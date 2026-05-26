Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 para este viernes 29 de mayo: conoce todo lo que debes saber

El inicio se marcará con sirenas, bocinas, campanas o alertas del SASPe que simularán un sismo - Créditos: Andina/Vidal Tarqui.

El primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 fue convocado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para el viernes 29 de mayo, a las 10:00 a. m., con una secuencia de acciones destinada a ordenar la respuesta ciudadana y fortalecer la preparación ante emergencias.

El ejercicio arrancará con sirenas, bocinas, campanas o alertas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) que simularán un sismo. En los dos primeros minutos, los participantes deberán ubicarse en zonas seguras internas ya identificadas; luego, tras el fin del movimiento, evacuarán hacia áreas seguras externas o puntos de reunión con la mochila para emergencias.

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Tras la salida principal, la entidad informó que se recrearán alertas de tsunami o aluvión mediante el sistema Sismate y sirenas locales. Frente a esos escenarios, se pedirá desplazarse hacia zonas altas o lugares seguros, manteniendo distancia del litoral o de áreas consideradas de riesgo.

Catherine Palacios señaló que el ejercicio busca preparar a la población para responder ante un sismo con una reacción serena y organizada (Créditos: Andina)

La subdirectora de Preparación del Indeci, Catherine Palacios, indicó que el ejercicio busca practicar la reacción ante un sismo y fortalecer la capacidad de respuesta. En declaraciones a Canal N, sostuvo que la repetición de estos ensayos ayuda a actuar con serenidad y organización cuando ocurre una emergencia real.

Palacios explicó que el enfoque “multipeligro” supone que no todos los territorios trabajarán un mismo escenario. Señaló que cada gobierno regional eligió el tipo de amenaza sobre el cual desarrollará su simulacro. Añadió que, por la ubicación del país en el Cinturón del Fuego del Pacífico, la mayoría de departamentos optó por el sismo como evento principal.

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Según la funcionaria, la actividad se realizará en 21 departamentos, e incluirá Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. En tanto, las regiones amazónicas y andinas de Huánuco, Pasco, San Martín y Loreto orientarán sus brigadas a acciones de respuesta ante contingencias por lluvias intensas, huaicos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

La participación de las personas será vital porque permitirá poner a prueba, en condiciones controladas, la ubicación en zonas seguras, el uso de rutas de evacuación y la coordinación con brigadistas y autoridades, de modo que la respuesta sea más rápida y ordenada cuando ocurra una emergencia real - Créditos: Andina.

¿Cómo será la secuencia de acciones?

Además del componente sísmico y sus peligros asociados, el simulacro contempla un esquema aplicable a diversos eventos. En esa modalidad, el inicio estará marcado por señales de alerta que simbolizarán la inminencia de un peligro.

Luego, las personas deberán salir de manera ordenada por rutas establecidas hacia zonas seguras externas. El cierre del ejercicio exigirá acatar las indicaciones de autoridades o brigadistas hasta la culminación del procedimiento.

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Participación esperada en escuelas y tres horarios

Para este ejercicio, el primero de los tres programados para este año, se estima la participación de 9 341 956 estudiantes y 612 924 docentes de 87 341 locales educativos, en tres horarios: 10:00 a. m., 3:00 p. m. y 8:00 p. m.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que la comunidad educativa se prepara con el objetivo de responder adecuadamente ante diversos peligros presentes en el país. “Los simulacros son una gran oportunidad para que las instituciones educativas del país evalúen sus capacidades de preparación y respuesta. Estos ejercicios salvan vidas, porque saber cómo reaccionar ante un peligro nos permite actuar mejor en una situación real”, afirmó.

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En la planificación previa, los colegios deberán contar con brigadas de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres, además de acondicionar sus ambientes. La preparación incluye identificar y señalizar zonas seguras, así como rutas de evacuación dentro y fuera de los planteles, de modo que la salida se ejecute con orden ante la señal de alerta.