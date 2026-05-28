La reacción de Nadeska Widausky ante la prisión preventiva: su defensa anuncia apelación tras la audiencia judicial

El juez Adolfo Farfán Calderón dispuso la detención de la influencer por solicitud de la justicia belga. La defensa insistió en la inocencia de Widausky y recalcó que los plazos para apelar corren desde la notificación oficial. Justicia TV

El 27 de mayo de 2026, Nadeska Widausky Gallo compareció ante el Poder Judicial en Lima para la audiencia donde se resolvió dictar nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición a Bélgica. El proceso, seguido por el juez Adolfo Farfán Calderón, concluyó con una resolución que autoriza su reclusión mientras se tramita el pedido internacional de las autoridades belgas, que la acusan de formar parte de una red de trata de personas y explotación sexual.

La sesión judicial se desarrolló con la participación de la representante del Ministerio Público, la defensa técnica y la propia investigada. El juez notificó a todas las partes sobre la resolución y recalcó la importancia de que cada una pueda ejercer su derecho constitucional a impugnar la medida.

Caso Nadeska Widausky: dictan prisión preventiva y la defensa advierte que impugnará la resolución. Justicia TV

Defensa apelará resolución

La fiscal del caso expresó su conformidad inmediata con la decisión, avalando el fallo del tribunal. Al ser consultado directamente, el abogado defensor Julio Gago expresó su intención de presentar recurso. “¿Va a interponer o no va a interponer recurso de apelación?”, insistió el magistrado ante la duda inicial del letrado.

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El abogado de Nadeska Widausky respondió con claridad: “Sí, señor magistrado, interponemos recurso de apelación y fundamentaremos dentro del plazo que regula el artículo 521 A, inciso 4 del Código Procesal Penal”. Así quedó formalizada la apelación en la propia audiencia, conforme establece el procedimiento penal.

El juez Adolfo Farfán Calderón dejó constancia de la presentación del recurso y concedió el plazo legal para su fundamentación. “Téngase por interpuesto el pedido de la defensa técnica, y conforme la norma procesal y adjetiva vigente otórgese el plazo de ley para que proceda a la fundamentación del mismo bajo apercibimiento, en caso de que no lo haga dentro de dicho plazo, de declararse improcedente la presente apelación”, resolvió.

Además, dispuso que se notifique a las partes con copia de audio, video, la resolución y el acta, que se adjuntarán para conocimiento en sus casillas procesales. La especialista del juzgado quedó encargada de certificar la entrega y de iniciar el cómputo del plazo para la apelación.

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Nadeska Widausky aseguró que no tiene motivos para hacer daño a alguien por dinero.

La reacción de Nadeska

Esto ocurrió bajo la atenta mirada de Nadeska Widausky, quien procesaba el alcance de la decisión judicial. Al ser consultada directamente por el juez, la modelo confirmó su acuerdo con la estrategia adoptada por su defensa. “Sí, sí estoy conforme”, respondió ante la sala, respaldando la decisión de apelar la prisión preventiva.

Culminadas las formalidades, el juez anunció el cierre del audio y video y la continuación de los trámites administrativos, dejando constancia de que todos los documentos serán remitidos a las partes y a las instancias internacionales involucradas en el proceso de extradición.

El Poder Judicial de Perú dictó nueve meses de prisión preventiva para Nadeska Widausky con fines de extradición a Bélgica por trata de personas.

La decisión judicial supone que Nadeska Widausky permanecerá bajo custodia mientras se resuelve el pedido de extradición solicitado por la justicia belga, que la sindica como parte de una red transnacional dedicada a la trata de personas. El proceso penal seguirá su curso con la apelación presentada por su defensa, que busca revocar la medida restrictiva de libertad dictada en primera instancia.

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El caso, que ha generado atención mediática y debate público, continuará ahora en la instancia superior, donde el tribunal deberá evaluar los argumentos de la defensa y los fundamentos de la resolución. Mientras tanto, la modelo permanece recluida en un establecimiento penitenciario, a la espera de la respuesta judicial a su recurso. El desarrollo de la apelación y la evolución del proceso de extradición serán decisivos para el futuro inmediato de Nadeska Widausky, cuya defensa insiste en su inocencia y en la necesidad de respetar sus derechos procesales.

Nadeska Widausky enfrentará este miércoles 27 de mayo una audiencia decisiva, definirán si continúa bajo prisión preventiva. Justicia TV