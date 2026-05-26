Perú

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

La defensa del exconductor suma a William Castillo Dávila, conocido por su labor en casos vinculados al exdictador, y dos abogadas más, tras el pedido fiscal de 30 años de prisión por presuntos sobornos y tráfico de influencias

Guardar
Google icon
Andrés Hurtado ‘Chibolín’

El exconductor de televisión Andrés Hurtado, implicado en una trama de sobornos y tráfico de influencias, ha retirado de su defensa al abogado Elio Riera y designó a tres nuevos representantes legales ante la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Entre los reemplazos destaca William Castillo Dávila, quien, al igual que Riera, representó al fallecido dictador Alberto Fujimori (1900-2000) entre 2013 y 2016 en causas como el caso de los “diarios chicha” y el uso de un teléfono público en la cárcel.

El nuevo equipo legal lo completan las abogadas Nayeli Giufra Hurtado y Nayely Sócola Valverde, según la resolución firmada por el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde y difundida este martes por la televisora Latina.

PUBLICIDAD

“Téngase por subrogado a todos los anteriores abogados del imputado Andrés Avelino Hurtado Grados y por apersonado como nueva defensa técnica a los letrados William Paco Castillo Dávila, Nayeli Giufra Hurtado y Nayely Sócola Valverde, así como los demás datos procesales para los efectos de ley”, indica el documento fiscal. Riera no respondió a la consulta de Infobae Perú.

Yessenia Lozano junto a Elio Riera en la Comisión de Fiscalización. Foto: Congreso
Yessenia Lozano junto a Elio Riera en la Comisión de Fiscalización. Foto: Congreso

La modificación en la defensa se conoció una semana después de que el Ministerio Público solicitara 30 años de prisión para Hurtado, quien permanece en prisión preventiva en Lurigancho, mediante la presentación formal de la acusación por una red de sobornos en la que también figura la suspendida fiscal Elizabeth Peralta.

PUBLICIDAD

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos pidió esa pena para el exanimador, junto con el pago de S/. 760,415.45 por tráfico de influencias y cohecho pasivo específico, y S/. 1,520,830.90 por cohecho activo específico.

El Ministerio Público además propuso una inhabilitación de 20 años para Hurtado. Peralta, por su parte, enfrenta una solicitud de 24 años de prisión y multas que suman S/. 188,274.392 por tráfico de influencias y cohecho activo específico, y S/. 93,858.592 por cohecho pasivo específico. De igual modo, se requirió su inhabilitación durante 15 años para ejercer funciones públicas.

El exconductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ ha sido vinculado con un caso de presunto tráfico ilegal de oro, por supuestamente haber intervenido a favor de una empresa familiar para recuperar 100 kilos de oro incautados, a cambio de una comisión de un millón de dólares.

Andrés Hurtado

Peralta, fiscal especializada en lavado de activos recluida actualmente en el penal de Chorrillos, fue apartada preventivamente de su cargo por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, tras ser acusada de cobrar comisiones ilegales para intervenir en este caso.

A inicios de mayo, el Ministerio Público pidió otra pena de 4 años y 8 meses de cárcel contra el expresentador por una causa relacionada con presuntas irregularidades detectadas en el trámite realizado en 2019 por el futbolista Roberto Siucho ante Migraciones, cuando solicitó la renuncia a su nacionalidad peruana para poder jugar en China.

En estos hechos también está implicada la exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, para quien se solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, así como su inhabilitación durante diez años y el pago de 487 días-multa.

Temas Relacionados

Andrés HurtadoAlberto Fujimoriperu-politicaperu-noticias

Más Noticias

Piero Quispe regresa a Pumas UNAM tras quedar subcampeón de la A-League 2025/26 con Sydney FC

La cesión vigente del peruano con los ‘sky blue’ ha concluido no bien se cerró la participación en la máxima categoría de Australia. La vuelta al Pedregal es obligatoria, aunque no se descarta evaluar otras opciones

Piero Quispe regresa a Pumas UNAM tras quedar subcampeón de la A-League 2025/26 con Sydney FC

Más de 323 mil peruanos recibieron sus pasaportes en los primeros cinco meses del 2026

Migraciones también inició la eliminación definitiva del sistema de citas virtuales para obtener nuevos documentos

Más de 323 mil peruanos recibieron sus pasaportes en los primeros cinco meses del 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Tolima por fecha 6

Si bien Coquimbo Unido ya puso su nombre en octavos de final, los otros tres equipos todavía tienen chances de seguir a nivel internacional. Cualquier cosa puede pasar en el cierre de la fase de grupos

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Tolima por fecha 6

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

El comandante de la Interpol Jorge Pérez informó que la alerta internacional se emitió el 21 de mayo de 2026 por presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y otros.

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

¿Por qué paran los transportistas en Perú? Extorsión, amenazas y las promesas incumplidas del Gobierno entre las principales razones

Las movilizaciones iniciarán a las 00:00 del 2 de junio y reunirán a más de 120 mil transportistas de carga y transporte urbano, quienes denuncian el incremento de crímenes contra choferes y cobradores, el alza del diésel y acuerdos no ejecutados por el Ejecutivo

¿Por qué paran los transportistas en Perú? Extorsión, amenazas y las promesas incumplidas del Gobierno entre las principales razones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Partido de Ricardo Belmont anuncia respaldo a Roberto Sánchez para la segunda vuelta con “vigilancia y fiscalización”

Partido de Ricardo Belmont anuncia respaldo a Roberto Sánchez para la segunda vuelta con “vigilancia y fiscalización”

Roberto Sánchez considera “excesivo” que Antauro Humala se atribuya la mitad de sus votos: “Son opiniones”

JNJ busca suspender al juez Richard Concepción Carhuancho por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán: “Se dieron cuenta que empezaron a perder las elecciones”

Fernando Rospigliosi maltrata a periodista que le recordó que Keiko Fujimori “vivía con plata de Montesinos”

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

Detienen a Nadeska Widausky en un operativo de Interpol tras una orden internacional de Bélgica por presunto proxenetismo

Nadeska Widausky: ¿Cuáles son los delitos por los que la modelo fue detenida por la Interpol en Jesús María?

Video de Nadeska Widausky esposada tras su captura, podría enfrentar 20 años de prisión: “Es inocente”, afirma su abogado

Nadeska Widausky y su versión sobre Gerald Oropeza en ‘El Valor de la Verdad’: entre rumores y aclaraciones

DEPORTES

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Tolima por fecha 6

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Tolima por fecha 6

A qué hora juega Universitario vs Tolima HOY: partido clave por última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así va Cusco FC antes de jugar con Flamengo por fecha 6

Piero Quispe regresa a Pumas UNAM tras quedar subcampeón de la A-League 2025/26 con Sydney FC