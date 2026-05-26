Perú

Corte de agua para este jueves 28 de mayo por más de 10 horas: conoce cuáles son los lugares afectados

Las autoridades recomendaron a los vecinos de Lima mantenerse informados y adoptar medidas en sus hogares para disminuir el consumo de agua

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Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información reciente sobre las zonas impactadas - Créditos: Andina.

Sedapal informó que este jueves 28 de mayo se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de agua potable en diversas zonas de La Molina, San Martín de Porres, Santiago de Surco, Chorrillos y San Antonio de Huarochirí, como parte de labores de mantenimiento preventivo en la red.

La medida alcanzará viviendas y establecimientos comerciales, según la empresa, y apunta a preservar la calidad del servicio y sostener la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana.

De acuerdo con Sedapal, la intervención se enmarca en un programa de mejoras para fortalecer la infraestructura hídrica y reforzar la seguridad del suministro. Los trabajos se ejecutarán por etapas, por lo que el impacto variará entre sectores.

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En cada punto previamente notificado, el corte se extenderá durante varias horas, conforme al cronograma operativo. La entidad precisó que estas acciones buscan reducir riesgos de fallas en el sistema e incluyen revisiones técnicas y maniobras en componentes de la red que requieren detener momentáneamente el flujo para intervenir con seguridad.

El corte afectará a los vecinos de La Molina, San Martín de Porres, Santiago de Surco, Chorrillos y San Antonio de Huarochirí - Créditos: Magnific.
El corte afectará a los vecinos de La Molina, San Martín de Porres, Santiago de Surco, Chorrillos y San Antonio de Huarochirí - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son los lugares afectados?

La Molina

  • Urb. Musa 3ra etapa
  • Coop. Vivienda Musa 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa
  • Asociación Piedra Viva
  • Urb. Sol de La Molina III etapa
  • Asociación Los Arbolitos

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Martín de Porres

  • A.H. Los Jazmines de Naranjal
  • APV. Los Nísperos
  • APV. Resid. Los Eucaliptos
  • APV. Resid. Monte Azul
  • APV. San Antonio
  • Asoc. Los Andes
  • Asoc. Brisas de Santa Rosa
  • Asoc. Monte de Los Olivos
  • Asoc. Ajigua
  • Asoc. Los Olivos Villa Resid.
  • Asoc. Papa Juan Pablo II
  • Asoc. Paraíso Florido 1ra y 2da etapa
  • Asoc. Los Pinos del Norte
  • Asoc. Urb. Los Alisos
  • Asoc. Propietarios Las Mercedes
  • Asoc. Resid. San Francisco
  • Asoc. Resid. Santa Rosa
  • Asoc. Sagrado Corazón de Jesús
  • Asoc. Santa Isabel
  • Asoc. Santa María del Valle
  • Asoc. Villa El Amauta
  • Asoc. Resid. Villa Santa Rosita
  • Asoc. Villa San Remo
  • Asoc. Virgen de las Nieves
  • Asoc. Viv. Los Jardines de Santa Rosa
  • Asoc. Viv. Paraíso Dorado
  • Coop. Huanaspampa
  • Coop. San Juan de Salinas 1ra, 2da y 3ra etapa
  • Coop. Virgen de Fátima
  • Urb. Los Jardines de Naranjal
  • Urb. Virgen del Rosario

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal ha programado un corte de agua para este 28 de mayo - Créditos: Andina.
Sedapal ha programado un corte de agua para este 28 de mayo - Créditos: Andina.

Santiago de Surco

  • Urb. Villa Alegre
  • Urb. Los Jardines de Surco
  • Urb. Viñas de San Antonio
  • Urb. Santa Rosa de Surco
  • Urb. Santa Rosa de Surco 2da, 4ta y 5ta etapa
  • Urb. San Antonio de Surco
  • Urb. Fundo de San Antonio
  • Urb. Residencial Honor y Lealtad
  • C.R. Victoria 1ra y 2da etapa
  • C.R. Los Huertos de Surco
  • C.R. Dinastía de Surco
  • A.H. Los Viñedos
  • AP Ex Fundo San Antonio Lote 5

Cuadrante:

  • Jr. Alcides Vigo Hurtado
  • Av. Los Próceres
  • Av. Guardia Civil
  • Av. Alipio Ponce
  • Ca. Doña Nelly
  • Jr. Caballero de la Ley

Hora: 12 m - 11 p. m.

Chorrillos

Urb. La Campiña

Cuadrante:

Jr. Alcides Vigo Hurtado, av. Los Próceres, av. Guardia Civil, av. Alipio Ponce, calle Doña Nelly y jr. Caballero de la Ley

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Hora: 12 m - 11 p. m.

San Antonio de Huarochiri

  • Asoc. Los Portales de Basilio Auqui Anexo 08 - ECNC
  • A.H. Los Portales de Basilio Auqui
  • Av. 16 de Mayo
  • Av. Basilio Auqui N.° 2

Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.

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