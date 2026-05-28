El talento ya no responde en horario de oficina: 57% pide contacto fuera de la jornada laboral

El 57% de los candidatos en Perú prefiere ser contactado fuera del horario laboral durante procesos de reclutamiento masivo.

En los procesos de reclutamiento masivo, la disponibilidad del candidato dejó de ser un detalle operativo para convertirse en una variable crítica. En el Perú, el 57% de los postulantes en procesos de alto volumen solicita ser contactado fuera del horario laboral, una señal clara de que los tiempos tradicionales de selección ya no siempre coinciden con la dinámica real del talento.

El dato expone un desajuste cada vez más relevante para las empresas: mientras los negocios requieren cubrir posiciones con rapidez, muchos postulantes no pueden responder llamadas, completar filtros o atender entrevistas durante su jornada laboral. En ese contexto, adaptar el proceso al ritmo del candidato —y no al revés— se ha convertido en una condición clave para mejorar la efectividad del reclutamiento.

Según Adecco Perú, cuando las primeras etapas del proceso se apoyan en herramientas de inteligencia artificial, los tiempos de contratación pueden reducirse hasta en 70%.

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La disponibilidad del candidato se consolida como un factor clave y crítico en la efectividad del reclutamiento en alto volumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

IA para ordenar volumen, no para reemplazar decisiones

“En los procesos masivos, la inteligencia artificial permite ganar velocidad y escalabilidad, pero es fundamental mantener la intervención humana para asegurar un proceso de selección exitoso. La tecnología ordena y hace un análisis preliminar, pero las decisiones críticas siguen estando en manos de los consultores”, señaló Jerónimo Valdés, Product Manager RPO de Adecco.

La incorporación de inteligencia artificial se ha consolidado como un soporte operativo en las etapas iniciales del reclutamiento masivo, especialmente en tareas como revisión curricular, screening telefónico, evaluaciones psicométricas, validación de referencias y gestión de agendas. Su principal aporte está en escalar el contacto con múltiples candidatos en paralelo y en horarios más compatibles con su disponibilidad.

La inteligencia artificial permite reducir hasta en 70% los tiempos de contratación en las primeras etapas de selección masiva. (imagen Ilustrativa Infobae)

“En un mercado como el peruano, donde muchos candidatos no pueden responder llamadas durante la jornada laboral, la posibilidad de contacto se vuelve crítica. El uso de estas tecnologías nos permite adaptarnos a esa realidad y alcanzar tasas efectivas cercanas al 70% de contacto e interacción con el candidato”, explicó Valdés.

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En procesos de alto volumen, MarIA funciona como una herramienta de apoyo para validar y analizar información de los postulantes durante las primeras fases. Esto permite que los consultores lleguen a las entrevistas con información más precisa y relevante, lo que vuelve el proceso más ágil y mejora la calidad del universo de candidatos evaluados.

“La IA no toma decisiones de contratación ni de descarte de candidatos. Su aporte está en ordenar el volumen y elevar la calidad del universo de perfiles, lo que permite que más del 40% de los candidatos avance a etapas finales del proceso”, añadió el ejecutivo.

El reclutador sigue siendo clave en la etapa final

El rol del reclutador humano sigue siendo fundamental para evaluar habilidades blandas y asegurar una experiencia coherente con la marca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el rol del reclutador sigue siendo determinante en las etapas donde se evalúan habilidades blandas, inteligencia emocional, motivación y adecuación cultural. El acompañamiento humano y el feedback personalizado continúan siendo claves para asegurar una experiencia coherente con la marca empleadora y decisiones de contratación sostenibles.

Actualmente, los procesos de reclutamiento masivo se concentran principalmente en minería, logística, industria y manufactura, retail, call center, banca y agroindustria. En estos sectores, las empresas requieren cubrir desde posiciones operativas, técnicas y auxiliares hasta perfiles de atención, soporte, mantenimiento y ventas.

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“En estos sectores se necesitan procesos rápidos, escalables y con alta capacidad de contacto. La tecnología permite acelerar las primeras etapas, pero la calidad de la contratación sigue dependiendo del criterio profesional de los equipos de selección”, concluyó Valdés.