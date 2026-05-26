Transportistas anuncian nuevo paro indefinido el 2 de junio por inseguridad y precios de combustible

Etuchisa es una de las marcas que acatará el paro de transportistas. | Fotocomposición: Infobae Perú

Diversos gremios de trabajadores de transporte anunciaron que acatarán un paro indefinido de sus actividades el próximo 2 de junio en una medida de fuerza provocada, según sus representantes, por el incumplimiento de promesas por parte del Ejecutivo respecto a medidas para enfrentar la crisis de inseguridad que azota a este sector.

La convocatoria a la protesta fue anunciada en conferencia de prensa por el vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, quien afirmó que el reclamo se produce porque los integrantes del sector de transporte -entre los que se encuentra la carga pesada, urbano e interprovincial- consideran que sus reuniones con autoridades del Ejecutivo no han tenido resultados.

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Ojeda sostuvo que hasta el momento no se han emitido los decretos supremos que se acordaron luego de las reuniones del pasado 14 y 15 de abril con delegados del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Osinergmin y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

La presión económica apareció como uno de los ejes del conflicto. Según explicó Giovanni Diez, representante de los transportistas de carga pesada, alrededor del 90% de las 245 mil empresas de transporte de carga del país usa diésel y que el precio de ese tipo de combustible aumentó cerca de 70 %.

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Los dirigentes sostuvieron que la protesta del próximo 2 de junio abarcará a transportistas urbanos de Lima y Callao, empresas interprovinciales y servicios de carga pesada en todo el país.

El alza del diésel concentra el reclamo de la carga pesada

Diez describió el impacto del combustible como un problema operativo directo para el transporte de mercancías. “El costo operativo prácticamente se traduce en combustible. El transporte ya no puede aguantar más”, afirmó el representante en conferencia de prensa.

Alza de combustible genera aumento de pasajes en el transporte público y transportistas anuncian paro (Andina)

El vocero del transporte urbano agregó que los gremios habían pedido al Gobierno un subsidio temporal de S/ 4 por galón durante 2 meses consecutivos. Según afirmó ante Canal N, ese punto quedó registrado en el acta de una de sus reuniones, pero hasta el momento no se ha cumplido. “A pesar de haberse firmado el acta, hasta finales de mayo no tenemos ninguna respuesta”, afirmó.

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Crisis de inseguridad y menos conductores

Héctor Vargas, presidente de empresas de transporte urbano de Lima y Callao, también indicó que uno de los problemas a los que se enfrenta el sector es la incidencia de crímenes vinculados a actos como extorsión y sicariato, lo que ha causado víctimas mortales, sino que varios conductores dejaron el país en busca de condiciones de trabajo más seguras.

Ante Canal N, afirmó que desde 2024 las empresas registran una fuerte reducción de choferes a raíz de las amenazas y hechos de violencia que azotan a los trabajadores del transporte.

Vargas describió el deterioro de la operación diaria con una cifra de capacidad utilizada. “Muchos conductores se están saliendo del mercado por miedo. Hoy las empresas operan apenas al 30% o 40% de su capacidad”, dijo.

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