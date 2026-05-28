Australia devolvió al Perú cinco piezas arqueológicas preincaicas: objetos Nazca, Sicán y Chuquibamba retornan al patrimonio nacional

Australia devolvió al Perú cinco piezas arqueológicas preincaicas consideradas parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Gob

La recuperación de piezas arqueológicas fuera del territorio peruano vuelve a colocar en debate la circulación ilegal de bienes culturales y los mecanismos de cooperación entre países. En Australia, autoridades de ese país entregaron al Perú cinco objetos vinculados con antiguas civilizaciones preincaicas, en una ceremonia oficial desarrollada en la Embajada peruana.

La devolución reunió a representantes diplomáticos y funcionarios relacionados con la protección cultural. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que las piezas forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación y destacó la coordinación entre ambos Estados para enfrentar el tráfico ilícito de objetos históricos.

La actividad se realizó el viernes 15 de mayo y contó con presencia de integrantes del Gobierno australiano, representantes de países latinoamericanos y delegados internacionales vinculados al Foro de Civilizaciones Antiguas. El acto incluyó referencias a la necesidad de fortalecer las acciones internacionales destinadas a recuperar bienes extraídos de manera ilegal.

Bienes recuperados pertenecen a culturas preincaicas

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, los objetos restituidos comprenden tres placas de cerámica de la cultura Chuquibamba, procedentes de Arequipa, una vasija de cerámica Nazca vinculada a Ica y un vaso ceremonial de plata perteneciente a la cultura Sicán, originaria de Lambayeque.

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La cancillería señaló que las piezas representan parte de la diversidad histórica del antiguo Perú. Además, indicó que la devolución constituye “un importante hito en los esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y promover la protección del patrimonio histórico alrededor del mundo”.

Las autoridades peruanas recibieron oficialmente los objetos durante una ceremonia protocolar desarrollada en territorio australiano. La actividad formó parte de las acciones diplomáticas impulsadas para recuperar patrimonio cultural fuera del país.

Gobierno australiano participó en la entrega oficial

Los objetos pertenecen a las culturas Chuquibamba, Nazca y Sicán, originarias de Arequipa, Ica y Lambayeque. Gob

La ceremonia contó con la participación de la diputada Susan Templeman, designada como “Enviada Especial del Primer Ministro para las Artes”. La representante asistió en nombre del Gobierno australiano y ofreció un pronunciamiento sobre la importancia cultural de las piezas entregadas al Perú.

Durante su intervención, Templeman expresó el compromiso de Australia con la recuperación y protección de bienes retirados ilegalmente de sus lugares de origen. El acto también reunió a representantes de la División de América Latina del Gobierno australiano.

A la actividad acudieron embajadores y representantes del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac), además de delegados diplomáticos de Egipto, Grecia y China, países integrantes del Foro de Civilizaciones Antiguas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores resaltó que la restitución refleja acciones coordinadas entre Perú y Australia frente al comercio ilegal de bienes culturales. La entidad sostuvo que este tipo de entregas fortalece los mecanismos de cooperación internacional orientados a preservar objetos históricos y arqueológicos.

La devolución de piezas arqueológicas constituye uno de los temas recurrentes dentro de las políticas culturales impulsadas por distintos países. En este caso, la ceremonia reunió a representantes diplomáticos vinculados con iniciativas internacionales relacionadas con la protección del patrimonio histórico.

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La cancillería peruana remarcó que los objetos entregados poseen valor histórico para las civilizaciones preincaicas del país y forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

La restitución se realizó mediante coordinación diplomática entre Perú y Australia para enfrentar el tráfico ilícito de bienes culturales.

Trabajo especializado en defensa del patrimonio

La Dirección de Recuperaciones, unidad perteneciente a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, llevó a cabo las verificaciones necesarias para confirmar la autenticidad y el origen de los bienes. Esta entidad colabora constantemente con organismos internacionales y realiza labores de vigilancia para identificar posibles casos de tráfico ilícito en mercados físicos y virtuales.

El Ministerio de Cultura instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el comercio ilegal de bienes culturales, recordando que este tipo de prácticas vulnera el legado histórico de la nación. Puedemn omunicándose a los teléfonos (01) 321-5561 y 976066977, al WhatsApp 976066977, al correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o ingresando a la página web http://denunciaspc.cultura.gob.pe/

Este sistema busca fomentar la participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural, garantizando la confidencialidad de los denunciantes. Las denuncias presentadas son evaluadas por especialistas del Ministerio, quienes activan los protocolos necesarios para salvaguardar los bienes culturales y, de ser el caso, emprender acciones legales contra los responsables. Con esta herramienta, se refuerza el compromiso de preservar la riqueza histórica y cultural del Perú frente a actos de negligencia o vandalismo.

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