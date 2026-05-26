Corte de agua para este jueves 28 de mayo por más de 10 horas: conoce cuáles son los lugares afectados

Sedapal informó que este jueves 28 de mayo se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de agua potable en diversas zonas de La Molina, San Martín de Porres, Santiago de Surco, Chorrillos y San Antonio de Huarochirí, como parte de labores de mantenimiento preventivo en la red.
La medida alcanzará viviendas y establecimientos comerciales, según la empresa, y apunta a preservar la calidad del servicio y sostener la continuidad del abastecimiento en Lima Metropolitana.
De acuerdo con Sedapal, la intervención se enmarca en un programa de mejoras para fortalecer la infraestructura hídrica y reforzar la seguridad del suministro. Los trabajos se ejecutarán por etapas, por lo que el impacto variará entre sectores.
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En cada punto previamente notificado, el corte se extenderá durante varias horas, conforme al cronograma operativo. La entidad precisó que estas acciones buscan reducir riesgos de fallas en el sistema e incluyen revisiones técnicas y maniobras en componentes de la red que requieren detener momentáneamente el flujo para intervenir con seguridad.
¿Cuáles son los lugares afectados?
La Molina
- Urb. Musa 3ra etapa
- Coop. Vivienda Musa 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa
- Asociación Piedra Viva
- Urb. Sol de La Molina III etapa
- Asociación Los Arbolitos
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Martín de Porres
- A.H. Los Jazmines de Naranjal
- APV. Los Nísperos
- APV. Resid. Los Eucaliptos
- APV. Resid. Monte Azul
- APV. San Antonio
- Asoc. Los Andes
- Asoc. Brisas de Santa Rosa
- Asoc. Monte de Los Olivos
- Asoc. Ajigua
- Asoc. Los Olivos Villa Resid.
- Asoc. Papa Juan Pablo II
- Asoc. Paraíso Florido 1ra y 2da etapa
- Asoc. Los Pinos del Norte
- Asoc. Urb. Los Alisos
- Asoc. Propietarios Las Mercedes
- Asoc. Resid. San Francisco
- Asoc. Resid. Santa Rosa
- Asoc. Sagrado Corazón de Jesús
- Asoc. Santa Isabel
- Asoc. Santa María del Valle
- Asoc. Villa El Amauta
- Asoc. Resid. Villa Santa Rosita
- Asoc. Villa San Remo
- Asoc. Virgen de las Nieves
- Asoc. Viv. Los Jardines de Santa Rosa
- Asoc. Viv. Paraíso Dorado
- Coop. Huanaspampa
- Coop. San Juan de Salinas 1ra, 2da y 3ra etapa
- Coop. Virgen de Fátima
- Urb. Los Jardines de Naranjal
- Urb. Virgen del Rosario
Hora: 12 m - 8 p. m.
Santiago de Surco
- Urb. Villa Alegre
- Urb. Los Jardines de Surco
- Urb. Viñas de San Antonio
- Urb. Santa Rosa de Surco
- Urb. Santa Rosa de Surco 2da, 4ta y 5ta etapa
- Urb. San Antonio de Surco
- Urb. Fundo de San Antonio
- Urb. Residencial Honor y Lealtad
- C.R. Victoria 1ra y 2da etapa
- C.R. Los Huertos de Surco
- C.R. Dinastía de Surco
- A.H. Los Viñedos
- AP Ex Fundo San Antonio Lote 5
Cuadrante:
- Jr. Alcides Vigo Hurtado
- Av. Los Próceres
- Av. Guardia Civil
- Av. Alipio Ponce
- Ca. Doña Nelly
- Jr. Caballero de la Ley
Hora: 12 m - 11 p. m.
Chorrillos
Urb. La Campiña
Cuadrante:
Jr. Alcides Vigo Hurtado, av. Los Próceres, av. Guardia Civil, av. Alipio Ponce, calle Doña Nelly y jr. Caballero de la Ley
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Hora: 12 m - 11 p. m.
San Antonio de Huarochiri
- Asoc. Los Portales de Basilio Auqui Anexo 08 - ECNC
- A.H. Los Portales de Basilio Auqui
- Av. 16 de Mayo
- Av. Basilio Auqui N.° 2
Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.