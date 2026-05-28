Shirley Arica renuncia en vivo a ‘La granja VIP’ tras polémico comentario de Paul Michael: “No quiero seguir acá”

Shirley Arica renuncia en vivo a ‘La granja VIP’ tras comentario de Paul Michael. Panamericana TV

Un episodio de alta tensión marcó la más reciente edición de ‘La granja VIP Perú’, donde Shirley Arica anunció su renuncia definitiva al reality durante la transmisión en vivo. La decisión de la popular chica reality se produjo luego de un enfrentamiento con Paul Michael, quien lanzó un comentario que la afectó profundamente y la llevó a priorizar su salud mental por encima de su permanencia en el programa.

El incidente ocurrió durante un careo realizado el 27 de mayo, en el que Shirley Arica y Paul Michael protagonizaron una discusión subida de tono frente a sus compañeros y los conductores. Al finalizar el intercambio, la pareja de Pamela López dirigió a la modelo una frase que encendió la polémica. “¿Sigue tomando tus pastillas?”, comentó el cantante, lo que provocó una inmediata reacción de indignación en Shirley Arica.

Impactada por el comentario, Arica se apartó del set y, tras una breve conversación con la conductora Ethel Pozo, dejó en claro que no soportaría más faltas de respeto en el programa. Tras unos minutos, Shirley regresó para comunicar oficialmente su decisión de abandonar el reality en presencia de todos los participantes y del equipo de producción.

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“Resumido, porque la televisión es corta, yo no voy a permitir otra falta de respeto más. Ya me han dicho mucho, ahora que el tema de las pastillas. Simplemente, yo llego hasta acá, renuncio, no voy a seguir en el reality, es mi último día”, declaró Arica, quien resaltó que su bienestar emocional debe estar por encima de cualquier compromiso televisivo.

“Por contrato me puedo ir, así que muchas gracias por la oportunidad. Pero mi salud mental es primero, mi tranquilidad también, y no quiero compartir la casa con gente así”, añadió, reafirmando su postura antes de retirarse nuevamente del set.

La reacción de Shirley generó sorpresa y preocupación entre sus compañeros, quienes presenciaron su salida en medio de un ambiente de desconcierto. Paul Michael intentó disculparse por su comentario, pero la exmodelo sostuvo que ya había llegado a su límite y que no iba a tolerar más situaciones similares. “Sí, pero es que yo ya tomé una decisión, no tengo nada que pensar… me gustaría poder retirarme y, no sé, irme. O sea, no quiero seguir acá”, reiteró ante las cámaras, mostrando determinación en su elección de abandonar el programa.

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No acepta disculpas de Paul Michael

El conductor Adolfo Aguilar intervino para intentar persuadirla de reconsiderar su postura, sugiriendo que si Paul Michael ofrecía una disculpa podría haber espacio para el diálogo. “Bueno, yo particularmente diría que si él tomara la posición de disculparse”, comentó Aguilar mientras buscaba mediar y calmar los ánimos en el set. Sin embargo, la contundencia de Shirley Arica dejó claro que su decisión era irreversible.

No es la primera vez que Paul Michael se enfrenta a los integrantes de ‘La Granja VIP’. YouTube

El episodio de la renuncia de Arica no solo tuvo repercusión en la dinámica interna del programa, sino que también generó numerosas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre lo ocurrido y expresaron solidaridad con la modelo.

Mientras tanto, la producción de ‘La granja VIP Perú’ deberá afrontar este nuevo desafío donde una de sus figuras más reconocidas pidió salir de la competencia. Adolfo Aguilar dejó en claro que no es una decisión que él debe resolver como conductor, por lo que la invitó a conversar con la producción. “¿Con quién hay que conversar?“, preguntó Shirley bastante decidida.

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