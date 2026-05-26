Corte de agua para este jueves 28 de mayo por más de 10 horas: conoce cuáles son los lugares afectados

Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información reciente sobre las zonas impactadas - Créditos: Andina.

Sedapal informó que este jueves 28 de mayo se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de agua potable en diversas zonas de La Molina, San Martín de Porres, Santiago de Surco, Chorrillos y San Antonio de Huarochirí, como parte de labores de mantenimiento preventivo en la red.

La medida alcanzará viviendas y establecimientos comerciales, según la empresa, y apunta a preservar la calidad del servicio y sostener la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana.

De acuerdo con Sedapal, la intervención se enmarca en un programa de mejoras para fortalecer la infraestructura hídrica y reforzar la seguridad del suministro. Los trabajos se ejecutarán por etapas, por lo que el impacto variará entre sectores.

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En cada punto previamente notificado, el corte se extenderá durante varias horas, conforme al cronograma operativo. La entidad precisó que estas acciones buscan reducir riesgos de fallas en el sistema e incluyen revisiones técnicas y maniobras en componentes de la red que requieren detener momentáneamente el flujo para intervenir con seguridad.

El corte afectará a los vecinos de La Molina, San Martín de Porres, Santiago de Surco, Chorrillos y San Antonio de Huarochirí - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son los lugares afectados?

La Molina

Urb. Musa 3ra etapa

Coop. Vivienda Musa 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa

Asociación Piedra Viva

Urb. Sol de La Molina III etapa

Asociación Los Arbolitos

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Martín de Porres

A.H. Los Jazmines de Naranjal

APV. Los Nísperos

APV. Resid. Los Eucaliptos

APV. Resid. Monte Azul

APV. San Antonio

Asoc. Los Andes

Asoc. Brisas de Santa Rosa

Asoc. Monte de Los Olivos

Asoc. Ajigua

Asoc. Los Olivos Villa Resid.

Asoc. Papa Juan Pablo II

Asoc. Paraíso Florido 1ra y 2da etapa

Asoc. Los Pinos del Norte

Asoc. Urb. Los Alisos

Asoc. Propietarios Las Mercedes

Asoc. Resid. San Francisco

Asoc. Resid. Santa Rosa

Asoc. Sagrado Corazón de Jesús

Asoc. Santa Isabel

Asoc. Santa María del Valle

Asoc. Villa El Amauta

Asoc. Resid. Villa Santa Rosita

Asoc. Villa San Remo

Asoc. Virgen de las Nieves

Asoc. Viv. Los Jardines de Santa Rosa

Asoc. Viv. Paraíso Dorado

Coop. Huanaspampa

Coop. San Juan de Salinas 1ra, 2da y 3ra etapa

Coop. Virgen de Fátima

Urb. Los Jardines de Naranjal

Urb. Virgen del Rosario

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal ha programado un corte de agua para este 28 de mayo - Créditos: Andina.

Santiago de Surco

Urb. Villa Alegre

Urb. Los Jardines de Surco

Urb. Viñas de San Antonio

Urb. Santa Rosa de Surco

Urb. Santa Rosa de Surco 2da, 4ta y 5ta etapa

Urb. San Antonio de Surco

Urb. Fundo de San Antonio

Urb. Residencial Honor y Lealtad

C.R. Victoria 1ra y 2da etapa

C.R. Los Huertos de Surco

C.R. Dinastía de Surco

A.H. Los Viñedos

AP Ex Fundo San Antonio Lote 5

Cuadrante:

Jr. Alcides Vigo Hurtado

Av. Los Próceres

Av. Guardia Civil

Av. Alipio Ponce

Ca. Doña Nelly

Jr. Caballero de la Ley

Hora: 12 m - 11 p. m.

Chorrillos

Urb. La Campiña

Cuadrante:

Jr. Alcides Vigo Hurtado, av. Los Próceres, av. Guardia Civil, av. Alipio Ponce, calle Doña Nelly y jr. Caballero de la Ley

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Hora: 12 m - 11 p. m.

San Antonio de Huarochiri

Asoc. Los Portales de Basilio Auqui Anexo 08 - ECNC

A.H. Los Portales de Basilio Auqui

Av. 16 de Mayo

Av. Basilio Auqui N.° 2

Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.