqueda de nuevos objetivos, sin importar las circunstancias.

Natalia Salas revela que se someterá a una nueva cirugía por el cáncer antes de fin de año: “Voy a quitarme los ovarios y las trompas”.

Heroína de su propia historia

Natalia Salas manifestó que rechaza el papel de víctima y prefiere definirse como la heroína de su propia historia. “Prefiero ser la heroína de mi propia historia y no la víctima”, expresó en diálogo con Andrea Llosa, insistiendo en que la actitud con la que se enfrenta la enfermedad marca la diferencia. La actriz reconoció que el camino no ha sido sencillo, pero sostuvo que la maternidad y el deseo de cumplir sus sueños le otorgan una motivación constante.

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Natalia Salas fue clara en señalar que una meta que no había hecho era la de casarse con su actual esposo Sergio Coloma con quien tiene un hijo de 5 años de nombre Leandro. Ella rescató cada momento vivido donde alegó que pese a tomar pastillas fuertes para combatir las células cancerígenas, se da tiempo para jugar con su pequeño hijo y darle siempre la lección de que: “Mamá no está enferma y que todo pasará”. Es así que, para Salas Zuazo, cumplir metas personales y profesionales es una forma de ratificar su compromiso con la vida, con su esposo y con su hijo.

Sergio Coloma sorprendió a Natalia Salas al escribirle una canción y cantarla en su matrimonio

La actriz compartió uno de los episodios más significativos de su proceso: el momento en que tocó la campana tras su primera victoria médica. Este gesto, habitual entre quienes concluyen una etapa de tratamiento oncológico, simboliza para ella la superación y el inicio de una nueva fase. “Ese día sentí que todo mi esfuerzo tenía sentido”, relató en el programa, en referencia a la importancia emocional de ese episodio.

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La artista sostuvo que la maternidad le ha dado impulso para no abandonar sus aspiraciones y que, pese a las dificultades, ha aprendido a valorar cada jornada.

Actriz Natalia Salas encarnó un singular papel en la telenovela ‘Eres mi bien’ pero lo dejó tras recaída de cáncer. Infobae Perú / Captura: IG

La importancia del apoyo familiar

Natalia Salas también abordó el impacto de la enfermedad en su entorno cercano. Según detalló en La Verdad a Prueba, el apoyo de su familia y de sus colegas resultó fundamental para sobrellevar las etapas más complejas del tratamiento. La actriz agradeció las muestras de solidaridad recibidas y remarcó que la red de apoyo es clave para quienes atraviesan situaciones similares.

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En la actualidad, Natalia Salas continúa bajo tratamiento médico, pero no ha dejado de involucrarse en nuevos proyectos. De acuerdo con la producción de La Verdad a Prueba, la artista mantiene una agenda activa y participa en iniciativas vinculadas al arte y la concientización sobre el cáncer. El mensaje que transmite se basa en la idea de que cada día ofrece una oportunidad para crecer, aprender y compartir con los seres queridos.

Natalia Salas da el “sí, acepto” a Sergio Coloma y comparte tiernas fotos de su boda. Infobae Perú / Captura TV - IG

La historia de Natalia Salas se inscribe en la conmemoración del Día de la Madre como un ejemplo de determinación y coraje. Su testimonio expone las dificultades de enfrentar una enfermedad grave sin renunciar a los sueños ni a la vida cotidiana. El relato compartido en La Verdad a Prueba invita a reflexionar sobre la importancia de valorar las pequeñas alegrías y de mantener la esperanza, aun cuando el horizonte aparece incierto.

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De esta manera, la actriz peruana reafirma su compromiso con la vida y con la maternidad, inspirando a otras mujeres a enfrentar sus propios desafíos con entereza. “Hay que vivir al máximo, nada te llevas”, concluye Natalia Salas, una frase que resume la filosofía con la que transita este periodo y que resuena especialmente en una fecha dedicada a reconocer la entrega de las madres.