Perú

Transportistas anuncian nuevo paro indefinido el 2 de junio por inseguridad y precios de combustible

A la protesta se suman integrantes del transporte de carga, urbano e interprovincial, según pronunciamiento conjunto. Trabajadores afirman que necesitan un subsidio temporal por dos meses para mantener sus operaciones

Guardar
Google icon
Etuchisa es una de las marcas que acatará el paro de transportistas. | Fotocomposición: Infobae Perú
Etuchisa es una de las marcas que acatará el paro de transportistas. | Fotocomposición: Infobae Perú

Diversos gremios de trabajadores de transporte anunciaron que acatarán un paro indefinido de sus actividades el próximo 2 de junio en una medida de fuerza provocada, según sus representantes, por el incumplimiento de promesas por parte del Ejecutivo respecto a medidas para enfrentar la crisis de inseguridad que azota a este sector.

La convocatoria a la protesta fue anunciada en conferencia de prensa por el vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, quien afirmó que el reclamo se produce porque los integrantes del sector de transporte -entre los que se encuentra la carga pesada, urbano e interprovincial- consideran que sus reuniones con autoridades del Ejecutivo no han tenido resultados.

PUBLICIDAD

Ojeda sostuvo que hasta el momento no se han emitido los decretos supremos que se acordaron luego de las reuniones del pasado 14 y 15 de abril con delegados del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Osinergmin y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Imagen V2PZR5FJHNGENBUM5GEHA5L67Q

La presión económica apareció como uno de los ejes del conflicto. Según explicó Giovanni Diez, representante de los transportistas de carga pesada, alrededor del 90% de las 245 mil empresas de transporte de carga del país usa diésel y que el precio de ese tipo de combustible aumentó cerca de 70 %.

PUBLICIDAD

Los dirigentes sostuvieron que la protesta del próximo 2 de junio abarcará a transportistas urbanos de Lima y Callao, empresas interprovinciales y servicios de carga pesada en todo el país.

El alza del diésel concentra el reclamo de la carga pesada

Diez describió el impacto del combustible como un problema operativo directo para el transporte de mercancías. “El costo operativo prácticamente se traduce en combustible. El transporte ya no puede aguantar más”, afirmó el representante en conferencia de prensa.

Multitud de personas camina por una avenida con autobuses detenidos; una mano llena combustible en una gasolinera con precios a la vista
Alza de combustible genera aumento de pasajes en el transporte público y transportistas anuncian paro (Andina)

El vocero del transporte urbano agregó que los gremios habían pedido al Gobierno un subsidio temporal de S/ 4 por galón durante 2 meses consecutivos. Según afirmó ante Canal N, ese punto quedó registrado en el acta de una de sus reuniones, pero hasta el momento no se ha cumplido. “A pesar de haberse firmado el acta, hasta finales de mayo no tenemos ninguna respuesta”, afirmó.

Crisis de inseguridad y menos conductores

Héctor Vargas, presidente de empresas de transporte urbano de Lima y Callao, también indicó que uno de los problemas a los que se enfrenta el sector es la incidencia de crímenes vinculados a actos como extorsión y sicariato, lo que ha causado víctimas mortales, sino que varios conductores dejaron el país en busca de condiciones de trabajo más seguras.

Ante Canal N, afirmó que desde 2024 las empresas registran una fuerte reducción de choferes a raíz de las amenazas y hechos de violencia que azotan a los trabajadores del transporte.

Vargas describió el deterioro de la operación diaria con una cifra de capacidad utilizada. “Muchos conductores se están saliendo del mercado por miedo. Hoy las empresas operan apenas al 30% o 40% de su capacidad”, dijo.

Temas Relacionados

Paro de transportistasInseguridad CiudadanaExtorsiónSicariatoperu-noticias

Más Noticias

Nadeska Widausky y su versión sobre Gerald Oropeza en ‘El Valor de la Verdad’: entre rumores y aclaraciones

La modelo aseguró que nunca conoció personalmente al ‘Tony Montana peruano’ y explicó cómo la coincidencia de fechas y el ambiente mediático la llevaron a ser injustamente vinculada con el caso Oropeza

Nadeska Widausky y su versión sobre Gerald Oropeza en ‘El Valor de la Verdad’: entre rumores y aclaraciones

Oportunidad histórica: casi el 12% de las reservas de cobre en el mundo están en Perú

La creciente demanda de minerales críticos por la transición energética y el avance tecnológico coloca al país en una posición estratégica para atraer inversiones y fortalecer su desarrollo económico

Oportunidad histórica: casi el 12% de las reservas de cobre en el mundo están en Perú

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Los ‘cremas’ están obligados a ganar para clasificar a los octavos de final del certamen Conmebol. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Detienen a Nadeska Widausky en un operativo de Interpol tras una orden internacional de Bélgica por presunto proxenetismo

La figura mediática vuelve a estar en el centro de la controversia tras su detención, en medio de investigaciones que la vinculan al caso Oropeza

Detienen a Nadeska Widausky en un operativo de Interpol tras una orden internacional de Bélgica por presunto proxenetismo

Universitario apuesta por la experiencia y liderazgo de Karla Ortiz: renovó con las ‘Pumas’ para la próxima temporada

A través de sus redes sociales, el club ‘crema’ confirmó que la atacante de 34 años continuará en el equipo para disputar la campaña 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley

Universitario apuesta por la experiencia y liderazgo de Karla Ortiz: renovó con las ‘Pumas’ para la próxima temporada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez considera “excesivo” que Antauro Humala se atribuya la mitad de sus votos: “Son opiniones”

Roberto Sánchez considera “excesivo” que Antauro Humala se atribuya la mitad de sus votos: “Son opiniones”

JNJ busca suspender al juez Richard Concepción Carhuancho por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán: “Se dieron cuenta que empezaron a perder las elecciones”

Fernando Rospigliosi maltrata a periodista que le recordó que Keiko Fujimori “vivía con plata de Montesinos”

Guillermo Bermejo seguirá en prisión: PJ rechaza suspender su condena por afiliación terrorista

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky y su versión sobre Gerald Oropeza en ‘El Valor de la Verdad’: entre rumores y aclaraciones

Nadeska Widausky y su versión sobre Gerald Oropeza en ‘El Valor de la Verdad’: entre rumores y aclaraciones

Detienen a Nadeska Widausky en un operativo de Interpol tras una orden internacional de Bélgica por presunto proxenetismo

Así fue la entrevista de Suheyn Cipriani en el MGI All Stars: habló de sus hijos, sus retos y por qué quiere ganar

¿Quién es Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol?

Melanie Martínez responde fuerte a Christian Domínguez: “Tú te vas a casar con la que se quedó con las migajas”

DEPORTES

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Universitario apuesta por la experiencia y liderazgo de Karla Ortiz: renovó con las ‘Pumas’ para la próxima temporada

Ignacio Buse debuta en dobles de Roland Garros 2026 junto al estadounidense Mac Kiger: día, hora y canal TV del partido

Bassco Soyer, a un paso de la consagración en la Liga Revelação: Gil Vicente superó 2-1 a CD Santa Clara en la primera final

Canal TV para ver los partidos de la selección peruana de vóley sub 17 en Copa Panamericana 2026