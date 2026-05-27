Bryan Rullan tras exigir acelerar divorcio a Laura Spoya: “Que firme para salir con mujeres, ella perdió mi respeto hace mucho”

La historia de amor entre Laura Spoya y Brian Rullan llega a su fin. El empresario mexicano le pide públicamente a la ex Miss Perú que viaje a Acapulco para firmar los papeles del divorcio, mientras ella ya se luce con su nuevo amor. ATV/ Magaly TV La Firme.

La separación entre Laura Spoya y Bryan Rullan vuelve a ocupar titulares luego de que el empresario mexicano sorprendiera con una serie de fuertes declaraciones este 27 de mayo sobre el proceso de divorcio que enfrentará a futuro con la conductora de ‘La Manada’. Sus comentarios llegaron poco después de que la exMiss Perú confirmara públicamente que mantiene salidas con Sebastián Gálvez, conocido en el mundo del espectáculo como su popular “colágeno”.

La tensión mediática alrededor de la expareja aumentó luego de que una reportera de Magaly TV La Firme se comunicara con el empresario vía WhatsApp para consultarle sobre la actual situación sentimental con Laura y el estado de su separación. Lejos de evitar el tema, el mexicano respondió de manera frontal y dejó frases que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales.

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Laura Spoya y Bryan Rullan protagonizan nuevo enfrentamiento mediático por su divorcio. Captura: Magaly TV La Firme.

En la conversación difundida por el programa de espectáculos, Rullan dejó en claro que desea acelerar el proceso legal y concretar oficialmente el fin de su matrimonio con la conductora peruana. Según explicó, está esperando que Laura viaje a México para firmar los documentos correspondientes y así cerrar definitivamente esta etapa de sus vidas.

“Obvio estoy esperando que ella vaya a firmar a Acapulco... Solo quiero que firme para salir con mujeres a futuro”, escribió el empresario mexicano, dejando entrever que ya considera terminada la relación sentimental y que desea rehacer su vida amorosa.

Laura Spoya y Bryan Rullan protagonizan nuevo enfrentamiento mediático por su divorcio. Captura: Magaly TV La Firme.

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión debido al tono directo del mensaje y porque llegan justo cuando Laura Spoya ha comenzado a mostrarse cada vez más cercana a Sebastián Gálvez. En las últimas semanas, ambos han sido captados juntos en diversas oportunidades, lo que alimentó rumores de una posible relación sentimental.

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Sin embargo, el intercambio con el reportero no terminó ahí. El periodista también le preguntó a Bryan Rullan qué sentimientos mantiene actualmente hacia la madre de sus hijos, obteniendo una respuesta todavía más contundente.

“Lástima jajjaa. pero neta nada. Perdió mi respeto hace mucho”, respondió el mexicano, dejando clara la distancia emocional que hoy existe entre ambos.

Laura Spoya y Bryan Rullan protagonizan nuevo enfrentamiento mediático por su divorcio. Captura: Magaly TV La Firme.

Laura Spoya afirma tener una relación cordial con Brian Rullan

La frase causó fuerte impacto en redes sociales y programas de espectáculos, especialmente porque hasta hace algunos meses ambos mantenían un perfil mucho más reservado respecto a su separación. De hecho, Laura Spoya había evitado durante largo tiempo profundizar públicamente en el quiebre matrimonial y prefería enfocarse en su trabajo televisivo y en el bienestar de su familia.

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Tras difundirse los mensajes de Bryan Rullan, el programa de Magaly Medina buscó también la versión de Laura Spoya. La exMiss Perú se mostró mucho más calmada al abordar el tema y evitó responder directamente a los comentarios de su aún esposo. “Nunca hemos expuesto... nunca lo expondremos”, señaló la conductora al referirse al proceso de separación y divorcio.

A diferencia del tono confrontacional mostrado por Bryan Rullan, Laura Spoya optó por una postura conciliadora y aseguró que ambos tienen derecho a continuar sus vidas sin conflictos ni enfrentamientos públicos. “Él puede rehacer su vida así como yo estoy haciendo la mía, sin afectarse ni él ni yo, por los dos lados”, comentó la presentadora.

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Laura Spoya y Bryan Rullan protagonizan nuevo enfrentamiento mediático por su divorcio. Captura: Magaly TV La Firme.

Laura Spoya confirma relación con Sebastián Gálvez

Las declaraciones de la conductora llegan en medio de la creciente atención mediática sobre su cercanía con Sebastián Gálvez. En recientes apariciones públicas, la exMiss Perú ha reconocido que existe una conexión especial entre ambos, aunque evitó etiquetar la relación como un romance formal.

Las cámaras de Amor y Fuego captaron nuevamente a la conductora junto al influencer, lo que aumentó las especulaciones sobre un posible romance. Ante ello, Laura decidió hablar públicamente y admitir que ambos están en una etapa de conocimiento mutuo. “Cuando uno sale por primera vez con alguien, tienes que ver si va a fluir, si va a funcionar, sino, y sino, no funciona”, explicó.

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Aunque la conductora no confirmó oficialmente una relación sentimental con Sebastián, sí dejó abierta la posibilidad de seguir conociéndolo y darse una nueva oportunidad en el amor tras su separación con Bryan Rullan.

Laura Spoya y Bryan Rullan protagonizan nuevo enfrentamiento mediático por su divorcio. Captura: Magaly TV La Firme.