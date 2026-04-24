Perú

Natalia Salas revela cómo su recaída de cáncer impactó en su matrimonio con Sergio Coloma

En una entrevista con Andrea Llosa, la actriz compartió los desafíos y aprendizajes que trajo el diagnóstico de metástasis, resaltando la importancia del apoyo y la conexión en pareja durante los momentos más difíciles.

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La actriz peruana abrió su corazón sobre el impacto de una nueva recaída en el cáncer y cómo esta experiencia ha fortalecido su relación con su esposo, Sergio Coloma, con quien se casó en medio de la adversidad. Panamericana TV/ La Verdad a Prueba

Natalia Salas compartió detalles íntimos sobre el impacto que la enfermedad ha tenido en su vida personal y en su relación con su esposo, Sergio Coloma. Durante una entrevista en el programa “La verdad a prueba” de Andrea Llosa, la actriz de 38 años habló abiertamente sobre cómo el reciente diagnóstico de cáncer volvió a poner a prueba su matrimonio y su fortaleza emocional.

Natalia Salas se sincera sobre su relación con Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer. Panamericana TV/ IG
Natalia Salas se sincera sobre su relación con Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer. Panamericana TV/ IG

Salas relató que su vínculo con Sergio se fortaleció en medio de la adversidad. La pareja decidió casarse cuando enfrentaban complicaciones de salud, una decisión que, según la actriz, representa el cumplimiento de un anhelo profundo. “Yo le pido al mundo, a Dios, me quiero sanar pero no sólo del cáncer, hay un montón de cosas que uno tiene adentro y estas vivencias yo las agradezco porque Sergio es como el resultado de un anhelo, un sueño y oraciones de tener al hombre que yo hoy día tengo al lado, de haber formado una familia con él”, expresó emocionada.

La actriz, recordada por su participación en “Al fondo hay sitio”, reflexionó sobre cómo las experiencias difíciles pueden transformar las relaciones de pareja. Salas aseguró que la llegada de su hijo y el proceso de la enfermedad han sido momentos determinantes. Aunque antes de conocer a Sergio no contemplaba la maternidad, la llegada de su familia le dio un nuevo sentido a su vida. “Yo no soñaba con ser mamá, la maternidad no era parte de mi sueño… por eso tengo cuatro gatos, yo dije voy a ser la tía chévere de los gatos y se acabó”, confesó.

Natalia Salas despidió el 2025 haciendo un repaso de su año. IG
Natalia Salas se sinceró en el programa de Andrea Llosa. IG

“Mi alma gemela”

Salas también resaltó la importancia de la resiliencia en la vida en pareja. “Hay gente que tiene que remar mucho para mantenerse unida, algo que me ha pasado con Sergio”, comentó. Reconoció sentirse convencida de la conexión especial que la une a su esposo: “Si la gente cree en el alma gemela, yo estoy convencida que él es la mía”.

La artista compartió uno de los momentos más duros tras la reaparición de la enfermedad, cuando fue diagnosticada con metástasis en una de sus vértebras a finales de 2025. Este episodio resultó especialmente difícil en comparación con su primera batalla contra el cáncer de mama. “La primera vez no; esta vez sí, porque las tet** te las sacas, pero ¿cómo te sacas una vértebra? Entonces, claro, la primera lectura es: ‘hay que descartar metástasis’. Lloré lo que no había llorado en 25 años… Mi sentencia de muerte me la van a dar cuando me den la biopsia”, relató.

Sergio Coloma sorprendió a Natalia Salas al escribirle una canción y cantarla en su matrimonio
Natalia Salas define a Sergio Coloma como su alma gemela.

En la entrevista, Salas también abordó la importancia de la comunicación y la empatía en el matrimonio. Señaló que las enfermedades no solo afectan al paciente, sino a toda la familia, y que atravesar estos procesos juntos puede hacer que la pareja se fortalezca o, en algunos casos, se quiebre. En su caso, el apoyo de Sergio ha sido fundamental para sobrellevar los tratamientos y los momentos de incertidumbre.

En la entrevista, Salas también abordó la importancia de no decaer anímicamente ante las adversidades, con el fin de proteger su cuerpo. Según indica la actriz, en momentos frágiles es donde más se ponía a actividades que le gustaban, con el fin de engañar a su sistema inmunológico y hacerle saber que estaba bien. “A mí el cáncer me abrió los ojos y me ayudó a vivir con todo menos miedo, a que la vida es ahora y ser feliz todos los días”, indicó.

A raíz de su diagnóstico, señala, elige todos los días vivir plenamente. “Por eso hice mis agendas, canté mi canción, saqué mi perfume, hice mi unipersonal. Cosas que tenía en el tintero por más de 15 años”, detalló. La honestidad de la actriz al compartir su historia ha generado mensajes de solidaridad y admiración entre sus seguidores, quienes destacan su valentía y la de su esposo frente a difíciles situaciones de la vida.

Actriz Natalia Salas anuncia su retiro temporal de la telenovela ‘Eres mi bien’ tras recaída de cáncer. Infobae Perú / Captura: IG
Actriz Natalia Salas anunció su retiro de la telenovela ‘Eres mi bien’ tras recaída de cáncer. Infobae Perú / Captura: IG

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